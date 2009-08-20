Тимошенко: будущее Украины и стратегия ее развития связаны с ЕС

Будущее Украины и стратегия ее развития связаны с Европейским Союзом, заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО во время Ежегодного общего собрания Совета директоров Всемирного конгресса украинцев, который проходит сегодня во Львове.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, Украина выстроила принципиально новые отношения с Евросоюзом. ”В конце этого года или в начале следующего мы планируем подписать с ЕС специальное новое соглашение о политической ассоциации”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что после подписания данного соглашения „двери ЕС для Украины станут открытыми”. „Возможно, это не сегодня, но это точно завтра”, - добавила она.

Как отметила премьер-министр, соглашение предусматривает создание полномасштабной зоны свободной торговли „и это интеграция Украины в западноевропейское пространство”.

Кроме того, по ее словам, Украина и Евросоюз договариваются об упрощении визового режима. „Не может быть в одностороннем режиме, что Украина приглашает европейцев без виз, а украинцам предлагают по три-четыре, а то по шесть месяцев получать визы в страны ЕС, мы хотим, чтобы в этом вопросе был паритет и справедливость”, - отметила премьер.

„Переговоры с ЕС идут успешно, и мы верим, что это соглашение будет подписано”, - заявила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что для ее команды политика европейской интеграции является не только внешней политикой, но и превратилась во внутреннюю политику Украины „где каждый сектор нашей жизни распланирован так, чтобы Европу строить в Украине, и мы не отклонимся от этого направления ни при каких обстоятельствах”.