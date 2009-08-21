КИУ: Изменения в закон о выборах опасны для государства

Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО считает, что изменения в закон о выборах Президента опасны для государства и нарушают права избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Те изменения, которые нам предлагаются, являются опасными для государства, во многом нарушают права избирателей и не соответствуют действующей Конституции», - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, президентская избирательная кампания начнется в октябре, а не в сентябре.

«Это не принципиальное изменение, но это преподносится как благо для избирателя – кампания будет короткая, меньше денег будет израсходовано, меньше «грязи» будет вылито на избирателя. Это все не так», - сказал А.ЧЕРНЕНКО, подчеркнув, что сейчас избирательная кампания уже в полном разгаре.

Он отметил, что практически все штабы работают в режиме избирательной кампании, но поскольку официально она не началась, то они не несут никакой ответственности: агитация оплачивается не из избирательного фонда кандидата в Президенты, какой-либо ответственности за злоупотребление служебным положением чиновники не несут.

«Сокращением срока избирательной кампании еще на один месяц, который предлагается в законе, мы фактически дарим политикам еще один месяц политического «беспредела», - подытожил А.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, когда в 2004 году было много нареканий на грубые фальсификации, избиение людей на участках, переписывание протоколов, то сейчас все нарушения прописаны в законе - юридически безукоризненно, по-рейдерски.

По словам А.ЧЕРНЕНКО, авторы изменений в данный закон – политические силы Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА - пытаются таким образом «зачистить» своих конкурентов, но забывают, что они сами являются конкурентами и победит кто-то один.

«Возможно, как в случае с конституционными изменениями, они будут бежать наперегонки и кто первый кого «кинет», и каждый думает, что «кинет» он, а не его», - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

По его мнению, в результате этого опасности, которые возникают после принятия данного закона, сыграют или против В.ЯНУКОВИЧА, или против Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по словам руководителя КИУ, возможен другой вариант событий, когда эти политики могут между собой договориться, чтобы разделить власть на двоих.

А.ЧЕРНЕНКО также отметил, что к этим изменениям в закон о выборах главы государства очень скептически относятся европейские специалисты.

«Мы неформально говорил с ОБСЕ, Венецианской комиссией, и можно сказать, что сам факт такого недемократического закона уже повлияет на оценку этих выборов в мире», - добавил А.ЧЕРНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 августа, Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся выборов Президента Украины».