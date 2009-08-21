ВР преодолела вето на изменения к закону о выборах Президента

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выборам Президента Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 325 народных депутатов из 371 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, сокращается срок президентской избирательной кампании с 120 до 90 дней. Решение об образовании территориальных избирательных округов принимается Центральной избирательной комиссией не позднее, чем за восемьдесят три дня до дня выборов. Территориальные избирательные округа образуются Центральной избирательной комиссией с приблизительно одинаковым количеством избирателей в каждом избирательном округе на всей территории Украины по предложениям соответственно Верховного Совета Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских советов с учетом административно-территориального устройства. Ориентировочное количество избирателей в избирательном округе, номер, территориальные границы и центры избирательных округов определяет ЦИК.

Предусмотрено, что представления по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий (по одному человеку в одну избирательную комиссию от одного кандидата) вносятся кандидатами на пост Президента Украины, зарегистрированными в ЦИК. Представление по кандидатурам в состав теризбиркомов вносится в Центральную избирательную комиссию не позднее, чем за пятьдесят четыре дня до дня выборов за подписью кандидата на пост Президента Украины или его представителя в Центральной избирательной комиссии.

Если в установленный срок не поступили представления по составу территориальной избирательной комиссии, или если количество предложенных в состав избирательной комиссии человек составляет меньше десяти, территориальная избирательная комиссия образуется Центризбиркомом по представлению ее председателя в количестве девяти человек с обязательным учетом представленных кандидатур от кандидатов на пост Президента.

Каждый субъект представления кандидатур в состав окружных избирательных комиссий имеет право на пропорциональную часть должностей председателя, заместителя председателя и секретаря окружной избирательной комиссии.

Законом предусмотрено, что технические описки и неточности, допущенные в представлении, не являются основанием для отклонения внесенных кандидатур.

Не позднее, чем за 30 дней до начала избирательного процесса Центральная избирательная комиссия передает заверенную цифровой подписью электронную копию базы данных Государственного реестра избирателей фракциям, а кандидатам на пост Президента Украины – сразу же после их регистрации ЦИК.

Для регистрации кандидата в Президенты вносится денежный залог. Денежный залог вносится партией (партиями, входящими в блок), которая выдвинула кандидата на пост Президента, или кандидатом на пост Президента в безналичном порядке на специальный счет Центральной избирательной комиссии в размере 2,5 млн. грн. Денежный залог возвращается только тем двум кандидатам, которые вышли во второй тур президентских выборов, другим кандидатам этот денежный залог не возвращается и перечисляется в государственный бюджет.

Согласно закону, Высшему административному суду Украины как суду первой инстанции подсудны дела по установлению ЦИК результатов выборов или всеукраинского референдума. Решение, действия или бездеятельность ЦИК по установлению ею результатов всеукраинского референдума обжалуются в Высшем административном суде Украины. Все другие решения, действия или бездеятельность Центральной избирательной комиссии, членов этой комиссии обжалуются в Киевском апелляционном административном суде. Суд решает административные дела, определенные этой статьей, в двухдневный срок после поступления искового заявления.

Предусмотрено также, что голосование избирателем на избирательном участке более чем один раз, влечет за собой штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до трех лет. То же деяние, совершенное по сговору с членом избирательной комиссии или комиссии по референдуму, влечет за собой штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Закон вступает со дня его официального опубликования.

В случае отсутствия Государственного реестра избирателей на день начала избирательного процесса очередных выборов Президента Украины составление списков избирателей осуществляется с использованием основных механизмов и процедур, определенных законом Украины «О Государственном реестре избирателей», в порядке и с особенностями, установленными Разделом ХІ закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

В то же время Президент 18 августа применил право вето к данному закону. По мнению главы государства, закон, поступивший на подпись, не создает эффективного механизма и согласованных системных процедурных гарантий подготовки, организации и проведения выборов. При этом Президент поддержал отдельные предложения парламента по совершенствованию законодательного регулирования выборов Президента Украины, в частности, в части оптимизации сроков избирательного процесса и соответствующих избирательных процедур. Президент не соглашался с положением, согласно которому, гражданин Украины, который проживает или находится в период подготовки и проведения выборов за пределами Украины, реализует свое право голоса на выборах Президента Украины при условии пребывания на консульском учете. Вызывали замечание положения Закона о порядке формирования и организации деятельности окружных и участковых избирательных комиссий. Президент настаивал закрепить в изменениях к статьям 23 и 24 Закону Украины «О выборах Президента Украины» нормы по заверению в установленном законом порядке подписи кандидата на пост Президента Украины или его уполномоченного представителя в Центральной избирательной комиссии под представлением по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий, подписи доверенного лица кандидата на пост Президента Украины в общегосударственном или соответствующем территориальном избирательном округе под представлением по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий. Президент предлагал также закрепить в Законе Украины «О выборах Президента Украины» равную для всех граждан Украины, независимо от местожительства их в Украине, возможность входить в состав избирательных комиссий во время проведения выборов Президента Украины, что оправдало себя во время организации и проведения последних общенациональных выборов в Украине. Глава государства также считал, что закон не должен содержать нормы относительно возможности внесения изменений в список избирателей на избирательном участке в день выборов, а также изложил свои претензии в отношении денежного залога в размере 2,5 млн. грн. для регистрации кандидата в Президенты и др.

ВР не поддержала эти замечания.