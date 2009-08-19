Образ «сильной руки» не подходит Ющенко

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что команда Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО пытается позиционировать его как правителя «сильной руки», и именно поэтому он публично координирует работу Генеральной прокуратуры и СБУ, а его пресс-служба комментирует текущую деятельность этих ведомств.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно вчерашних заявлений В.ЮЩЕНКО о приоритетах работы Генпрокуратуры.

По словам эксперта, "уход В.ЮЩЕНКО в нишу представителя «сильной руки» выглядит странным", потому что использование такого образа, а также необходимого для этого админресурса для В.ЮЩЕНКО "всегда было проблемным".

«В этом случае стоит вспомнить пресловутый слоган 2004 года «Бандитам – тюрьмы!», - подчеркнул А.ГОЛОБУЦКИЙ, добавив, что условием эффективного использования в качестве админресурса силового аппарата является и ментальное соответствие кандидата образу.

Поэтому, убежден эксперт, демонстративно публичная координация работы силовых органов со стороны Президента не только не прибавляет ему электоральных очков, но и противоречит "невластному" образу В.ЮЩЕНКО.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, "эксплуатировать" в отношении нынешнего главы государства образ представителя «сильной руки» после не доведенных до конца расследований ряда резонансных дел, в том числе и собственного отравления, не приходится. «Политтехнологи, работающие с В.ЮЩЕНКО, сознательно или нет, превращают его в некого непоследовательного героя современной украинской политики», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, в частности, 18 августа, Президент В.ЮЩЕНКО в ходе встречи с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО высказал упрек в адрес прокуратуры в низкой эффективности проверок соответствия законодательству актов Кабинета министров.