Главное на 20 августа (вечер)

Новости ТЭК

В 2010 году Украина закупит 25 млрд. кубометров российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, выступая на собрании Всемирного конгресса украинцев.

«Мы радикально сокращаем потребление природного газа, замещаем его всем, чем возможно. Если в 2007-м мы брали 52 млрд. кубометров газа, в этом году берем 33 млрд. кубометров российского газа, а в следующем году мы возьмем 25 млрд. кубометров», - сказала премьер.

Она отметила, что в Украине практически по всем отраслям действуют программы по замещению использования газа другими источниками энергии.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня Украина строит отношения с Россией на равных – «как равный с равным, как государство с государством и полноценные партнеры».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен тем, что правительство медлит с переговорами относительно привлечения кредитных ресурсов международных финансовых институтов для расчетов за российский газ для подземных газовых хранилищ в 2009 году, и требует от правительства безотлагательно обеспечить официальные переговоры с международными финансовыми институтами относительно кредитования газа и прекратить диалог по втягиванию Украины в сомнительные оффшорные схемы.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, по словам представителя Президента по международным вопросам энергобезопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, предыдущие консультации украинской стороны с Европейской Комиссией и международными финансовыми институтами относительно условий кредитования завершились 24 июля 2009 года в Киеве.

Положительный результат достигнут благодаря тому, что руководство правительства задекларировало готовность провести прозрачное комплексное реформирование газового сектора в соответствии с требованиями главы Украинского государства и рекомендациями Еврокомиссии.

В конце июля 2009 года президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявил о согласии Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка предоставить кредиты Украинской стороне для расчетов за газ для ПХГ.

Однако, к сожалению, правительство медлит с переговорами относительно упомянутых кредитов, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ. До настоящего времени правительство не обеспечило в установленном порядке подготовки соглашений с упомянутыми международными финансовыми учреждениями. Даже не направило официального обращения Украинской стороны в ответ на упомянутое заявление европейской стороны.

Кредитование со стороны международных финансовых институтов предусматривает прозрачные и самые выгодные для Украинского государства условия.

Однако на фоне затягивания переговоров с европейской стороной, несмотря на предостережения В.ЮЩЕНКО, вопреки национальным интересам от имени правительства и «Нафтогаза Украины» продолжается секретный диалог с непрозрачными и оффшорными компаниями относительно необоснованных многомиллиардных кредитов, которые должны возвращать следующие поколения украинского общества, отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Повторяется ситуация 19 января 2009 года, когда руководители правительства Украины и России договорились о контрактах с самыми высокими для Украины ценами за газ и дискриминационными транзитными ставками. Эти кабальные газовые контракты уже привели к наибольшему за годы независимости дефициту бюджета «Нафтогаза Украины» и фактически поставили компанию на грань банкротства, создав реальные угрозы энергетической и экономической безопасности Украины и Европы», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

В этой связи Президент Украины требует от руководства правительства безотлагательно обеспечить официальные переговоры с международными финансовыми институтами относительно кредитования газа и прекратить диалог с втягиванием Украины в сомнительные оффшорные схемы.

В.ЮЩЕНКО требует от Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины безотлагательно принять предусмотренные законом меры с целью защиты украинских национальных интересов в газовой сфере.

Президент настаивает, чтобы все консультации и переговоры относительно кредитования газового сектора проходили прозрачно и в соответствии с директивами, в установленном порядке утвержденными главой государства.

На сегодняшний день руководство НАК «Нафтогаз Украины» обсуждает с руководством ОАО «Газпром» возможность сокращения объемов закупки российского газа в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Подходы к формированию объема газа, который нужен Украине (в 2010 году - УНИАН), обсуждаются на уровне руководителей «Нафтогаза» и «Газпрома»… Когда в этой дискуссии появятся первые признаки договоренности, я обязательно подключусь для окончательного подписания документов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос, есть ли уже какие-то окончательные договоренности о сокращении объемов закупки газа Украиной в 2010 году.

Финансы

Министерством финансов Украины 20 августа 2009 года был проведен отбор первичных дилеров.

Информация об этом размещена на официальном сайте министерства.

По результатам отбора победителями определены: «ИНГ Банк Украина», «Ощадбанк», «УкрСиббанк», «Райффайзен Банк Аваль» и «Укргазбанк».

Отбор был проведен в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14 апреля в 2009 г. № 363 «О внедрении института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг» и приказов Министерства финансов Украины от 10 июня в 2009 г. № 757 «Об утверждении Порядка отбора и функционирования первичных дилеров» и от 21 июля 2009 года № 918 «Об утверждении состава комиссии по отбору и оценке функционирования первичных дилеров и примерного договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг», а также в соответствии с информацией о проведении отбора.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке продолжился рост цен на американскую валюту: к закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,3760/8,3925 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:45 Национальный банк Украины объявил о продаже долларов по курсу 7,95 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2634/0,2651 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2643/0,2653 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2640/0,2650 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,725 рублей за доллар (-0,23).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне – 1,4210/1,4255 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,8860/11,9210 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,9220/11,9440 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне снизились до 11,8960/11,9185 грн./евро.

НБУ установил на 21 августа следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 788.4400 (на 20 августа – 784.8000)

100 EUR – 1122.9751 (на 20 августа – 1107.5098)

10 RUR – 2.4950 (на 20 августа – 2.4587)

Информация для киевлян

АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) намерена с 25 августа ограничить поставки электрической энергии ОАО «АК «Киевводоканал» в связи с неудовлетворительными расчетами с компанией за поставки энергоресурса и за бездоговорную эксплуатацию насосного оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления АЭК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, долг потребителей за использованную электроэнергию на сегодня составляет 625,474 млн. грн. Наибольшим должником является «Киевводоканал», который задолжал 289,496 млн. грн.

Кроме того, дополнительно свыше 50 млн. грн. «Киевводоканал» задолжал за услуги по подкачке холодной воды. Так, ежемесячно «Киевэнерго» тратит свыше 1 млн. грн. на поддержку инфраструктуры по подкачке холодной воды.

«Мы искренне надеялись, что «Киевводоканал» за две недели успеет оформить все необходимые документы. Но эта компания акты по эксплуатации насосного оборудования не подписала и договор перезаключать не спешит. Руководство водоканала не желает вести диалог, составлять графики платежей, как это делают другие компании, которые имеют долги. Такое поведение дает нам основания отключать должника на законных основаниях», - отметил Э.СОКОЛОВСКИЙ.

По его информации, отключение насосного оборудования, которое без договора эксплуатирует «Киевводоканал» и отказывается оплачивать такие услуги, не противоречит законодательству Украины, ответственность за последствия несет компания-должник.

«Если водоканал после праздников не начнет рассчитываться… с 25 августа начнем отключать», - добавил председатель правления «Киевэнерго».

АЭК «Киевэнерго» заявляет, что долг всех потребителей компании за потребленную тепловую энергию на сегодня составляет 805,658 млн. грн. Из этой суммы долг за тепло жилищных организаций составляет 746,461 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления АЭК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, наибольшие должники - КП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг» (Оболонский р-н) - 14,0 млн. грн., ЖЭК-811 (Святошинский р-н) - 11,1 млн. грн., ЖЭК-801 (Святошинский р-н) - 7,3 млн. грн., КП по содержанию жилищного хозяйства Шевченковского района - 5,9 млн. грн., ООО «ЖЭК-108» (Голосеевский р-н) -5,3 млн. грн.

При этом Э. СОКОЛОВСКИЙ добавил, что «Киевэнерго» усиливает работу с потребителями по уплате долга за тепловую и электрическую энергию, а также с властными и коммунальными структурами по своевременной и полной уплате задолженности, которую они накопили перед энергокомпанией.

«Летом из-за ежегодных испытаний, аварийных и плановых ремонтов, отключения газа для ТЭЦ компания потеряла свыше 20 млн. грн. за непредоставленную горячую воду потребителям. Поэтому «Киевэнерго» не может себе позволить иметь должников, которые задолжали компании миллионы гривен. Мы будем требовать расчетов всеми законными методами от всех без исключения должников, не обращая внимания на их социальный статус», - подчеркнул председатель правления «Киевэнерго».

По его словам, компания пытается наладить качественную работу с ЖЭКами, но ЖЭКи уклоняются от работы с должниками.

Также Э.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что «Киевэнерго» надеется, что после проведения качественной работы жилищных организаций с населением уровень оплаты в тепловом секторе повысится. В противном случае компания оставляет за собой право на законных основаниях прекращать подачу теплоносителя своим потребителям - ЖЭКам.

«Киевэнерго» готова снова судиться с Киевской городской госадминистрацией в случае непогашения задолженности по компенсации разницы между экономически обоснованными расходами на производство тепловой энергии и существующими тарифами, которая по состоянию на 1 июля составляет 1,239 млрд. грн., что подтверждено актами сверки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления АЭК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Если в трехдневный срок, согласно поручению главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО, столичная власть не решит вопрос с выплатой задолженности, «Киевэнерго» будет вынуждена в который раз судиться с КГГА. Компания имеет опыт позитивного решения вопроса в суде с властью и другими компаниями», - отметил Э.СОКОЛОВСКИЙ.

Кроме того, по его словам, из-за того, что ДК «Газ Украины» своевременно не предоставила «Киевэнерго» налоговые накладные, в энергокомпании образовалась переплата налога на добавленную стоимость в размере 85,6 млн. грн., что подтверждено последней налоговой проверкой.

Председатель правления «Киевэнерго» добавил, что «государственный бюджет задолжал «Киевэнерго» немалую сумму, но, несмотря на это, компания вчера была вынуждена выплатить 54 млн. грн. налога на прибыль, которой в действительности и нет».

(УНИАН)