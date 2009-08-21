Последствия стихии во Львовской обл. "ликвидировал" инвестор

Правительство решило вопрос ликвидации последствий стихии во Львовской области. Этот вопрос «закрыт» за счет денег инвестора, который дал 100 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня в прямом эфире Львовской областной государственной телерадиокомпании премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я с людьми, я всегда с ними по ту сторону баррикад. Поэтому я, как премьер-министр, сразу дала людям 100% возмещения ущерба нанесенного стихией. А дальше – восстановление мостов и дорог – должна решать местная власть. Мы деньги выделили, а местная власть должна их эффективно использовать. Мы дали столько денег на ликвидацию последствий стихии, столько никогда раньше не давалось на ликвидацию ни людям, ни власти», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что в решении вопроса дофинансирования восстановительных работ разрушенных после наводнения мостов и дамб в Дрогобычском районе Львовской области, а также введения антипаводковой программы - львовский губернатор нашел инвестора.

«Председатель Львовской ОГА Николай КМИТЬ нашел инвестора, а правительство должно было дать гарантию, что эти деньги будут возвращены. Мы дали гарантии – и за счет инвестора, который дал 100 млн. долларов, – закрыли этот вопрос. Инвестор уже пришел и работает», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Предварительно планировалось, что сегодня, во время пребывания во Львовской области, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО посетит города Борислав и Стебник (в Бориславе Ю.ТИМОШЕНКО планировали ознакомить с ходом восстановительных работ разрушенных после наводнения мостов, а в Стебнике – ознакомить с ситуацией, сложившейся с карстовыми пещерами).

Во время наводнения 23 – 27 июля 2008 года во Львовской области, больше всего пострадали населенные пункты Дрогобычского района, города Стебник и Борислав.