Главное на 19 августа (вечер)

Финансы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Национальному банку провести совещание с руководителями коммерческих банков по вопросу стабилизации гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Полтавской области.

По словам В.ЮЩЕНКО, вчера он провел консультации с председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и обсудил вопрос стабилизации гривни, а также указал на персональную ответственность руководства и правления Нацбанка в данном вопросе.

«У вас должна быть четкая национальная позиция. Не политизированная», - сказал Президент.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, в вопросе стабилизации гривни многое сейчас зависит от Верховной Рады. На внеочередном заседании 21 августа «депутаты должны решить вопрос – печатать дополнительные деньги или не допустить этого. Я предупреждаю лидеров фракций, правительство об их персональной ответственности на ценовом рынке. Если решение будет принято, это популистское решение», - заявил Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня слабую бюджетную политику правительство планирует покрыть эмиссией.

"Укрэксимбанк" будет обслуживать счета в рамках займа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на реализацию программы „Украина – проект европейских дорог Украины”.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Министерство финансов Украины сообщает, что в конкурсе по отбору коммерческого банка для открытия, обслуживания счета и осуществления расчетов в рамках займа между Украиной и Европейским инвестиционным банком „Украина – проект европейских дорог Украины”, объявленного и проведенного согласно приказу Министерства финансов Украины №299 от 07.05.2002 г., победил «Укрэксимбанк» (приказ Минфина от 14.08.2009 №991)», – сказано в сообщении.

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе продал 43,15 млн. долл. США по курсу 7,95 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 77 банков.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту снова начали расти: торги по доллару открылись котировками 8,3050/8,3325 грн./долл., к закрытию ценовые уровни выросли до 8,3570/8,3685 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:15 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 7,95 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2592/0,2604 грн./руб., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2596/0,2604 грн./руб. К закрытию цены поднялись до 0,2605/0,2617 грн./руб. В России курс доллар-рубль повысился и составил 31,955 рублей за доллар (+0,0750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4085/1,4170 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7035/11,7315 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,7220/11,7405 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,7935/11,8165 грн./евро.

НБУ установил на 20 августа следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 784.8000 (на 19 августа – 782.9600)

100 EUR – 1107.5098 (на 19 августа – 1104.0519)

10 RUR – 2.4587 (на 19 августа – 2.4530)

Промышленность

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и премьер-министр России Владимир ПУТИН сегодня в 16.00 провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы проведения в октябре в Украине 5-го заседания украинско-российского экономического комитета и согласовали ориентировочную повестку дня заседания.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, среди вопросов, которые будут рассматриваться в октябре, – совместное серийное производство самолета Ан-70, а также другие вопросы экономического сотрудничества.

Стороны также констатировали позитивное и эффективное двустороннее сотрудничество в выполнении двустороннего газового соглашения о поставках в Украину и транзите в Европу российского газа.

Руководители правительств Украины и Российской Федерации высоко оценили выполнение газового соглашения обеими сторонами.

Во время телефонного разговора также был согласован вопрос о проведении 1 сентября двусторонней встречи премьер-министров Украины и России в Польше, где Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИН будут находиться по приглашению премьер-министра Польши Дональда ТУСКА.

Ю.ТИМОШЕНКО поздравила В.ПУТИНА с успешным проведением авиакосмического салона МАКС-2009.

Обе стороны положительно оценили подписание на этой выставке протокола между Украиной и Россией о начале серийного производства самолета Ан-70.

Беседа руководителей правительств Украины и России была дружеской и конструктивной, говорится в сообщении.

Пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений получат природный газ по регулируемому тарифу – 1584,40 грн. за 1 тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики Украины.

Согласно сообщению, по такой цене получат газ ОАО «Днипроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

По информации министерства, цена 1584,40 грн. за 1 тыс. куб. м для предприятий химпрома утверждена 14 августа 2009 года постановлением №948 Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики Украины.

«Установленная стоимость природного газа позволит изменить к лучшему ситуацию на азотных предприятиях, в частности, возобновить производство и способствовать повышению конкурентоспособности продукции», – считает министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

Сельское хозяйство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил уверенность в том, что Украина в текущем году экспортирует 18-20 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Полтавской области.

«Украина в этом году соберет 50 млн. тонн зерна. До 18-20 млн. будет экспортировано», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что за последние три года Украина занимает пятое место в мире по экспорту зерна. По словам Президента, только за первое полугодие 2009 года от экспорта сельскохозяйственной продукции Украина получила 5 млрд. долл. США «Эта динамика растет», - добавил он.

Антимонопольный комитет Украины (АМК) требует от субъектов рынка до 26 августа снизить цены на сахар до экономически обоснованного уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня на брифинге исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, комитет возбудил дело по факту нарушения конкурентного законодательства со стороны субъектов рынка в виде установления завышенных цен на сахар.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что комитет поручил своим региональным отделениям в однодневный срок подать рекомендации оптовым торговцам и розничным реализаторам сахара, в частности, торговым сетям, относительно снижения цен на сахар до экономически обоснованного уровня. При этом он не сказал, какой уровень является приемлемым для комитета, пояснив, что в каждом конкретном случае цена будет другой.

«Каждый субъект должен доказать комитету обоснованность своей цены», – добавил он.

В случае выполнения операторами рынка этих требований не позже 26 августа текущего года эти субъекты будут освобождены от ответственности. Предприятия, которые не выполнят данные требования, будут привлечены к ответственности. По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, на них может быть наложен штраф в размере до 10% годового оборота компании.

Исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета пояснил, что на сегодняшний день нет объективных причин для повышения цен. Ссылаясь на данные Министерства экономики, он сообщил, что остатки сахара по состоянию на 1 августа т.г. составляли около 746 тыс. тонн при потребности до конца текущего маркетингового года 150-160 тыс. тонн.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО добавил, что на данный момент правительство принимает меры для осуществления импорта сахара из Беларуси. Кроме того, по его словам, комитет обратился к местным органам власти с призывом создать на местах рабочие группы для принятия мер относительно развития конкуренции на рынке сахара.

«Я подписал письма всем руководителям областных государственных администраций, а также председателю Совета министров АР Крым с просьбой, чтобы они, поддерживая действия АМК, на местах создали рабочие группы… и приняли меры относительно развития конкуренции на рынке сахара и выработки стратегии в каждом регионе касательно этого рынка. Аналогичное обращение я подписал премьер-министру Украины», – сказал он.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО напомнил, что в феврале 2006 года комитет оштрафовал 7 оптовых операторов рынка сахара за антиконкурентные согласованные действия в 2005 году, наложив штраф в размере более 17 млн. грн.

Новости ТЭК

Европейский Союз поможет Украине определить, какие объемы добычи угля необходимы стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Донецке руководитель группы экспертов, руководитель проекта Евросоюза в Украине «Программа поддержки угольного сектора» Войтек МЛОДЖИЕВСКИЙ.

По его словам, целью проекта, который работает по заказу украинского правительства и финансируется Евросоюзом, является поддержка Украины в улучшении развития и реструктуризации угледобывающей промышленности, а один из ключевых компонентов данной программы – определение стратегии развития украинской угольной промышленности.

В.МЛОЖДИЕВСКИЙ подчеркнул, что главным вопросом в стратегии является вопрос объемов угля, необходимого экономике Украины. «В стратегии развития главный вопрос – это сколько угля нужно Украине и по какой цене. Потому что угля много, но какова стоимость его добычи… Этот вопрос мы должны решить, – сказал он и добавил: – Мы подскажем правительству, выскажем наше мнение. На этот глобальный вопрос будет рекомендован ответ».

Кроме того, В.МЛОДЖИЕВСКИЙ сообщил, что международные эксперты из Германии, Польши, Австрии, Украины, которые работают над данным проектом, постараются к декабрю 2010 года (проект работает с сентября 2008 по декабрь 2010 года. – УНИАН) сформулировать рекомендации относительно реструктуризации, приватизации и минимальной оценочной стоимости украинских шахт.

«Этот проект будет успешным, если мы сможем помочь правительству Украины создать хорошую стратегию. Мы будем подсказывать», – сказал В.МЛОДЖИЕВСКИЙ.

При этом он отметил, что бюджет проекта составляет 10 млн. евро и Евросоюз не ждет никакой выгоды от его реализации. «Евросоюз ничего не получит, Евросоюз ничего не ожидает, это программа помощи. И это не только в Украине, это система, которая работает во многих странах Европы и мира», – подчеркнул В.МЛОДЖИЕВСКИЙ.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-июле 2009 года увеличили добычу природного газа на 2,7%, или на 326,5 млн. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 12 млрд. 480,3 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В том числе предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-июле увеличили объем добычи газа на 1,9%, или на 218,1 млн. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 11 млрд. 414,7 млн. куб. м.

Политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА активизировать двусторонние отношения между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на пресс-конференции в Полтавской области.

«Я в который раз обращаюсь к Президенту Российской Федерации, к российской власти относительно активизации диалога, активизации украинско-российских отношений», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также призвал не политизировать эти отношения, «как это случилось несколько недель назад».

В.ЮЩЕНКО заверил, что ни украинский, ни российский народы не должны ожидать никакого негатива со стороны украинской власти относительно двусторонних отношений. Он подчеркнул, что развитие добрососедских стратегических отношений с Россией отвечает национальным приоритетам Украины.

«Мы - за активизацию, развитие отношений, несмотря ни на что», - сказал Президент.

Он заметил, что Украину и Россию связывает не только соседство территорий, но и общая история, и поэтому логично, что между двумя странами очень часто возникает много (спорных) вопросов, но, по убеждению Президента Украины, они должны решаться на добрососедской основе.

«Я убежден, что честная открыта политика, уважение к суверенитету, независимость, уважение к нации, уважение к ее праву иметь свой язык, традиции, историю будут развивать эти отношения», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он в который раз подчеркнул, что от Украины в сторону России не идет негатив на предмет развития двусторонних отношений. Президент выразил сожаление, что визит в Украину Президента РФ Д.МЕДВЕДЕВА трижды откладывался.

Глава государства заметил, что неоднократно предлагал своему российскому коллеге активизировать работу подкомиссий Украинско-российской межгосударственной комиссии, чтобы потом на основе этих наработок провести встречу двух президентов. По его словам, это предложение на сегодня остается актуальным.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что Украина и Россия должны развивать равноправные отношения, уважая суверенитет друг друга.

По его словам, важное внимание в этих отношениях должно быть уделено экономической составляющей. В.ЮЩЕНКО выразил сожаление, что в экономических отношениях между двумя странами до сих пор существуют исключения и ограничения. Президент напомнил, что уже десятки лет идет речь о создании зоны свободной торговли между Украиной и Россией, но РФ так и не ратифицировала соответствующее соглашение. Он также выразил сожаление, что из всех договоренностей в рамках СНГ на сегодня реализованы только четыре.

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