Новый закон о выборах президента - лазейка для фальсификации

Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии Украины Александр ПАЛИЙ считает, что новая редакция закона о выборах Президента создает новые возможности для фальсификации выборов.

Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

“Мы видим очень масштабную попытку определить результаты выборов за полгода до их проведения. Все это будет означать установление олигархической диктатуры”, - сказал он.

По убеждению политолога, это свидетельствует о деградации украинской политической элиты.

“К сожалению, нас опять пытаются затянуть в то болото, из которого страна чудом выбралась благодаря Оранжевой революции, и планируют фальсификацию выборов, в том числе и те люди, которые тогда боролись против нее”, - добавил он.

По мнению А.ПАЛИЯ, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня уже не верит в свою победу на президентских выборах и потому заинтересована в создании “идеальных условий для фальсификации выборов”. “Экономический кризис, и особенно история с конституционной реформой фактически разрушила для нее все возможности электорального роста”, - сказал он.

По словам А.ПАЛИЯ, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заинтересован в сотрудничестве с БЮТ, поскольку, по оценкам социологов, в поединке ЯНУКОВИЧ-ТИМОШЕНКО выигрывает В.ЯНУКОВИЧ, а в поединке ЯНУКОВИЧ-ДРУГОЙ кандидат, на сегодня это Арсений ЯЦЕНЮК, у В.ЯНУКОВИЧА возникают “большие проблемы”. “Поэтому, чтобы преодолеть эти проблемы, вывести во второй тур ТИМОШЕНКО и выиграть у нее ЯНУКОВИЧ заинтересован, чтобы, в частности, с помощью данного закона обеспечить такие результаты”, - добавил он.

Он также указал на некоторые недостатки закона о выборах Президента.

В частности, ликвидируется необходимость кворума при принятии решений избирательными комиссиями, что дает возможность фактически избавляться от нежелательных членов комиссий.

Кроме того, сразу четыре органа могут вносить изменения в список избирателей, что создаст вполне прогнозируемый хаос и торги между членами избирательных комиссий.

Новый закон о выборах Президента позволяет вносить изменения в избирательные списки даже в день голосования. Ликвидируется право на апелляцию, закрепленное в Конституции Украины, а все дела должен рассматривать лишь Киевский апелляционный суд в максимально сжатые сроки. Еще более облегчено право избирательных комиссий выдворять официальных наблюдателей кандидатов в президенты и представителей СМИ с избирательных участков.

Как сообщал УНИАН, 24 июля 2009 года парламент принял Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины”. Документом предусматривается сокращение срока президентской избирательной кампании с 120 до 90 дней. Предусмотрено, что представление кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий (по одному человеку в одну избирательную комиссию от одного кандидата) вносится кандидатами на пост Президента, зарегистрированными в ЦИК. Для регистрации кандидаты в президенты вносят денежный залог в размере 2,5 млн. грн. Денежный залог возвращается лишь тем двум кандидатам, которые вышли во второй тур президентских выборов, остальным кандидатам этот денежный залог не возвращается и перечисляется в государственный бюджет.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что 1 августа подписал и направил главе государства закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины.

18 августа Президент Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины».

21 августа на внеочередной сессии парламента планируется рассмотреть предложения главы государства к закону о президентских выборах.