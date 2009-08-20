Диамантбанк передал Львовскому роддому новое оборудование

Львовский роддом получил новое оборудование для выхаживания новорожденных В июле 2009 года Диамантбанк, как организатор всеукраинской программы «Подумай о жизни!», приобрел и передал медицинское оборудование, необходимое для сохранения жизни и здоровья новорожденных, Львовскому городскому коммунальному клиническому роддому № 1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, оборудование закуплено на сумму 50 тыс. грн.

Медицинскому учреждению Диамантбанк передал шесть дополнительных устройств для обогрева младенцев, кардиомонитор для наблюдения за состоянием плода во время беременности и родов, а также кварцевый рециркулятор (очиститель воздуха).

В банке напоминают, что в рамках всеукраинской программы «Подумай о жизни!» в 2007–2008 годах новое оборудование появилось в родильных домах и больницах Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Ивано-Франковска, Кривого Рога, Луцка, Львова, Одессы, Полтавы, Симферополя, Харькова, Херсона, Чернигова и Черновцов.

На протяжении 2007-2009 годов, за всё время реализации программы "Подумай о жизни!" родильным домам и реанимационным отделениям детских больниц в 14 городах Украины было передано оборудование на общую сумму 750 000 грн.

Диамантбанк планирует продолжить программу «Подумай о жизни!», т. к. преимущественное большинство детских медицинских учреждений остро нуждаются в медицинском оборудовании. Доказательством этому служит факт, что в данный роддом мы передаем оборудование уже во второй раз, отмечается в релизе.