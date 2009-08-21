Словакия запретила въезд Президенту Венгрии Ласло ШОЙОМУ.

Как передает ИТАР-ТАСС, решение об этом было принято на правительственном уровне, сообщил сегодня словацкий премьер-министр Словакии Роберт ФИЦО.

Л.ШОЙОМ планировал прибыть сегодня вечером с неофициальным визитом в город Комарно (Южная Словакия), где собирался принять участие в торжественной церемонии открытия монумента Святого Штефана. Этот святой является небесным покровителем венгерской республики и существовавшего до 1918 года Венгерского королевства, в состав которого входила Словакия. Братиславские власти охарактеризовали планы будапештского лидера как провокацию.

В последнее время отношения между Словакией и Венгрией значительно обострились. Братислава и Будапешт обвиняют друг друга в нарушении прав многочисленных словацкого и венгерского национальных меньшинств на территории соседних государств.

Сегодняшнее решение о запрете посещения Комарно венгерским президентом стало наиболее ощутимым инцидентом во взаимных отношениях в последние годы.