В Украине обанкротились около 40% малых предпринимателей

В Украине на сегодняшний день обанкротилось около 40% малых предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Партии малого и среднего бизнеса Ярослав МЕСЯЦ.

По его словам, это преимущественно малые предприниматели, которые работают в сфере торговли и предоставления услуг.

В то же время, как утверждает Я.МЕСЯЦ, из-за большого налогового и тарифного давления развивается теневой бизнес, который создает неравные условия конкуренции для предпринимателей. По его мнению, даже те предприниматели, которые работают легально, пытаются минимизировать налоговые обязательства и скрыть доходы. Средний уровень уклонения от налогов на сегодняшний день составляет около 40%, по неофициальным данным – 57%, отмечают в Партии малого и среднего бизнеса.