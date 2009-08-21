Ульянченко: Украина за дружеский тон диалога с Россией

Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО отмечает, что Украина выступает за дружеский тон межгосударственного диалога с Россией.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, об этом В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала в эфире «5-го канала», выступая в программе «Я так думаю».

По ее словам, заявления российской стороны о том, что якобы Украина - это государство, которое не состоялось, не будут способствовать установлению конструктивных отношений между двумя странами.

В то же время В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что Украина «есть и будет предана дружбе с Россией».

«Встаньте и подумайте, что вы сделали для Украины», - напомнила В.УЛЬЯНЧЕНКО слова бывшего Президента России Бориса Ельцина.

«Это неслучайная фраза, потому что тогда политикум России большое значение придавал добрососедским отношениям, ведь мы вынуждены быть соседями. Тон общения должен быть, как у братских государств», - добавила она.

Глава Секретариата Президента отметила, что если существующий сегодня тон разговора между Украиной и Россией не будет изменен, то вряд ли придется ожидать улучшение отношений между двумя государствами.

В.УЛЬЯНЧЕНКО также выразила предположение, что послание Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО стало проверкой для украинского политикума, чтобы определить, кто и как на него отреагирует.