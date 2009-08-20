ГЛАВНОЕ на 20 августа (день)

ТЭК

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о попытке незаконного захвата здания НАК «Надра Украины» ее бывшим руководителем Эдуардом СТАВИЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на экстренном заседании Кабинета министров.

Кабинет министров восстановил и сразу же уволил Эдуарда СТАВИЦКОГО с должности председателя правления НАК «Надра Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на экстренном заседании правительства. Решение о восстановлении в должности Э.СТАВИЦКОГО принято на основании соответствующего решения Киевского апелляционного суда.

«Нам необходимо восстановить господина СТАВИЦКОГО, выполняя коррупционное решение суда, и сразу же его уволить», - сказала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, министр Кабинета Министров Петр КРУПКО подчеркнул, что только такое решение станет основанием для новых возможностей защитить государственную собственность в судебном порядке.

«СТАВИЦКИЙ – это марионетка хорошо организованной, полностью обеспеченной группы, которая таким нечестным способом продолжает думать, что она может забирать у государства собственность. Проблема не в СТАВИЦКОМ, а проблема в том, кто является его хозяином, кто за ним стоит и кто направляет его действия, кто обеспечивает нечестные решения в судах и силовых структурах в пользу таких ставицких. К сожалению, все это в Украине осталось в наследство от правительства ЯНУКОВИЧА», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, 30 января 2008 года Кабинет министров назначил председателем правления Национальной акционерной компании “Надра Украины” Александра ПОНОМАРЕНКО. Другим распоряжением от 30 января правительство уволило с должности председателя правления НАК “Надра Украины” Эдуарда СТАВИЦКОГО. 45-летний А.ПОНОМАРЕНКО до этого назначения был народным депутатом от БЮТ. Э.СТАВИЦКИЙ занимал должность председателя правления НАК “Надра Украины” с 31 января 2007 года.

Кабинет министров в очередной раз обратится в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по фактам незаконного отчуждения госсобственности, в частности двух помещений НАК «Надра Украины» в центре Киева, а также правительственной резиденции «Межигорье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на экстренном заседании правительства. «Когда у государства отнимают 19 стратегических лицензий по добыче нефти и газа, ключевую собственность НАК «Надра Украины», государственные здания, в которых были размещены офисы этой компании в центре города Киева, отнимаются безвозвратно по 140 гектаров земельные участки, то понятно, что Генеральная прокуратура должна на это реагировать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер поручила Министерству юстиции и Министерству охраны окружающей природной среды подготовить текст соответствующего обращения правительства в Генпрокуратуру.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству юстиции и Министерству окружающей природной среды осуществить процедуру передачи Сахалинского месторождения природного газа (Краснокутский район Харьковской области) НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня на экстренном заседании Кабинета министров.

«Необходимо сформировать политику Министерства экологии и природопользования в отношении Сахалинского месторождения – стратегического мощного месторождения природного газа, которое находится в Харьковской области, которое, в том числе, является целью этого рейдерского захвата (захвата НАК «Надра Украины» - УНИАН). Необходимо вернуть это месторождение НАК «Нафтогаз Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По мнению премьера, «Нафтогаз» способен обеспечить государственную добычу газа на этом месторождении.

«Необходимо сделать так, чтобы все процедуры были необратимыми, и чтобы никто из этих высоких должностных политиков-рейдеров не мог захватывать государственную собственность», - подчеркнула она.

Отметим, 11 июня Президент Украины Виктор Ющенко на встрече с министром охраны окружающей природной среды Украины Георгием ФИЛИПЧУКОМ, первым заместителем генерального прокуратура Татьяной КОРНЯКОВОЙ, председателем СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО и первым заместителем главы Секретариата Президента, представителем Президента в Кабинете Министров Александром ШЛАПАКОМ обратил внимание правоохранительных органов на нарушения в роботе НАК «Надра Украины».

Президент указал на то, что несовершенство законодательства по недропользованию сдерживает развитие геологической отрасли, создает предпосылки для нерационального использования недр и коррупции в этой сфере. Он напомнил, что неоднократно обращался к правительству с требованием обеспечить повышение эффективности государственного управления в области геологического изучения, использования и охраны недр.

Напомним, в марте украинско-польское совместное предприятие ЗАО «Девон» (г. Киев) заявило о попытке ряда чиновников НАК «Надра Украины» противоправным способом передать специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами Сахалинского газоконденсатного месторождения (Краснокутский район, Харьковская обл.) частной фирме «Укрнефтебурение».

ЗАО «Девон» с 2000 года ведет геологическое изучение и опытно-промышленную эксплуатацию Сахалинского месторождения в рамках договора о совместной деятельности с ДП «Полтаванефтегазгеология» НАК «Надра Украины».

ЗАО «Девон» - совместное украинско-польское предприятие, создано в 2000 году. Компания является одним из разработчиков Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения (Краснокутский район, Харьковская обл.) в соответствии с договором о совместной инвестиционной и производственной деятельности, заключенном в 2000 году с ДП «Полтаванефтегазгеология» НАК «Надра Украины». 36,38% акций ЗАО «Девон» принадлежит компании Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG, Польша), 25,993% - ООО «Правнычий альянс» (г. Киев), 25,085% - Ferrous Trading LLC (Венгрия), 12,127% - НАК «Нафтогаз Украины».

В 2010 году Украина закупит 25 млрд. кубометров российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, выступая на собрании Всемирного конгресса украинцев. «Мы радикально сокращаем потребление природного газа, замещаем его всем, чем возможно. Если в 2007-м мы брали 52 млрд. кубометров газа, в этом году берем 33 млрд. кубометров российского газа, а в следующем году мы возьмем 25 млрд. кубометров», - сказала премьер.

Она отметила, что в Украине практически по всем отраслям действуют программы по замещению использования газа другими источниками энергии.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня Украина строит отношения с Россией на равных – «как равный с равным, как государство с государством и полноценные партнеры».

Юстиция

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству юстиции усилить судебное сопровождение дел, связанных с незаконным отчуждением объектов государственной собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня на экстренном заседании правительства. «Я прошу первого заместителя министра юстиции взять под постоянно действующий контроль прохождение дел в судах, защиту государственных интересов и в кратчайшие сроки с публичным освещением этого вопроса вернуть их государству», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. В частности премьер-министр поручила Минюсту обеспечить возвращение в государственную собственность 19 лицензий на добычу нефти и газа, которые были выделены прежним руководством НАК «Надра Украины». «В судах такие дела находятся, но, к сожалению, тотальная коррупция не позволяет принять государственные правосудные решения и вернуть государству эту нечестно отнятую собственность», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила Минюсту возобновить судебный процесс по возвращению правительственной резиденции Межигорье в государственную собственность. «Эту резиденцию у государства лично отнял ЯНУКОВИЧ. Я прошу в судах усилить защиту и сделать так, чтобы эти 140 гектаров земли вместе с государственной правительственной резиденцией, в которой принимались правительственные делегации еще со времен Щербицкого, в которой принимались все иностранные делегации, и в которой у правительства, у всех министров и премьер-министра была возможность разместить иностранных гостей – все это отнято у правительства, у государства во время пребывания ЯНУКОВИЧА в должности премьер-министра. И все это через НАК «Надра Украины», - пояснила глава правительства.

«Не смотря на то, что сейчас развернулась президентская кампания, такие рейдерские захваты стратегической государственной собственности свидетельствуют о том, что, к сожалению, управы, в том числе в Генеральной прокуратуре, на ЯНУКОВИЧА и на его окружение нет, потому что все это одна команда», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила всем министерствам и органам государственной власти проанализировать ситуацию, сложившуюся вокруг объектов государственной собственности. «Я вижу, что масштабная атака на государственную собственность началась», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр поручила подготовить соответствующую информацию на следующее заседание правительства. «Нам нужно создать реестр такой государственной собственности, которая находится под угрозой, в том числе и земли, и леса, и срочно для каждого такого объекта разработали все наши шаги по их защите. Я думаю, что сейчас действительно будет атака самая большая, потому что они хорошо знают, что такими своими действиями они, безусловно, не будут допущены к власти народом, они хотят воспользоваться смутным временем, созданным ими хаосом в политике, чтобы еще что-то отнять у государства», - считает глава правительства.

Финансы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и немецкий государственный банк развития KfW Entwicklungsbank приобретают 30% ОАО «Мегабанк» (Харьков). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Покупка акций будет реализована в рамках предоставления ЕБРР и KfW украинскому банку пакета финансирования на общую сумму до 28,9 млн. евро. Программа финансирования предусматривает также долгосрочный кредит ЕБРР, эквивалентный 10,4 млн. евро, и субординированный кредит KfW, эквивалентный 2,5 млн. евро. Средства будут использованы, в том числе, для кредитования местных заемщиков после стабилизации рынка. В рамках транзакции ЕБРР и KfW организовывают программу технической помощи на сумму до 0,9 млн. долл. США, которая поможет улучшить управление рисками в ОАО «Мегабанк».

По данным пресс-службы, с начала т.г. года с учетом данной трансакции, ЕБРР уже предоставил украинским банкам финансирование на сумму более 500 млн. долл.

Ассигнование KfW является частью двустороннего Немецко-Украинского финансового сотрудничества, которое началось в 2003 году. KfW осуществляет данную инвестицию в ОАО «Мегабанк» по поручению Немецкого Федерального Правительства в рамках «Программы поддержки украинских банков», на которую в 2009 году предусмотрено финансирование в объеме 30 млн. евро.

Справка УНИАН. ОАО «Мегабанк» основано в 1990 году в Харькове. Активы банка на 1 июля т.г. составили 2,95 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,377 млрд. грн., обязательства – 2,466 млрд. грн., уставный капитал - 350 млн. грн., собственный капитал – 484,071 млн. грн.

В первом полугодии 2009 года банк получил прибыль в размере 1,073 млн. грн., в 2008 году – 21,9 млн. грн. По данным «Мегабанка», на 1 апреля 2009 г. его акциями владели: Виктор СУББОТИН, прямое участие – 5,1831%, опосредованное – 65,8445%; ЗАО «М-Инвест», прямое участие – 49,9%; Елена СУББОТИНА, прямое участие – 0,0001%, опосредованное – 65,0537%.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,31 грн./долл., продают – по 8,38 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно повысился по сравнению с 19 августа, сообщает Finance.ua. Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,23-8,35 грн./долл., по продаже – 8,34-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5%, по сравнению с 19 августа, и составляет сегодня 11,72 грн./евро, продажи – на 0,8%, до 11,94 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,50-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,78-12,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 19 августа повысился на 1% и составляет в среднем 0,2445 грн./рубль, продажи – на 0,3%, 0,2598 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,259 грн./рубль, по продаже – 0,255-0,27 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,31 грн./долл., продажи – 8,38 грн./долл., курс покупки/продажи немного повысился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,25-8,34 грн./долл., по продаже – 8,37-8,40 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,6% со вчерашнего дня – до 11,72 грн./евро, продажи – на 1% - до 11,97 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,50-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,93-12,00 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 19 августа, повысился на 1,1% и составляет в среднем 0,2424 грн./рубль, курс продажи – почти не изменился - 0,2605 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,255 грн./рубль, по продаже – 0,257-0,27 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,23/8,38 грн., евро – 11,60/12,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,25/8,40 грн., евро – 11,50/12,10 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,27/8,37 грн., евро – 11,60/11,86 грн., рубль – 0,248/0,258 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 20 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,848, к евро – 11,075098, к российскому рублю – 0,24587.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,3530/8,3885 грн./долл., к 12:00 цены выросли – 8,3770/8,3915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2634/0,2651 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись - 0,2643/0,2653 грн./рубль. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 31,62 рубля за доллар (-0,3350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4221/1,4223 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8860/11,9210 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх - 11,9220/11,9440 грн./евро.

Приватизация

Аукционные торги по продаже 25,02% государственного пакета акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» на фондовой бирже ПФТС, а также по продаже 25% госакций ОАО «Сумыоблэнерго» на Украинской межбанковской фондовой бирже, назначенные на пятницу, 21 августа, в очередной раз не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины. В фонде уточнили, что следующие торги по этим пакетам акций должны состояться через неделю.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины приказом №310 от 27 февраля 2009 года возобновил продажу блокирующих пакетов акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» и ОАО «Сумыоблэнерго». Стартовая цена госпакета «Прикарпатьеоблэнерго» была установлена на уровне 230 млн. 781 тыс. грн., ОАО «Сумыоблэнерго» – 209 млн. 8 тыс. грн.

Автопром

Хозяйственный суд Полтавской области своим определением от 12 августа открыл производство по делу о банкротстве ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.), входящего в состав Группы компаний «АИС».

Об этом сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что дело о банкротстве было открыто на основании заявления частного предприятия «АЗЧ-Сервис» (Харьковская обл.). Общая сумма требований частного предприятия 283 тыс. 554,99 грн. Распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Александр ЯРЕМЕНКО. Подготовительное заседание суда назначено на 10 сентября т.г.

Как сообщал УНИАН, первое полугодие 2009 года ООО «Кременчугский автосборочный завод» завершил с чистым убытком 32,814 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 4,837 млн. грн.

В первом полугодии 2009 года КрАСЗ сократил производство автомобилей различных марок и модификаций на 89,2% или на 15 455 штук, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 866 штук.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящий в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупно-узловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26,0 га.) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

КрАСЗ на данный момент производит автомобили Geely, SsangYong и Great Wall.

В 2008 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 32,4%, по сравнению с 2007 годом, до 27 474 штуки.

2008 год КрАСЗ завершил с чистым убытком 124,416 млн. грн., тогда как в 2007 году чистая прибыль составила 2,805 млн. грн. В 2008 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 32,4%, по сравнению с 2007 годом, до 27 474 штуки.

Транспорт

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству транспорта и связи принять на свой баланс ряд земельных участков аэропорта «Борисполь».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня во время экстренного заседания правительства.

«Министерство транспорта и связи должно взять на свой баланс те земельные участки аэропорта «Борисполь», которые в соответствии с решением Верховного Суда были возвращены государству, как незаконно отчужденные частным структурам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Киевская городская государственная администрация обнародовала проект распоряжения «Об установлении КП "Киевпасстранс" тарифов на перевозку пассажиров городской электричкой», которым предлагается установить тариф на перевозку пассажиров городской электричкой на уровне 1 грн. 70 коп. с НДС. Документ размещен на сайте КГГА.

Согласно сообщению, проект подготовлен с целью решения неотложных проблем обеспечения перевозки пассажиров с жилых массивов Троещина, Радужный и Воскресенка на Правый берег Киева. Замечания к проекту принимаются до 18 сентября т.г.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2009 года в 14.00 состоится запуск первой городской электрички по маршруту станция «Троещина» – станция «Киев-Петровка».

В Киеве в начале сентября т.г. будет презентован новый трамвай.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Согласно сообщению, сегодня проходят тестовые испытания нового трамвая. По словам первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, вагон с низким уровнем пола произведен в Санкт-Петербурге и является оптимальным в соотношении «цена-качество». Новый трамвай сможет перевозить одновременно 300-400 пассажиров. Максимальная его скорость будет достигать 70 км/час.

«Современный трамвай, который мы презентуем киевлянам, позволит сэкономить до 40% электроэнергии, и будет иметь низкий уровень вибрации и шума. Вагоны также оборудованы специальной системой управления, которое позволит плавно начинать движение и тормозить. Помещение трамвая обустроено по требованиям современного интерьера: мягкие комфортные кресла, улучшенная система отопления и вентиляции», – отметил Д.БАСС.

Строительство

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №962-р «О приобретении квартир для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий» от 12 августа т.г.

Распоряжение опубликовано на правительственном портале.Согласно документу, правительство согласилось с предложением Министерства регионального развития и строительства о приобретении Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) квартир на общую сумму 454 млн. 375,43 тыс. грн. в жилых домах, принятых в эксплуатацию, и на объектах незавершенного жилищного строительства со сроком сдачи в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2009 г. при наличии соответствующей банковской гарантии для обеспечения жильем граждан, которые, в соответствии с законодательством, нуждаются в улучшении жилищных условий и стоят на квартирном учете.

В соответствии с приложением, правительство выкупит 1661 квартиру площадью 113 тыс. кв.м в 49 недостроенных объектах.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Кабмин принял решение выкупить 1685 квартир общей площадью 113 тыс. кв. метров в 49 недостроенных объектах у 40 строительных компаний за счет средств Государственного ипотечного учреждения в размере 445 млн. грн.

Столица

АК “Киевэнерго” возобновила горячее водоснабжение потребителей в зоне обслуживания ТЭЦ-6. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК "Киевэнерго".

Сообщается, что 19 августа “Киевтрансгаз” сообщил о выделении лимита газа на производство тепловой энергии в 24 тыс. куб. м в час и началось включение водонагревающих котлов на ТЭЦ-6.

“Сейчас объемов газа, полученных “Киевэнерго” от ДК “Газ Украины”, достаточно для возобновления горячего водоснабжения, но маловато для возобновления генерации электроэнергии. Таким образом, электроснабжение города остается под угрозой ненадежной работы”, - отмечается в сообщении.

Сегодня в Киеве работает только один блок 100-мегаваттный на ТЭЦ-5 с мощностью 65 Мвт при установленной электрической мощности 6 энергоблоков “Киевэнерго” 1200 Мвт.

В компании напомнили, что мазут как резервное топливо для ТЭЦ закончился 5 августа 2009 г. при предыдущих ограничениях газа. А во время отопительного периода ТЭЦ должны иметь 74 тыс. тонн резервного мазута.

Энергоснабжение столицы Украины и Киевского региона находится в критическом состоянии и на грани системной аварии в электрических сетях с отключением города Киева и большей части Киевского региона. Об этом говорится в заявлении депутата Киевсовета от Блока Виталия Кличко, бывшего министра топлива и энергетики Украины Ивана ПЛАЧКОВА, переданном УНИАН.

“Могу ответственно заявить, что за всю историю существования Киевского энергоузла еще не было подобных режимов работы”, - говорит И.ПЛАЧКОВ. По его словам, “аварийное отключение энергоблоков Киевской ТЭЦ-6 и работа с минимальной мощностью ТЭЦ-5 означает не только прекращение горячего водоснабжения для свыше 2/3 потребителей Киева. Это также беспрецедентная угроза распада киевской энергосистемы, что может привести к непредсказуемым аварийным ситуациям в объединенной энергетической системе Украины, в которой, наряду с тепловыми и гидроэлектростанциями, функционируют 4 атомные электростанции”.

Как пример И.ПЛАЧКОВ привел аварию, которая произошла в 2005 году в РФ. Тогда в результате повреждения трансформатора на одной из подстанций «Мосэнерго» произошла системная авария с практически полным обесточиванием Москвы и части Московской области. Был нанесен многомиллиардный ущерб, в том числе были отключены больницы, школы детские сады, остановлен метрополитен, отключено водоснабжение и канализация, лифтовое хозяйство и пр.

По убеждению И.ПЛАЧКОВА, то, что происходит в Киеве, является очередным подтверждением деградации киевской городской власти, которая не способна координировать деятельность предприятий жизнеобеспечения города и собственными руками создает ситуации, угрожающие национальной безопасности Украины.

Экс-министр топлива и энергетики считает, что правительство Украины и другие центральные органы власти должны как можно скорее вмешаться в происходящее, и обеспечить надежную работу Киевского энергоузла и предприятий жизнеобеспечения города.

(УНИАН)