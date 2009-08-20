ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 августа

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Минфин снова занижает прогноз инфляции», в котором пишет о том, что Министерство финансов обнародовало прогноз инфляции на 2010 г. Но, судя по опыту прошлых лет, чтобы представить реальный масштаб инфляции в Украине, эти цифры стоит увеличить примерно вдвое…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/minfin-snova-zanizhaet-prognoz-infljacii-128767/

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Также «Дело» в материале «Эксперты: До конца года гривня упадет до 10 грн за доллар» пишет - инфляция в Украине в 2009 году составит 16%, тогда как реальный ВВП упадет на 13,5%, а курс доллар составит 10 гривенб. Таков прогноз экспертов Международного центра перспективных исследований…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/eksperty-do-konca-grivnja-upadet-do-10-grn-dollar-128769/

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«Дело» в публикации «Fozzy Group получила торговые площади разорившейся «О’кей» пишет - на месте магазина «О`кей» в харьковском ТРЦ Dafi откроется гипермаркет Fozzy, входящий в одноименную группу компаний. Об этом изданию сообщили в девелоперской компании «Панорама групп», которая является арендодателем торговых центров, где были расположены магазины «О`кей»…

http://delo.ua/biznes/rynki/fozzy-group-poluchila-torgovye-plocshadi-razorivshejsja-128786/

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«Экономические известия» в материале «Вкладчики уходят в короткую валюту» пишут о том, что в июле-августе депозиты банков резко сократились. По словам банкиров, опрошенных изданием, в эти два месяца истек срок последних годичных депозитов, которые клались перед началом кризиса 2008 г. Новые вклады заключаются на более короткий срок. Кроме того, население предпочитает валюту, окончательно разуверившись в гривне…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4181714

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Издание «Экономические известия» в публикации «Непогода нарастила экспорт» пишет о том, что Грузия, которая традиционно выращивает зерна значительно меньше уровня внутреннего потребления, в этом году получит самый низкий за последние сезоны урожай. Это увеличивает зависимость страны от импортного продукта, в частности, украинской пшеницы…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4181725

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«Экономические известия» в материале «Ивенторы надеются на осень» пишет о том, что экономический кризис спровоцировал совершенно разнонаправленные тенденции на отечественном рынке BTL (немедийных маркетинговых коммуникаций). При этом своевременное реагирование на конъюнктуру обещает компаниям не потерю, а увеличение заработка…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4181716

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«Газета по-киевски» в публикации «Право молчать в тряпочку» пишет – обществу угрожает законопроект о мирных мероприятиях. Законопроект № 2450 «О порядке организации и проведения мирных мероприятий» грозит существенно ограничить свободу собраний, которая с юридической точки зрения является одним из наиболее весомых орудий для защиты прав и интересов граждан. Причем авторы проекта ухитрились еще и посягнуть на права и свободы тех людей, которые, грубо говоря, просто собрались вместе попить пива. Если же взять действительно инакомыслящего, то его шансы «загреметь» в КПЗ, в случае окончательного «одобрямса» законопроекта со стороны парламента и Президента, возрастают просто астрономически…

http://narod.mycityua.com/articles/2009/08/20/081740.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Самые оригинальные дома: особняк-яхта и жилье Мальвины» пишет об архитектурных предпочтениях наших випов: Cтогний заказал дом-яхту с отоплением из-под земли, отец депутата-бютовца поселился в парке на реке, а у Тимошенко — свой причал…

http://www.segodnya.ua/news/14072918.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Пока паны дерутся, холопы закаляются под ледяным душем» пишет - все перипетии с горячей водой в Киеве, хотя и подаются с «долговым» изыском, имеют довольно простенький политсценарий. Но пока верхам не надоест его разыгрывать, нам придется закаляться…

http://economics.unian.net/rus/detail/19318

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Наводнение в Закарпатье: год спустя…» пишет - прошел год, как Западная Украина пережила очередное испытание "большой водой". Закарпатье обошлось минимальными потерями. Причина - область лучше других была подготовленной к паводкам...

http://economics.unian.net/rus/detail/19252

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Постпикалевская Россия: План спасения олигархов» пишет о том, что события в Пикалево окончательно раскрывают контуры «антикризисного плана» российского олигархата. Вначале собственники крупных предприятий рассказывают властям о «негативных последствиях» возможного перехода контроля над их активами к иностранным кредиторам. На следующем этапе усилия сосредотачиваются на включении в списки стратегических предприятий и участии в распределении средств, выделенных на реализацию антикризисной программы правительства. И наконец, этап давления на государство через провоцирование протестов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/20/210608

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Издание «Известия» в публикации «На Саяно-Шушенской ГЭС нашли тех, кого не искали» пишет - официальная информация об аварии и о том, что происходит после нее, очень скупа. Похоже, кто-то опасается, что люди "сболтнут лишнее". "Лишними" могут быть не только данные о числе людей на станции в момент ЧП, но и догадки о его причинах…

http://www.izvestia.ru/russia/article3132036/

(УНИАН)