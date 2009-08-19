Ющенко призывает Медведева активизировать отношения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА активизировать двусторонние отношения между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на пресс-конференции в Полтавской области.

«Я в который раз обращаюсь к Президенту Российской Федерации, к российской власти относительно активизации диалога, активизации украинско-российских отношений», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также призвал не политизировать эти отношения, «как это случилось несколько недель назад».

В.ЮЩЕНКО заверил, что ни украинский, ни российский народы не должны ожидать никакого негатива со стороны украинской власти относительно двусторонних отношений. Он подчеркнул, что развитие добрососедских стратегических отношений с Россией отвечает национальным приоритетам Украины.

«Мы - за активизацию, развитие отношений, несмотря ни на что», - сказал Президент.

Он заметил, что Украину и Россию связывает не только соседство территорий, но и общая история, и поэтому логично, что между двумя странами очень часто возникает много (спорных) вопросов, но, по убеждению Президента Украины, они должны решаться на добрососедской основе.

«Я убежден, что честная открыта политика, уважение к суверенитету, независимость, уважение к нации, уважение к ее праву иметь свой язык, традиции, историю будут развивать эти отношения», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в который раз подчеркнул, что от Украины в сторону России не идет негатив на предмет развития двусторонних отношений. Президент выразил сожаление, что визит в Украину Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА трижды откладывался.

Глава государства заметил, что неоднократно предлагал своему российскому коллеге активизировать работу подкомиссий Украинско-российской межгосударственной комиссии, чтобы потом на основе этих наработок провести встречу двух президентов. По его словам, это предложение на сегодня остается актуальным.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что Украина и Россия должны развивать равноправные отношения, уважая суверенитет друг друга.

По его словам, важное внимание в этих отношениях должно быть уделено экономической составляющей. В.ЮЩЕНКО выразил сожаление, что в экономических отношениях между двумя странами до сих пор существуют исключения и ограничения. Президент напомнил, что уже десятки лет идет речь о создании зоны свободной торговли между Украиной и Россией, но РФ так и не ратифицировала соответствующее соглашение. Он также выразил сожаление, что из всех договоренностей в рамках СНГ на сегодня реализованы только четыре.