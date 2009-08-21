Украина и НАТО подписали дополнение к Хартии об особом партнерстве

21 августа 2009 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе была подписана Декларация о дополнении Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического Договора от 9 июля в 1997 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, от украинской стороны подпись под документом поставила глава Миссии Украины при НАТО Игорь САГАЧ, от Альянса - Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАССМУСЕН.

Подписание Декларации стало очередным практическим шагом по реализации решений, принятых в ходе встречи Североатлантического совета НАТО и поддержанных на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел в декабре прошлого года.

В документе отображены изменения в отношениях между Украиной и НАТО, произошедшие со времени подписания Хартии об особом партнерстве в 1997 году, в частности, в контексте решений, принятых в 2008 году о будущем членстве нашего государства в Альянсе и практических механизмах приближения к этой цели.

Декларация формализировала ведущую роль Комиссии Украина-НАТО в процессе углубления в Украине реформ, которые будут реализовываться в рамках выполнения Годовых национальных программ.

Первая Годовая национальная программа на 2009 год по подготовке Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора утверждена Президентом Украины 7 августа этого года.