ГЛАВНОЕ на 19 августа (день)

Финансы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приглашает 31 августа – 4 сентября специальную миссию Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ для участия в подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2010 год. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Для того, чтобы бюджетный процесс происходил абсолютно прогнозируемо, в полной координации с мировыми экспертами и мировыми финансовыми организациями, я обратилась к Международному валютному фонду и пригласила на 31 августа – 4 сентября специальную миссию специалистов МВФ под руководством Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ, чтобы создать рабочую группу по подготовке проекта бюджета на 2010 год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, такое участие специалистов МВФ станет еще одним стабилизирующим фактором в подготовке проекта госбюджета-2010.

Премьер также сообщила, что проект госбюджета будет формироваться на основе макропоказателей, согласованных с международными организациями и экспертами.

При этом глава правительства отметила, что подготовка проекта главного финансового документа страны осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом и будет направлена на рассмотрение в Верховную Раду в установленные сроки.

«Я не вижу никаких угроз для бюджетного процесса, кроме непосредственно разлада в политике. Важно, чтобы Верховная Рада не политизировала процесс принятия бюджета, а чтобы действительно профессионально выполнила свои полномочия. Как раз наибольший риск для бюджетного процесса представляет хаос, присутствующий в Верховной Раде и который образовался на фоне президентских выборов, которые, по сути, уже де-факто начались», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Эксперты Международного валютного фонда посетят Киев в начале сентября для обсуждения подготовки проекта государственного бюджета Украины на 2010 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства МВФ в Украине со ссылкой на Постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА.

Национальный банк Украины продолжает тормозить решение вопроса о рекапитализации банка «Надра». Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Наша позиция по банку «Надра» остается неизменной. Мы готовы рассматривать предложение Национального банка о капитализации этого банка. Но для этого это предложение должно поступить, и оно должно содержать условия реструктуризации задолженностей, в частности внешних. К сожалению, таких предложений от Национального банка мы еще не получили», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В связи с этим он отметил, что обвинения в адрес правительства и Министерства финансов в затягивании решения вопроса о капитализации банка «Надра» абсолютно безосновательны.

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО прогнозирует, что уголовные дела по фактам злоупотреблений в банках могут быть переданы в суд не раньше, чем через год. Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение Ю.ЛУЦЕНКО высказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Следователям предстоит провести колоссальный объем работ: финансовые экспертизы, задержание лиц, которые будут подозреваться в совершении служебных преступлений, лиц, подозреваемых в разворовывании средств в особо крупных размерах. Это колоссальный объем работы, который будет проводиться не меньше года», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом министр не исключил, что люди, совершившие эти преступления и понимающие возможную ответственность, будут стремиться скрыться от расследования. «Мы это уже ощущаем даже после первых проверок в банках», - сообщил он.

По мне нию Ю.ЛУЦЕНКО, проверки финансовой документации в банках, собственником которых стало государство, свидетельствуют о том, что в последнее время в результате рефинансирования Национальным банком коммерческих банков произошло «циничное разграбление финансовых потоков в особо крупных размерах».

«При этом вкладчики банков так и не получили своих вкладов, а средства были фактически разворованы при участии должностных лиц отдельных коммерческих банков», - констатировал министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО не исключил, что в ходе тщательного расследования всех финансовых злоупотреблений удастся выйти на организованную преступную группировку.

Генеральная прокуратура Украины по материалам Министерства внутренних дел Украины возбудила уголовное дело по фактам незаконных действий руководства банка «Надра» при выдаче в 2008 году юридическим лицам кредитов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Проверкой установлены нарушения при предоставлении кредита обществу с ограниченной ответственностью «КЛО» на сумму 173 млн. грн. для финансирования проекта по строительству коттеджного городка на территории Макаровского района Киевской области. При этом залогом этого кредита стали корпоративные права на 2% уставного фонда в 747 грн., корпоративные права на 97% уставного фонда, оцененного в 32 тыс. грн. с 24 земельными участками на 45 га, а также ипотека на шесть земельных участков площадью 12 га. Казалось бы, ничего особенного, но очень интересует оценка земельных участков», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом, по его словам, в договоре на ипотеку указана одна стоимость, а независимая экспертиза самого банка занизила эту стоимость в 10 раз. «Таким образом, искусственно было сделано основание для выдачи кредита, который, мягко говоря, являлся рискованным», - добавил он.

Министр сообщил, что в связи с этим Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту разворовывания средств в особо крупных размерах – 173 млн. грн.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что банк «Надра» также выдал кредиты еще двум компаниям на сумму 132 и 215 млн. грн. под залог корпоративных прав на 100% уставного фонда, который был умышленно завышен. По его словам, обе эти компании привлекали кредит для финансирования проекта по созданию беспроводной связи сети Интернет на территории всей Украины. «Однако ни одна из этих компаний не имела лицензии Министерства транспорта и связи на осуществление данного вида деятельности», - сообщил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Это была первая проверка банка. Она касается только группы кредиторов, близкой к одному из бывших совладельцев банка. В дальнейшем, безусловно, будут проверены и другие рискованные, сомнительные договоры, которые, скорее всего, имеют признаки финансового мошенничества», - резюмировал министр внутренних дел.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,28 грн./долл., продают – по 8,35 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился, по сравнению с 18 августа, сообщает Finance.ua. Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,15-8,33 грн./долл., по продаже – 8,32-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 18 августа, и составляет сегодня 11,67 грн./евро, продажи – понизился на 0,4%, до 11,85 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,80 грн./евро, по продаже – в пределах 11,78-12,00 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 18 августа немного повысился и составляет в среднем 0,2432/0,2595 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,256 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,27 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,27 грн./долл., продажи – 8,35 грн./долл., курс покупки/продажи незначительно понизился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,30 грн./долл., по продаже – 8,32-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева без изменений со вчерашнего дня – 11,66/11,84 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,40-11,72 грн./евро, по продаже – в пределах 11,78-12,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 18 августа повысился на 0,7% и составляет в среднем 0,2403 грн./рубль, курс продажи – без изменений - 0,2601 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,251 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,27 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,20/8,38 грн., евро – 11,55/12,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,25/8,40 грн., евро – 11,40/12,00 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,25/8,35 грн., евро – 11,50/11,80 грн., рубль – 0,247/0,259 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 19 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,8296, к евро – 11,040519, к российскому рублю – 0,2453.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,3050/8,3325 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2592/0,2604 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,7035/11,7315 грн./евро. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4093/1,4095 долл./евро (вторник - 1,4127/1,4129 долл./евро).

Во вторник Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH 7,80/7,95 грн./долл.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) не планирует в 2009 году продавать госпакет акций «Укртелекома». Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и. о. главы Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он уточнил, что на сегодняшний день ФГИУ проводит работу по увеличению инвестиционной привлекательности объекта.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины планирует в декабре 2009 года объявить приватизационный конкурс по продаже 67,790% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком». Об этом говорится в утвержденном приказом ФГИУ (№1272 от 11 августа 2009 г.) помесячном пообъектном плане-графике приватизации на III–IV кварталы текущего года.

ОАО «Укртелеком» - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и др.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.

Строительство

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил выделение 388 млн. грн. для закупки Государственным ипотечным учреждениям (ГИУ) 1450 квартир в 37 недостроенных домах у 35 компаний. Как передает корреспондент УНИАН, по словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, на сегодняшний день ГИУ сотрудничает в направлении покупки недостроенного жилья со строительными компаниями всех областей Украины, кроме Черкасской области и города Киева.

Премьер подчеркнула, что с учетом сегодняшнего решения Кабмина жилье получат порядка 9,5 тыс. семей, из них 3,743 тыс. - льготников.

Она также отметила, что с учетом сегодняшнего решения на закупку квартир направлена практически половина суммы из 2 млрд. грн., запланированных на эти цели.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на следующем заседании правительства она намерена заслушать отчет о выполнении решений правительства по распределению строительным компаниям выделенных средств.

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) закрепит за объектами незавершенного жилищного строительства, определенными для приобретения жилья Государственным ипотечным учреждением для льготников, на период до окончания их строительства главных государственных инспекторов. Об этом говорится в приказе Госархстройинспекции №127 от 11 августа т.г., размещенном на сайте Минрегионстроя.

Согласно документу, госинспекторы закрепляются за объектами для обеспечения надлежащего государственного контроля за выполнением строительных работ.

Заказчики строительства должны в десятидневный срок предоставить соответствующим инспекциям государственного архитектурно-строительного контроля (и в копии - ГАСИ) утвержденные календарные графики выполнения строительных работ по завершению строительства указанных объектов.

ТЭК

До конца текущей недели НАК «Нафтогаз Украины» и Министерство финансов Украины планируют выработать стратегию реструктуризации выплат по еврооблигациям «Нафтогаза». Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Сейчас мы заканчиваем процесс формирования переговорной позиции, чтобы ее предложить для рассмотрения инвесторам… До конца недели у нас будет четкая стратегия по переговорным позициям», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что реструктуризация должна проходить в форме, которая бы устраивала как кредиторов, так и заемщиков.

При этом и. о. министра отметил, что для решения вопроса НАКом привлечены как юридические, так и финансовые советники.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила увеличить прогнозную оптовую цену электроэнергии на сентябрь, установив ее на уровне 409,88 грн. за МВт/ч. Таким образом, прогнозная оптовая цена вырастет, по сравнению с установленной для августа, на 0,3%. Об этом сказано в постановлении НКРЭ от 18 августа т.г. №953, текстом которого располагает УНИАН.

Корректировка цены произошла в связи с пересмотром структуры тарифов энергоснабжающих компаний.

Как сообщал УНИАН, 16 июня НКРЭ утвердила показатель прогнозной оптовой цены для июля на уровне 408,8 грн. за МВт/ч, который был сохранен на август.

Начиная с марта т.г., НКРЭ ежемесячно незначительно поднимает уровень прогнозной оптовой цены.

До этого, в течение ноября 2008 года – февраля 2009 года, прогнозная оптовая цена электроэнергии оставалась неизменной – 395,17 грн. за МВт/ч.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-июле текущего года сократили добычу нефти и газового конденсата на 6,9% или на 173,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 2 млн. 337,8 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В т.ч. предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-июле сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 5,5% или на 124,9 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 2 млн. 166,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 4,7% или на 210,4 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годом, - до 4 млн. 245,1 тыс. тонн. В т.ч. предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в 2008 году сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 3,2% или на 130,5 тыс. тонн – до 3 млн. 896,9 тыс. тонн.

Первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНИЙЧУК заявляет, что правительство не намерено вести переговоры с компанией Vanco Prуckerchenska Ltd. о подписании мирового соглашения, исходя из ультимативных условий этой компании. Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил Е.КОРНИЙЧУК, комментируя очередное предложение компании Vanсо о подписании мирового соглашения.

«Пока ультимативный тон со стороны Vanсo не будет прекращен, мы таких возможностей рассматривать не будем. Мы об этом говорили неоднократно», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Замминистра напомнил, что Министерство юстиции первым инициировало начало переговорного процесса с Vanсо.

«Я попросил, чтобы они приостановили свои иски. Я подчеркиваю - приостановили, а не отозвали, и мы сели за стол переговоров. Мы по-прежнему к этому готовы», - пояснил он.

Е.КОРНИЙЧУК отметил, что арбитражный процесс с Vanсо усложняется в связи с предстоящими в Украине выборами Президента.

«Ситуация шатается, и непонятно, какой будет позиция в случае изменения политической конфигурации сил. Но я лично уверен, что Ю.ТИМОШЕНКО, придя в офис Президента, сможет очень быстро эту ситуацию решить в пользу государства», - подчеркнул Е.КОРНИЙЧУК.

На протяжении января-июля предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 22 млрд. 244,8 млн. куб. м природного газа на общую сумму 26 млрд. 355,6 млн. грн, за который оплачено 21 млрд. 906,1 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-июле сократился на 19,2 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 83,1% (за аналогичный период прошлого года уровень оплаты за газ составлял 102,3% - УНИАН).

Транспорт

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) назначила дополнительные электропоезда повышенного комфорта для перевозки пассажиров ко Дню Независимости. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД. Так, в пятницу 21 августа кроме графиковых будут курсировать еще 2 электропоезда № 853 Киев-Хмельницкий-Фастов и №865 Киев-Жмеринка.

В субботу, 22 августа, дополнительно будет следовать электропоезд повышенного комфорта №802/801 Фастов-Шостка.

Кроме того, в День Независимости, 24 августа, Юго-Западная железная дорога назначила дополнительно электропоезда повышенного комфорта: №802/801 Фастов-Шостка; №806/805 Киев-Шостка; №810/809 Фастов-Шостка; №819/820 Киев-Шепетовка; №827/828 Киев-Жмеринка; №836 Коростень-Киев; №840/839 Киев-Шостка; №841/842 Киев-Шепетовка.

Как отмечают на ЮЗЖД, дополнительные поезда введены в график движения в понедельник 24 августа по расписанию выходного дня - «воскресенья». Соответственно, в воскресенье 23 августа эти электропоезда не будут курсировать, кроме графиковых №802/801 Фастов-Шостка и №810/809 Фастов-Шостка. Движение ежедневного электропоезда №803/804 Рокитное-Киев-Рокитное 23 и 24 августа 2009 года будет отменено.

С 18 августа Львовская железная дорога прекратила движение грузов через переход Ужгород-Матевцы (граница со Словацкой Республикой). Причиной такого шага железнодорожников стало то, что словацкая сторона не реагирует на замечание о неприемлемом состоянии работы рентгеновской сканирующую системы TNSCAN RF6010 на станции Матевцы (Словацкая Республика), в результате чего машинисты локомотивов подвергаются радиации, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога».

Львовская железная дорога, выполняя предписание главного санитарного врача на Львовской железной дороге о прекращении движения поездов через переход Ужгород-Матевцы, предупредила о ситуации грузоотправителей, выдав конвенционное запрещение на все грузы. Работу возобновят лишь тогда, когда словацкая сторона приведет сканирующую систему TNSCAN RF6010 в состояние работы в безвредном режиме.

Как отмечено в сообщении пресс-центра, Львовская магистраль, несмотря на многочисленные обращения ко всем причастным структурам, так и не дождалась конструктивного сотрудничества со словацкой стороны - сканирующая система TNSCAN RF6010 продолжает работать, а ее радиационный фон продолжает ухудшаться.

Совместная комиссия специалистов по украинской и словацкой железным дорогам провела расследование ситуации, связанной с рентгеновской сканирующей системой TNSCAN RF6010 на станции Матевцы. Причиной проверки стали обращения машинистов локомотивов, которые утверждали, что 13 и 14 февраля 2009 года получили при выполнении служебных обязанностей дополнительное радиационное облучение, хотя и не являются причастным спецперсоналом, и подпадают под категорию В (население), согласно Нормам радиационной безопасности Украины (НРБУ-97).

«Руководство Львовской железной дороги и главный государственный санитарный врач на Львовской железной дороге обратились к словацкой стороне с требованием привести радиационную защиту TNSCAN RF6010 на станции Матевцы в состояние, которое обеспечит полную безопасность машинистов локомотивов. Измерения уровня радиации при участии специалистов из Украины проводили дважды. Первый раз, 25 июня 2009 года, превышения дозы радиации зафиксировали в шесть раз. При второй проверке, которая состоялась 11 августа 2009 года, превышение нормы было уже в 30 раз. Украинские специалисты сделали вывод о том, что сканирующая система работает с каждым разом все хуже», - информирует пресс-центр.

Признав потребность в дополнительном осмотре и регулировании системы, словацкие уполномоченные лица все же отказываются приостановить работу сканера до момента его окончательной проверки и приведения в безопасное рабочее состояние, мотивируя свое решение тем, что работа системы отвечает стандартам Европейского Союза. Многочисленные обращения и совместные совещания не дали результата, ведь сканер и дальше работает, несмотря на просьбу железнодорожников, говорится в сообщении.

Граница

С 25 августа в пунктах пропуска через государственную границу Украины вводится выборочный контроль по подтверждению у иностранцев и лиц без гражданства финансового обеспечения для пребывания на территории Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель Государственной пограничной службы – директор Департамента охраны государственной границы генерал-полковник Павел ШИШОЛИН сегодня на пресс-конференции.

По его словам, данное решение утверждено приказом Администрации Госпогранслужбы от 14 июля 2009 года во исполнение соответствующего правительственного решения, датированного еще декабрем 1995 года.

Как отметил первый заместитель председателя Госпогранслужбы, такая практика общепринята для многих стран мира. Так, согласно Кодексу Шенгенских границ, каждая отдельно взятая страна Европейского Союза ежегодно устанавливает собственные условия по наличию средств у лиц, пересекающих государственную границу. Например, в Польше это 150 евро в сутки, в Словакии – от 56 до 150 евро в сутки, с учетом цели прибытия, в Венгрии – от 100 до 150 евро в сутки.

“Вводя данные правила, Украина также ставит перед собой цель уменьшить количество незаконных мигрантов, использующих нашу страну как транзитную территорию для последующего нелегального выезда в Европейский Союз, а также для незаконного трудоустройства непосредственно в Украине”, - отметил П.ШИШОЛИН.

Он сообщил, что в перечень государств, граждане которых должны подтверждать наличие финансового обеспечения, вошли 5 стран постсоветского пространства: Киргизия, Молдова (за исключением граждан, пересекающих государственную границу Украины в рамках соглашения между правительством Украины и правительством Республики Молдова о пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу и упрощенный пропуск граждан, проживающих в пограничных районах), Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также 85 стран Африки, Азии и Ближнего Востока.

В соответствии с новыми требованиями, иностранцы – граждане государства, которое включено в перечень, и лица без гражданства, постоянно в них проживающих, в случае въезда в Украину или транзитного проезда через территорию Украины должны иметь средства в 20-кратном размере прожиточного минимума, установленного в Украине на день въезда на ее территорию, в расчете на каждый месяц пребывания или на срок пребывания менее одного месяца. Такой минимум, в соответствии со статьей 54 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год», установлен в размере 626 грн.

В то же время, как отметил П.ШИШОЛИН, Администрация Госпогранслужбы приняла решение о неприменении выборочного контроля в отношении водителей рейсовых автобусов; членов экипажей воздушных и морских судов, осуществляющих регулярные рейсы; членов железнодорожных бригад; детей в возрасте до 18 лет; студентов, которые прибывают на учебу в высшие учебные заведения Украины; иностранцев, временно или постоянно проживающих на территории Украины при наличии соответствующих свидетельств.

(УНИАН)