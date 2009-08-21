АНОНС на 21 августа 2009 г.

Заседание Согласительного совета ВРВнеочередная сессия парламентаСелекторное совещание с участием Тимошенко

Состоится заседание Согласительного совета Верховной Рады Украины. *** Состоится внеочередная сессия Верховной Рады Украины шестого созыва (ул. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации. *** Селекторное совещание с участием премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. *** Состоится пресс-конференция на тему: «Независимость Украины: экономические итоги». Участники: Богдан Соколовский - уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности; Валерий Новицкий - заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ; Александр Рябченко - директор Международного института приватизации, собственности и инвестиций. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.

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