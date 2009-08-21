Главное на 21 августа (день)

Промышленность

В Украине в июле 2009 года существенно замедлилось падение индекса производства базовых отраслей – до -19,1% в годовом исчислении против -25,8% в июне т.г.

Такие расчеты Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины (НБУ) обнародованы на сайте ведомства.

Согласно предоставленной информации, за январь-июль текущего года падение составило -25,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Основной причиной улучшения динамики индекса является сохранение темпов роста сельскохозяйственного производства (3,8% за 7 месяцев) на фоне существенного повышения базы сравнения в прошлом году и сезонного увеличения доли сельского хозяйства в индексе.

Незначительное замедление падения промышленного производства (с -27,5% в июне в годовом исчислении до -26,7% в июле т.г.) обусловлено ростом внешнего спроса на продукцию металлургии.

Продолжается существенное падение объемов строительства (-54,3% за 7 месяцев) по причине низкого спроса со стороны населения, существенного сужения инвестиционного спроса на фоне недостаточного государственного финансирования и высокой долговой нагрузки предприятий.

Ухудшение негативных ожиданий населения, падение реальных доходов в условиях высокого уровня безработицы определяют нисходящую динамику розничного товарооборота (-15,9% за 7 месяцев).

Государственный комитет статистики Украины 17 августа т.г. обнародовал информацию о динамике реального ВВП во втором квартале – падение замедлилось до 18% в годовом исчислении. Согласно ранее опубликованной информации Госкомстата, падение ВВП в первом квартале составило 20,3% в годовом исчислении. По расчетам департамента на основе сезонных откорректированных данных, падение ВВП в четвертом квартале 2008 года к предыдущему кварталу составило 10,1% (за исключением сезонного фактора), в первом квартале 2009 года – 12,9% и только во втором квартале т.г. наблюдалось некоторое возобновление экономической активности – рост, за исключением сезонного фактора, составил 4,2%.

По оценкам департамента, улучшение динамики обусловлено повышением ценовой конкурентоспособности в результате девальвации национальной валюты и роста внешнего спроса благодаря постепенному восстановлению мировой экономики.

Производство стали в мире по итогам января-июля 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. сократилось на 19,9%, о чем свидетельствуют обнародованные международной организацией World Steel Association (Worldsteel) данные.

Согласно информации Worldsteel , если по итогам 7 месяцев 2008 года 66 стран, общая доля которых в мировой сталелитейной отрасли составляет не менее 98%, произвели 815 млн. тонн стали, то в этом году данный показатель сократился до 652,9 млн. тонн.

При этом Китай увеличил производство стали на 2,9% - до 317,3 млн. тонн. Увеличение производства было также зарегистрировано в Индии, Венесуэле, Белоруссии, Иране и Македонии.

По остальным странам мира за период января-июля 2009 г. в производстве стали сохранилась отрицательная динамика, а снижение производства по ведущим странам-производителям в годовом исчислении составило: США - 50,8%, Япония - 38,5%, Южная Корея - 16,6%, Германия - 41,4%, Италия - 42,7%, Франция - 40,8%, Великобритания - 40,2%, Бразилия - 36,9%, Россия - 28,5%, Украина - 37,2%.

В то же время в июле т.г. по сравнению с июнем объемы производства стали выросли. Так, производство стали в мире (по 66 странам, включая Китай) по итогам июля 2009 г. составило 103,9 млн. т против 99,8 млн. т в июне.

По итогам июля производство стали в мире увеличилось на 4,1 млн. т против июня, или на 4,1%, и стало самым высоким за последние 9 месяцев, с сентября 2008 г. Прирост мирового производства стали в июле 2009 г. обеспечили в разной степени все географические регионы мира, за исключением Ближнего Востока, где производство стали в июле несколько сократилось.

Финансы

Руководство «Родовид Банка» выступило инициатором возбуждения уголовного дела против группы компаний-мошенников.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы банка, размещенном на его официальном сайте.

«19 августа министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сообщил о нарушениях во время рефинансирования коммерческих банков, в частности, и «Родовид Банка», – сказано в сообщении. – Вынуждены уточнить, что криминальное дело было возбуждено по инициативе временной администрации банка не в отношении прежних руководителей финучреждения, а относительно группы мошенников, которые пытаются присвоить кредитные средства и вывести залоговое имущество из-под залога».

Как сообщает пресс-служба «Родовид Банка», указанные лица через ряд фиктивных банкротств уклоняются от возвращения средств банку. Стоимость земельного участка, под залог которого получен кредит, в несколько раз превышает размер невозвращенных средств, данные лица пытаются уклониться от передачи этого земельного участка на баланс банка. В данный момент проводится досудебное следствие.

Администрация банка отмечает, что по отношению ко всем должникам банка, которые не возвращают кредитные средства, будут применены соответствующие меры, а виновных не только обяжут вернуть деньги, но и будут привлекать к ответственности за нарушение закона.

«Названия конкретных компаний, адреса земельных участков, имена конкретных лиц мы не можем обнародовать, учитывая банковскую и следственную тайну», – сказано в сообщении.

Акционеры банка «Форум» 19 августа т.г. приняли решение об увеличении уставного капитала на 1,1 млрд. грн. – до 3,359 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Сроки проведения допэмиссии и остальные связанные с этим процессом вопросы будут рассмотрены на следующем собрании акционеров, дата проведения которого еще не определена.

Акционеры «Сведбанка» 19 августа приняли решение увеличить уставный капитал на 5 млрд. грн. до 7,159 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном УНИАН.

Увеличение уставного капитала будет проходить путем проведения закрытого (частного) размещения дополнительного XX выпуска простых именных акций АО "Сведбанк" (публичное).

Акционеры банка также утвердили аудиторский отчет о проверке консолидированной финансовой отчетности ОАО "Сведбанк" по состоянию на 31 декабря 2008 г.

Национальный банк Украины 26 августа проведет специальный аукцион по продаже долларов США, а 28 августа – по продаже евро.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

В документах указывается, что минимальная сумма заявки - 10 тыс. долл. для аукциона 26 августа и 10 тыс. евро для аукциона 28 августа. При этом неиспользованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро комбанк обязан продать НБУ. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. и 1 тыс. евро может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Нацбанк отмечает, что банки, которые намерены участвовать в спецаукционах 26 и 28 августа, должны привлекать от клиентов денежное обеспечение в национальной валюте до проведения валютного аукциона. «Покупка иностранной валюты за счет собственных средств банков не допускается», - отмечает НБУ.

Новости ТЭК

Украина в январе-июле текущего года сократила экспорт электроэнергии на 57,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,882 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в июле т.г. экспорт электроэнергии сократился на 48,2% по сравнению с июлем 2008 года – до 404,6 млн. кВт/ч.

В январе-июле т.г. экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 3,3 раза – до 506,2 млн. кВт/ч.

В то же время в Словакию за 7 месяцев т.г. экспортировано 1,076 млрд. кВт/ч, что на 53,7% больше, чем за аналогичный период 2008 года, в Румынию – увеличился на 47% - до 95 млн. кВт/ч.

Кроме того, с 23 июня в Беларусь поставлено 191,6 млн. кВт/ч. В период с 1 по 12 июня в Польшу было поставлено 10,6 млн. кВт/ч

Энергоснабжающая компания ОАО «Херсоноблэнерго» эмитировала корпоративные облигации на сумму 100 млн. грн.

Об этом сообщается в издании «Ведомости ГКЦБФР».

Согласно сообщению, облигации выпущены в бездокументарной форме. Эмиссия зарегистрирована в период с 24 июля по 6 августа 2009 года. Никакие другие подробности эмиссии не уточняются.

Администрация шведского острова Готланд отказалась поддержать строительство газопровода "Северный поток" (Северо-Европейский газопровод, Nord Stream), сообщает радиостанция "Контакт".

"Представители шведского острова обеспокоены тем, как реализация проекта повлияет на окружающую среду, а также заявляют, что это может задержать развитие возобновляемых источников энергии", - отмечает радиостанция.

Российские власти, со своей стороны, заверяют, что в проекте учтено все, чтобы минимизировать до предела риски воздействия прокладки труб на экологию морской среды. Для укладки труб планируется использовать корабль, способный осуществлять эти работы без якорной стоянки. С учетом настроения Швеции решено не возводить сервисную платформу вблизи острова Готланд, передает РИА "Новости".

Информация для киевлян

Министерство юстиции как представитель интересов Кабинета Министров Украины намерен обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу невыполнения должностными лицами Киевской городской государственной администрации постановления суда о запрещении введения новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА по поводу заявления первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анатолия ГОЛУБЧЕНКО о том, что в адрес Киевской городской государственной администрации не поступало постановление Окружного административного суда г. Киева от 12 августа в 2009 г. о запрещении КГГА и Коммунальному предприятию «Главный информационно-вычислительный центр» осуществлять расчеты с учетом и посыланием на тарифы, введенные распоряжениями КГГА от 29 апреля 2009 г. №516, 518 и 520.

Как отметил Е.КОРНИЙЧУК, информация А.ГОЛУБЧЕНКО, обнародованная 20 августа в ряде СМИ, не соответствует действительности и вводит в заблуждение граждан, проживающих в Киеве.

«Поскольку КГГА является стороной по делу по иску Кабинета Министров Украины в Киевскую городскую государственную администрацию и Коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр» КГГА, Окружным административным судом г.Киева было направлено сторонам по делу отмеченное постановление сразу после ее вынесения, то есть 12 августа с.г.”, - утверждает Е.КОРНЕЙЧУК.

Согласно его объяснению, Киевская горгосадминистрация отказалась добровольно исполнять отмеченное судебное постановление, и постановлением отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 19 августа в 2009 г. открыто исполнительное производство по отмеченному постановлению.

“20 августа с.г. вручена представителю КГГА копия постановления об открытии исполнительного производства, о чем составлен соответствующий акт», - отметил первый заместитель министра юстиции Украины.

Он также отметил, что отмеченное постановление подлежит немедленному исполнению.

«В соответствии со статьей 382 Уголовного кодекса Украины, служебное лицо за невыполнение судебного решения, постановления несет уголовную ответственность. Министерство юстиции как представитель интересов Кабмина по отмеченному делу, готовит соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру Украины», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

(УНИАН)