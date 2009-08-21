Литвин считает нынешний парламент неадекватным

Верховная Рада Украины последнего созыва абсолютно неадекватная. Об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, находясь в Полтавской области 20 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, общаясь с жителями области, председатель парламента сказал: «Верховная Рада не может же вести диалог. У нас же как? Действует принцип - если ты со мной, значит ты - мой вассал, мой соратник. Если ты против, значит, ты - мой враг, нужно тебя уничтожить. У нас или черное, или белое».

Также общаясь с жителями области, он заявил, что не воспринимает выборы по партийным спискам. «Люди могут голосовать за вождя, который им понравился, но в списке же - мать, дочка, отец, сын, дядя, племянник, кума, водители, охранники и массажистки широкого профиля», - отметил В.ЛИТВИН.

Несмотря на наличие противостояния в парламенте, В.ЛИТВИН все же считает, что ВР сможет сегодня преодолеть вето Президента Украины на изменения в госбюджет.

В частности, выступая вечером в четверг в эфире ОГТРК «ЛТАВА», председатель ВР сказал: “Завтра появится вопрос к закону о внесении изменений в госбюджет на этот год в части финансирования мероприятий по подготовке к Евро-2012. Данным законом определенно 9,8 млрд. грн. У Президента возникают вопросы в отношении источников. Речь идет о том, что эта обязанность возлагается на Нацбанк. Конечно, есть предостережения по данному закону, хотя я понимаю и тот факт, что нам нужно, раз уже мы взялись за Евро, готовиться к нему. Должны строиться дороги, инфраструктура. Это должно дать работу людям, должно позволить развиваться экономике Украины. Я думаю, будет предложение преодолеть вето, потому что голоса у Верховной Рады», - заявил спикер.

При этом он предлагает, чтобы после преодоления вето Президента парламент поручил исполнителям, чтобы в первую очередь к работам по подготовке в Евро-2012 были привлечены отечественные предприятия.

«Чтобы нам не строили дороги турки, югославы. Я понимаю, что у них больший опыт, но необходимо, чтобы работали наши люди, наши структуры и люди имели заработок», - заявил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня во внеочередной сессии Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 14.00 из-за разногласий между фракциями БЮТ и Партии регионов по закону о финансировании Евро-2012. Между фракциями возник спор в отношении преодоления вето Президента на закон об изменениях в государственный бюджет на 2009 год по финансированию мероприятий по подготовке государства к Евро-2012.

В частности, во время Согласительного совета первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заметил, что фракция не будет голосовать за преодоление вето Президента на данный закон. Он напомнил, что на финансирование мероприятий данным законом предусматривается выделить почти 10 млрд. грн. В то же время, отметил А.ЕФРЕМОВ, после принятия данного закона профильные комитеты парламента вместе с правительством должны были подготовить документ с перечнем объектов, на которые будут израсходованы эти средства. Однако, по словам А.ЕФРЕМОВА, 22 июля правительство самостоятельно определило этот перечень, и некоторые объекты из него вообще не имеют отношения к проведению Евро-2012. «Если нам подтвердят, что соответствующее постановление правительства отменено, мы можем пересмотреть свою точку зрения. Если нет - мы не будем поддерживать преодоление вето на данный закон», - сказал он.

В свою очередь, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО отметил, что в связи с ветированием данного закона постановление правительства автоматически аннулируется. По его словам, если будет преодолено вето, только после этого правительство сможет принять подзаконные акты и определить перечень объектов.