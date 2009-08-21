Сегодня состоится внеочередная сессия Верховной Рады Украины.

По словам председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, в повестку дня включены два вопроса. Первый касается предложений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к закону об изменениях в к государственному бюджету относительно финансирования подготовки к Евро-2012.

Второй вопрос, сказал В.ЛИТВИН, касается предложений Президента относительно закона о внесении изменений в закон о президентских выборах. Вместе с тем, отметил глава парламента, существует определенная коллизия, поскольку данный закон еще не заветирован Президентом.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ собрала 151 подпись для проведения 21 августа внеочередной сессии Верховной Рады.