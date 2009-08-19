Ющенко не будет принимать участие в саммите стран СНГ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает вероятным отказ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принимать участие в саммите стран СНГ.

Об этом он заявил в эфире «5-го канала», комментируя соответствующую информацию в СМИ.

“Вполне очевидное решение Президента Украины, поскольку Президент Российской Федерации заявил, что он будет иметь диалог только с новым руководством Украины, избранным на очередных президентских выборах", - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время, по мнению спикера, такое решение не будет иметь положительного результата.

В.ЛИТВИН напомнил, что Украина является членом-основателем СНГ и в то же время формально она не взяла на себя все обязательства как член этой организации.

“Поэтому принять какие-то решения о выходе – это очень простое действие. Но нужно думать, что от этого потеряет экономика Украины”, - сказал В.ЛИТВИН.