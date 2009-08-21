На одесском рынке произошла массовая драка

В Одессе на рынке "Северный" возник конфликт между предпринимателями, арендующими торговые места, и новым руководством рынка. В ходе конфликта между предпринимателями и охраной руководства возникла массовая драка.

Как сообщают очевидцы, по меньшей мере, один человек пострадал и доставлен в больницу в критическом состоянии.

Ряд интернет-изданий сообщает также о стрельбе из автоматического оружия по предпринимателям. В настоящий момент предприниматели рынка "Северный" перекрыли одну из улиц Одессы - Николаевскую дорогу - и требуют приезда на место конфликта мэра города Эдуарда Гурвица.