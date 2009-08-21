ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 августа

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Объем проблемных кредитов в украинских банках достиг 28 млрд грн», в котором пишет о том, что банковские кредиты теряют в качестве. За 7 месяцев 2009 года объем проблемных кредитов по банковской системе вырос на 28 млрд. гривень…

http://delo.ua/dengi/credit-deposit/obem-problemnyh-kreditov-v-ukrainskih-dostig-28-mlrd-128858/

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Также «Дело» в материале «АИС» банкротит собственное предприятие» пишет - компания, входящая в структуру корпорации «АИС», инициировала судебное дело о банкротстве другого предприятия корпорации - Кременчугского автосборочного завода. КрАСЗ задолжал харьковчанам 284 тыс. грн. В самой «АИС» конфликт не комментируют. Эксперты уверены, что банкротство инициировано с целью решить проблему с долгами предприятия перед банками…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ais-bankrotit-sobstvennoe-predprijatie-128855/

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«Дело» в публикации «Что нового в проблемных банках» подает собственное исследование данного вопроса…

http://delo.ua/dengi/banki/chto-novogo-v-problemnyh-128848/

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«Газета по-киевски» в публикации «В связях не замечен» пишет – судя по деятельности Константина Жеваго как народного депутат, можно утверждать, что сия жизнь откровенно тяготит его душу. Он не только пренебрегает мнением народа, но и сам за всю свою деятельность не внес, ни одного предложения, не сделал ни одного депутатского запроса, не является автором какого-либо законопроекта. Это говорит не об излишней скромности Жеваго, а о его индифферентном отношении к депутатским обязанностям. Соответственно, Жеваго, как нардепу и сообщать народу через СМИ о своей деятельности нечего…

http://mycityua.com/articles/country/2009/08/20/113830.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Тимошенко хочет выселить Януковича» пишет - сегодня Рада должна провести внеочередное заседание, чтобы преодолеть два президентских вето: на закон о выборах и финансировании Евро-2012. И тут скандал вокруг «Надр Украины» и заявление Тимошенко, что «регионалы» готовили рейдерский захват компании. Почему накануне важного голосования Юлия Владимировна делает столь резкие заявления против потенциальных союзников?..

http://www.segodnya.ua/news/14073186.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Надра Украины» - очередная жертва порочной практики политназначенцев» пишет - “Надра Украины” отстояли - ее возглавляет однопартиец премьера, а не «плохой парень» из Партии регионов. Но к победе над устоявшейся системой, которая и приводит к рейдерству, не приблизились ни на шаг…

https://economics.unian.net/rus/detail/19495

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Сайт «УНИАН-Экономика» в рубрике «Тема дня» подает публикацию «Украинцы, готовьтесь, воды в кране не будет или почти не будет…» пишет - только киевляне успокоились, отмывшись горячим душем от политических интриг, как снова их ожидают «водные катаклизмы». Теперь в центре внимания Киевводоканал. «Киевэнерго» намерено с 25 августа ограничить за долги поставки электрической энергии снабженцу жителей столицы живительной влаги. Вывод один: воды не будет, или почти не будет. Да и в регионах картина не лучше…

https://economics.unian.net/rus/detail/19476

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Терминальная ситуация» пишет о том, что в России через электронные терминалы в прошлом году прошло порядка 10 млрд долл. платежей за телефон, по кредитам и т. д. Этот рынок ждут серьезные потрясения: как минимум, с него уйдут сотни мелких игроков, как максимум — он просто встанет…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/21/210800

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Издание «Известия» в публикации «На МАКСе приземлились летающие тарелки» пишет - третий день работы авиасалона МАКС-2009 ознаменован был новыми сенсациями: российские разработчики авиационной космической техники начали показывать на своих стендах "неопознанные летательные объекты". Одними из самых удивительных оказались разработки Летно-исследовательского института - сразу десяток гиперзвуковых летательных аппаратов - машин, способных в несколько раз превысить скорость звука…

http://www.izvestia.ru/maks2009/article3132094/

(УНИАН)