На территории Арабатской Стрелки предлагают создать игорную зону

Власти Генического района Херсонской области предлагают Кабинету министров создать на территории Арабатской Стрелки игорную зону – украинский вариант Монте-Карло или Лас-Вегаса.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Генической райгосадминистрации Валерий ДРОНОВ, данная идея принадлежит председателю Генического районного совета Сейтумеру НИМЕТУЛАЕВУ. Эту идею С.НИМЕТУЛАЕВ уже высказал в областной прессе.

В частности, председатель райсовета готов поставить вопрос перед депутатами на ближайшей сессии о поддержке данного предложения и об обращении к Кабинету министров Украины по данному вопросу.

С точки зрения С.НИМЕТУЛАЕВА, для реализации проекта есть несколько причин. Во-первых, Арабатская Стрелка – известный не только в Украине курорт, и создание игорного городка повысит инвестиционную привлекательность региона.

Во-вторых, по мнению С.НИМЕТУЛАЕВА, Арабатская Стрелка равноудалена от областных центров – Херсона, Запорожья, Симферополя, Днепропетровска и Николаева - на 200-300 км, а на самой косе нет крупных населенных пунктов.

В третьих, считает он, развитие данного бизнеса может создать значительное количество новых рабочих мест и существенно пополнить бюджеты разных уровней.

Председатель РГА поддерживает идею главы райсовета и отмечает, что видел такие игорвые курорты в Европе.

«Это очень жизнеспособное предложение, как в той же Европе, где в курортных зонах есть такие игорные анклавы. К примеру, то же Монте-Карло. В нашем варианте много плюсов: близость России, развитая транспортная инфраструктура, а главное - желание и возможность у представителей игорного бизнеса Украины и России профинансировать данный проект» - сообщил В.ДРОНОВ.

По информации В.ДРОНОВА, представители бизнеса из Крыма и Донецка готовы активно содействовать реализации данного проекта на уровне правительства и парламента.

Арабатская Стрелка - узкая и длинная коса, состоящая в основном из ракушечного материала, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Длина - более 100 км, ширина - от 270 м до 8 км. На севере Арабатская стрелка отделяется от материка узким Геническим проливом.

Сегодня Арабатская стрелка является местом отдыха. Вода, прогревающаяся летом на мелководьях Азовского моря до 29 °C, и воздух, насыщенный ионами брома и йода, делают косу популярной.

Вдоль Арабатской стрелки проходит путь из Геническа (Херсонская область) на Керченский полуостров (Крым).