Кабмин потребует возбуждения ГПУ уголовного дела

Кабинет министров в очередной раз обратится в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по фактам незаконного отчуждения госсобственности, в частности двух помещений НАК «Надра Украины» в центре Киева, а также правительственной резиденции «Межигорье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на экстренном заседании правительства.

«Когда у государства отнимают 19 стратегических лицензий по добыче нефти и газа, ключевую собственность НАК «Надра Украины», государственные здания, в которых были размещены офисы этой компании в центре города Киева, отнимаются безвозвратно по 140 гектаров земельные участки, то понятно, что Генеральная прокуратура должна на это реагировать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер поручила Министерству юстиции и Министерству охраны окружающей среды подготовить текст соответствующего обращения правительства в Генпрокуратуру.