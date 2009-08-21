Украина спроектирует себя по примеру США, КНР, Японии и Германии

Украине придется спроектировать себя так же, как это сделали США и Китай, Япония и Германия. Об этом лидер Гражданской инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК пишет в своей статье в газете «Факты», в которой он изложил свое виденье построения Украины как сильного, суверенного и независимого государства.

«Конечно, никаких дискуссий по поводу того, нужна ли нам своя сильная, суверенная, независимая страна, быть не может. Другой вопрос, как нам этого достичь? Очевидно, такую страну придется спроектировать так же, как спроектировали себя США и Китай, современные Япония и Германия. Все эти страны - проекты с четким определением целей и заданий, путей и способов их достижения. И главное - того, кто это будет делать», - подчеркнул он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, за 18 лет независимости Украина сама ничего не построила. «Бесспорно, от советских мифов прошлого нужно избавляться. Но вышло так, что вместе с коммунистическими мифами мы начали терять системы организации и жизнеобеспечения, которые были созданы многими поколениями украинцев», - подчеркнул он.

«Разрушение полностью вытеснило из нашего сознания строительство. Так называемый либерализм по-украински превратил страну в хаос, в котором господствуют безответственность и вседозволенность. Демократию мы воспринимаем как анархию. Вера в то, что «невидимая рука рынка» сама все наладит, привела к тому, что все богатства нации очутились в собственности двух десятков людей. Либералом в Украине стал каждый чиновник в любом городе и селе. Причем либерализм для него - это исключительное право решать, что и кому можно, а что нет. Сегодня это всем очевидно. И, может быть, стоит остановиться и пересмотреть программу, заложенную в «компьютер» нашей страны 1991 года?» - подчеркивает А.ЯЦЕНЮК.

В то же время, по словам лидера «Фронта перемен», совсем не нужно строить у себя США, Китай, Германию или Японию «украинского розлива». «Во-первых, это невозможно, а во-вторых - бессмысленно. Поэтому не стоит пытаться натянуть на себя чужой костюм не своего размера. Нет для нас готового образца и у ближайших соседей: ни в Польше, ни в России», - отмечает он.

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, в наше время страны рождаются и возрождаются только через тщательным образом продуманный и взвешенный проект. «Главнее всего - найти силы у всех нас, у 46 миллионов украинцев, создать и воплотить его в жизнь», - подчеркнул он.

«Хорошо, что у нас есть такой праздник - День Независимости. Надеюсь, мы знаем, для чего нам досталась эта независимость, и что мы должны с ней делать. У нас есть историческая возможность заработать еще один праздник - День рождения страны. Его дата пока неизвестна, но уверен, что он будет», - резюмировал политик.

В статье А.ЯЦЕНЮК также заявляет, что Украина - полноценное европейское историческое образование. «Мы и наша государственность - это корень всей восточной ветви европейской цивилизации, которая идет от восточной части Римской империи через Византию и Константинополь». Россия, по мнению политика, никогда бы не состоялась как страна без государственности Киевской Руси. «Я не хочу стать тем, кто пытается доказать, что весь мир зародился в Украине. Но вот наследственность России не оставляет никаких сомнений. В таком взгляде и заключается наше понимание исторической справедливости, с которым Москве тяжело спорить. Иначе России придется отказаться от своей истории и утверждать, что она не является наследницей Киевской Руси», - отмечает лидер «Фронта перемен».

Это, по его словам, касается и периода новейшей истории. Никогда советская империя не состоялась бы без согласия Украины принимать в ней участие. СССР был создан решениями российских и украинских большевиков, и было распущено общим же решением как украинских, так и российских переродженных коммунистов», - подчеркивает политик.

Исторические процессы формирования стран и народов, по его словам, были разными и очень сложными. «Нет ни одной страны в мире, которая возникла бы в результате стечения комфортных и безболезненных обстоятельств. Напротив – это путь через большие трагедии и через большие свершения. Но главное на этом пути - четкое понимание целей», - считает А.ЯЦЕНЮК.