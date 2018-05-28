«Надра Украины» - очередная жертва порочной практики политназначенцев

Украину не перестает трясти от бесконечной череды скандалов вокруг руководящих постов в государственных компаниях, имеющих стратегическое значение для страны. Так, 19 августа состоялся еще один любопытный эпизод. Произошел (назовем действо согласно заявлению Юлии Владимировны на экстренном заседании Кабмина) захват офиса НАК «Надра Украины» бывшим руководителем этой компании Эдуардом Ставицким. Он явился в «родной дом» до начала рабочего дня в сопровождении представителей Государственной исполнительной службы Соломенского района Киева и сотрудников частной охранной фирмы «Санк». Ссылаясь на решение Апелляционного суда Киева (от 4 августа 2009 года), государственный исполнитель предъявил акт о восстановлении Э.Ставицкого в должности. Ближе к ночи того же дня Минюст отменил распоряжение Исполнительной службы и в час ночи 20 августа нынешний руководитель компании Александр Пономаренко смог войти в свой кабинет. Статус-кво был восстановлен. Остается только подождать, какая государственная компания станет следующим объектом для захвата ее бывшим или новоназначенным руководителем.

Свой-чужой

Заявление о попытке незаконного захвата здания «Надр» бывшим руководителем компании Эдуардом Ставицким сделала премьер-министр на экстренном заседании Кабмина 20 августа. Позиция главы правительства категорична - она усматривает в его действиях исключительно происки своих оппонентов из Партии регионов.

«Вчера был осуществлен рейдерский захват командой Януковича во главе с господином Ставицким, который непосредственно является человеком народного депутата Джарты (министр экологии в правительстве Виктора Януковича в 2006-2007 годах). Вчера этот господин Ставицкий вместе с семью охранниками, вместе с людьми, которые помогали им силовым способом врываться в здание НАК «Надра Украины»… И эта компания была захвачена», - заявила Ю.Тимошенко.

По словам премьера, Э.Ставицкий искал в офисе печати и документы компании для того, чтобы вернуть под контроль «регионалов» месторождения нефти и газа, которые были возвращены в государственную собственность.

Она также отметила, что через компанию в собственность В.Януковича и его окружения были переданы два здания в центре Киева (ул. Владимирская, 34 и Золотоворотский переулок, 9), а также правительственная резиденция «Межигорье», которая впоследствии стала личной собственностью лидера Партии регионов.

«Кроме того, на коррупционной основе ближайшему окружению (В.Януковича) было выдано 19 лицензий на добычу нефти и газа», - добавила премьер.

Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий. В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Дальше было еще интересней. В ходе экстренного заседания Э.Ставицкого одномоментно восстановили в должности и уволили. «Нам необходимо восстановить господина Ставицкого, выполняя коррупционное решение суда, и сразу же его уволить», - пояснила Юлия Владимировна.

При этом стоит напомнить, что 30 января 2008 года Кабинет министров назначил председателем правления “Надр” Александра Пономаренко. Другим распоряжением уволил с этой должности Э.Ставицкого. Если Ставицкого Ю.Тимошенко называет человеком Януковича, то Пономаренко до своего назначения являлся народным депутатом от БЮТ. Используя лексику премьера, нынешнего главу «Надр» можно смело назвать человеком Тимошенко. Так что, если абстрагироваться от всех обвинений в адрес Партии регионов, можно говорить, что в кадровой политике нынешний Кабмин ничуть не лучше предыдущего и продолжает руководствоваться принципом «свой-чужой». Если же главой госкомпании и назначается представитель не от партии власти, то происходит это исключительно в соответствии с политической целесообразностью и не как иначе. При этом профессиональные качества кандидатов на руководящие должности остаются далеко на втором плане.

Ставицкий - вольный стрелок?

Естественно, что Партия регионов не могла оставить без внимания резкие выпады премьера. Правда, заместитель председателя ПР Николай Азаров не нашел ничего лучшего, чем еще раз напомнить Ю.Тимошенко о ее бывшем соратнике – Лозинском. Н.Азаров посоветовал Юлии Владимировне разобраться с «лозинковщиной», а не отбирать дом (резиденция «Межгорье») у Виктора Януковича.

Н.Азаров заявил, что руководство его политической силы не причастно к событиям вокруг «Надр».

«Руководство Партии регионов не было в курсе вчерашних событий, и никакого юридического сопровождения в этом партия не предоставляла», - сказал он.

Он также отметил, что на примере этого конфликта «мы должны убедиться, какой режим ожидает страну в случае мифической победы одного из претендентов в Президенты». «Именно так будет действовать эта власть: восстанавливают человека в должности, то есть, признают законность решения суда, и сразу же увольняют», - констатировал Н.Азаров, заметив, что в таких случаях решения суда необходимо оспаривать в кассационном порядке.

Конечно, использование темы Лозинского для нанесения асимметричных ударов по противнику будет еще долго оставаться весьма эффективным средством для ПР, но заставить поверить в то, что Э.Ставицкий действовал на свой страх и риск, оно все равно никого не сможет. К тому же Н.Азаров, по сути, оставил без комментариев практически все обвинения в коррупции, прозвучавшие сегодня в адрес его партии, исключением стала лишь резиденция «Межигорье». В результате, «наш ответ Чемберлену» в исполнении ПР прозвучал, мягко говоря, не убедительно.

Нюанс

Политические игры без правил приучили нас во всем видеть далеко идущий умысел. Вот и скандал вокруг «Надр Украины» многим показался связанным с завтрашним голосованием в парламенте относительно преодоления вето Президента на законопроект о финансировании Евро-2012. Другими словами, интрига заключалась в том, что ПР могла попытаться взять под контроль «Надра» в обмен на обещание помочь БЮТ преодолеть вето.

В этой связи Н.Азаров отметил, что ситуация вокруг НАК не имеет никакого отношения к вопросу финансирования чемпионата, а также к закону о выборах Президента. С учетом провала захвата офиса «Надр», похоже, что это действительно так и есть. Иначе ситуация выглядит просто абсурдной, хотя у нас и так бывает…

Продолжение следует

А теперь мнение героев события. Глава правления «Надр» Александр Пономаренко заявляет, что причина рейдерской атаки заключается в желании Э.Ставицкого провести в жизнь решения, которые были приняты правлением НАК еще в 2007 году. «В первую очередь, речь идет об объектах недвижимости и имущественных комплексах, которые находились в Уставном фонде НАК «Надра Украины». Это и здание офиса компании на улице Владимирской, 34, и экспедиция нефтегазоразведки в Полтаве, отчужденная в пользу компании «Голден Деррик», и трансакция правительственной резиденции «Межигорье», которая прошла через НАК, хотя этот объект и не имеет к нам никакого отношения», - уточнил А.Пономаренко.

Следует отметить, что компанию «Голден Деррик», как пишут СМИ, контролирует все тот же экс-глава Минприроды Василий Джарты.

Что касается Сахалинского месторождения природного газа (Краснокутский район Харьковской области), которое, по мнению Ю.Тимошенко, являлось одной из главных целей коварных планов, то, по словам главы правления компании, лицензия на пользование им истекла еще весной этого года. “На данном месторождении находятся имущественные комплексы и скважины, которые принадлежат компании и, если их кому-то передать или продать, то мы уже не сможем там проводить разведку природного газа”, - пояснил А.Пономаренко и добавил: «В целом, можно предположить достаточно много причин попытки захвата компании, если посчитать в денежном выражении, то решения по всем перечисленным вопросам потянут на десятки миллионов долларов».

При этом он отметил, что за время пребывания в офисе «Надр», «захватчикам» не удалось реализовать свои планы. «У этих людей не было доступа ко многим важным документам компании, у них не было доступа к официальной печати «Надра Украины», а подпись руководителя компании без решения правления на серьезных договорах и документах является не легитимной», - подчеркнул А.Пономаренко.

Он считает, что сегодняшнее решение Кабмина о восстановлении Э.Ставицкого в должности и последовавшее за этим увольнение позволит избежать дальнейших попыток захвата имущества НАК «Надра Украины».

Глава компании, как и Ю.Тимошенко, считает, что захват офиса «Надр» планировался при участии руководства Партии регионов. При этом он уточнил, что рейдерская атака произошла 19 августа, так как именно в этот день истекал срок добровольного исполнения решения Апелляционного суда об отмене приказа об увольнении Э.Ставицкого. «Они использовали дату проверки исполнительной службой суда выполнения его решения для проникновения в офис НАК «Надра Украины», - пояснил А.Пономаренко.

Он не исключил возможного возобновления попыток Э.Ставицкого восстановиться в должности через суд. «Исключать ничего нельзя, наша судебная система допускает совершенно противоположные трактовки одного и того же закона», - считает А.Пономаренко.

Ни для кого не секрет, что кадровая политика в отношении топ-менеджмента украинских госкомпаний тесно связана с политикой, а новые назначения происходят абсолютно непрозрачно и нередко с нарушением установленной процедуры. Только в этом году мы наблюдали подобную ситуацию в «Укртрансгазе», «Укртранснафте» и Центре земельного кадастра. Узнав о том, что правительство планирует их увольнение, госчиновники высокого ранга уже традиционно спешат уйти на больничный, который может растянуться и на полгода, уволить же «болящего» закон не позволяет. Но и в случае увольнения не все потеряно – можно подать иск в «правильный» суд, который восстановит в должности. Ничего подобного не могло бы произойти в таких масштабах, не чувствуй экс-руководители госкомпаний мощной поддержки политических сил, при власти которых они и были назначены. До тех пор, пока ситуация не изменится, никакие коррупционные скандалы не смогут остановить того или иного уволенного чиновника снова сесть в свое кресло. Ответа на поставленный в начале текста вопрос у нас нет, но долго ждать новых рейдерских атак на госактивы вряд ли придется. А после президентских выборов волна захватов может и вовсе захлестнуть госкомпании Украины – новая власть неизбежно последует заразительному примеру назначать на стратегические посты исключительно своих людей. Или может быть попробует переломить традицию, перейдет на принцип – найм по профессиональным качествам, а не верности родной партии и дружественным ей бизнес-структурам…

Антон Лосев (УНИАН)