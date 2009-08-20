Обращение Ющенко в КС не сорвет избирательный процесс

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ убежден, что возможное представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Конституционный Суд относительно закона о президентских выборах не сможет сорвать избирательный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции сегодня в Киеве.

А.ЛАВРИНОВИЧ выразил уверенность, что завтра вето Президента на данный закон будет преодолено на внеочередной сессии ВР.

Он напомнил позицию по этому поводу Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко. Первый вице-спикер прогнозирует, что голосов будет даже больше, чем необходимо (300 голосов народных депутатов – УНИАН), поскольку над документом работали и представители фракции НУ-НС.

Как отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, большинство замечаний Президента не являются подходящими. По его мнению, большинство из них направлены не на то, чтобы не допустить устранения коллизий в избирательном законодательстве, а наоборот – на то, чтобы сохранить те нормы, которые могут быть использованы для срыва выборов.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, среди предложений Президента есть несколько благоприятных моментов, но завтра они не будут поддержаны, поскольку поддержка хоть одной нормы будет означать новую процедуру принятия законопроекта – представление на подпись Президента, вето, преодоление вето.

А.ЛАВРИНОВИЧ считает, что все вопросы можно будет учесть, внеся изменения уже в действующий закон.

Он также сказал, что Конституционный Суд может выразить отдельные замечания к закону, но это не может сорвать избирательный процесс, поскольку никакие решения относительно отмены тех или других норм не будут иметь обратной силы и будут отменены с момента принятия решения Конституционного Суда. Более того, А.ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Президент сделал все, чтобы поставить под сомнение легитимность решений Конституционного Суда. По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, благодаря президентским назначениям сегодня есть 19 судей КС, хотя Основным Законом предусмотрено только 18 судей (речь идет о коллизии вокруг восстановления Сюзанны СТАНИК в должности судьи КС – УНИАН).

Он также заявил, что Президент В.ЮЩЕНКО является чемпионом мира по применению права вето. А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что В.ЮЩЕНКО применил право вето за свою каденцию уже больше 300 раз, что намного больше, чем все президенты Европы вместе взятые.

По убеждению А.ЛАВРИНОВИЧА, это свидетельствует о деструктивной позиции главы государства и о его неумении работать с высшим законодательным органом страны - парламентом.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Президент В.ЮЩЕНКО подтвердил свою готовность обратиться в Конституционный Суд в случае преодоления парламентом вето на закон о президентских выборах.