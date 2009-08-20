Минюст вынес на обсуждение проект приказа о конфискованном имуществе

Министерство юстиции выносит на общественное обсуждение проект совместного с Государственной таможенной службой Украины приказа “Об утверждении Порядка взаимодействия органов государственной исполнительной службы и таможенных органов при передаче имущества, конфискованного по решениям судов, и распоряжении им”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, проект приказа размещен на сайте министерства (www.minjust.gov.ua) с целью изучения и учета мнения общественности.

Разработка проекта приказа обусловлена необходимостью урегулирования порядка взаимодействия органов государственной исполнительной службы и таможенных органов в процессе выполнения решений судов о конфискации имущества, изъятого таможенными органами, в частности хранение такого имущества, его бесплатной передачи в случае нереализации, а также уничтожения.

Указанный проект приказа направлен на повышение эффективности распоряжения конфискованным по решениям судов имуществом и уменьшения расходов Государственного бюджета Украины, связанных с распоряжением таким имуществом.

Предусматривается, что результатом внесенных изменений должно стать уменьшение расходов из Государственного бюджета, связанных с хранением, перевозкой и реализацией конфискованного имущества.

Замечания и предложения к проекту приказа будут приниматься до 20 сентября 2009 года по адресу: г. Киев, пер. Рыльский, 10, Министерство юстиции Украины, Департамент государственной исполнительной службы, или на электронную почту dvs_bill@minjust.gov.ua.