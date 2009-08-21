Сегодня состоится внеочередная сессия Верховной Рады
09:45, 21 августа 2009Разное
1
Евро-2012 и выборы
Сегодня состоится внеочередная сессия Верховной Рады Украины.
По словам председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, в повестку дня включены два вопроса. Первый касается предложений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к закону об изменениях в к государственному бюджету относительно финансирования подготовки к Евро-2012.
Второй вопрос, сказал В.ЛИТВИН, касается предложений Президента относительно закона о внесении изменений в закон о президентских выборах. Вместе с тем, отметил глава парламента, существует определенная коллизия, поскольку данный закон еще не заветирован Президентом.
Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ собрала 151 подпись для проведения 21 августа внеочередной сессии Верховной Рады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter