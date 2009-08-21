ГЛАВНОЕ на 21 августа (вечер)

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: ВР преодолела вето на изменения к закону о выборах Президента; дефицит текущего счета платежного баланса в июле достиг 1,2 млрд.долл.; ВР запретила КМУ нецелевым способом использовать средства на Евро-2012; бензин за неделю подорожал на 2,3%; на Одесском рынке произошла массовая драка

Политика: ВР преодолела вето на изменения к закону о выборах Президента

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по выборам Президента Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 325 народных депутатов из 371 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, сокращается срок президентской избирательной кампании с 120 до 90 дней. Решение об образовании территориальных избирательных округов принимается Центральной избирательной комиссией не позднее, чем за восемьдесят три дня до дня выборов. Территориальные избирательные округа образуются Центральной избирательной комиссией с приблизительно одинаковым количеством избирателей в каждом избирательном округе на всей территории Украины по предложениям соответственно Верховного Совета Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских советов с учетом административно-территориального устройства. Ориентировочное количество избирателей в избирательном округе, номер, территориальные границы и центры избирательных округов определяет ЦИК.

Предусмотрено, что представления по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий (по одному человеку в одну избирательную комиссию от одного кандидата) вносятся кандидатами на пост Президента Украины, зарегистрированными в ЦИК. Представление по кандидатурам в состав теризбиркомов вносится в Центральную избирательную комиссию не позднее, чем за пятьдесят четыре дня до дня выборов за подписью кандидата на пост Президента Украины или его представителя в Центральной избирательной комиссии.

Если в установленный срок не поступили представления по составу территориальной избирательной комиссии, или если количество предложенных в состав избирательной комиссии человек составляет меньше десяти, территориальная избирательная комиссия образуется Центризбиркомом по представлению ее председателя в количестве девяти человек с обязательным учетом представленных кандидатур от кандидатов на пост Президента.

Каждый субъект представления кандидатур в состав окружных избирательных комиссий имеет право на пропорциональную часть должностей председателя, заместителя председателя и секретаря окружной избирательной комиссии.

Законом предусмотрено, что технические описки и неточности, допущенные в представлении, не являются основанием для отклонения внесенных кандидатур.

Не позднее, чем за 30 дней до начала избирательного процесса Центральная избирательная комиссия передает заверенную цифровой подписью электронную копию базы данных Государственного реестра избирателей фракциям, а кандидатам на пост Президента Украины – сразу же после их регистрации ЦИК.

Для регистрации кандидата в Президенты вносится денежный залог. Денежный залог вносится партией (партиями, входящими в блок), которая выдвинула кандидата на пост Президента, или кандидатом на пост Президента в безналичном порядке на специальный счет Центральной избирательной комиссии в размере 2,5 млн. грн. Денежный залог возвращается только тем двум кандидатам, которые вышли во второй тур президентских выборов, другим кандидатам этот денежный залог не возвращается и перечисляется в государственный бюджет.

Согласно закону, Высшему административному суду Украины как суду первой инстанции подсудны дела по установлению ЦИК результатов выборов или всеукраинского референдума. Решение, действия или бездеятельность ЦИК по установлению ею результатов всеукраинского референдума обжалуются в Высшем административном суде Украины. Все другие решения, действия или бездеятельность Центральной избирательной комиссии, членов этой комиссии обжалуются в Киевском апелляционном административном суде. Суд решает административные дела, определенные этой статьей, в двухдневный срок после поступления искового заявления.

Предусмотрено также, что голосование избирателем на избирательном участке более чем один раз, влечет за собой штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы сроком до двух лет, или ограничение свободы сроком до трех лет. То же деяние, совершенное по сговору с членом избирательной комиссии или комиссии по референдуму, влечет за собой штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Закон вступает со дня его официального опубликования.

В случае отсутствия Государственного реестра избирателей на день начала избирательного процесса очередных выборов Президента Украины составление списков избирателей осуществляется с использованием основных механизмов и процедур, определенных законом Украины «О Государственном реестре избирателей», в порядке и с особенностями, установленными Разделом ХІ закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

В то же время Президент 18 августа применил право вето к данному закону. По мнению главы государства, закон, поступивший на подпись, не создает эффективного механизма и согласованных системных процедурных гарантий подготовки, организации и проведения выборов. При этом Президент поддержал отдельные предложения парламента по совершенствованию законодательного регулирования выборов Президента Украины, в частности, в части оптимизации сроков избирательного процесса и соответствующих избирательных процедур. Президент не соглашался с положением, согласно которому, гражданин Украины, который проживает или находится в период подготовки и проведения выборов за пределами Украины, реализует свое право голоса на выборах Президента Украины при условии пребывания на консульском учете. Вызывали замечание положения Закона о порядке формирования и организации деятельности окружных и участковых избирательных комиссий. Президент настаивал закрепить в изменениях к статьям 23 и 24 Закону Украины «О выборах Президента Украины» нормы по заверению в установленном законом порядке подписи кандидата на пост Президента Украины или его уполномоченного представителя в Центральной избирательной комиссии под представлением по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий, подписи доверенного лица кандидата на пост Президента Украины в общегосударственном или соответствующем территориальном избирательном округе под представлением по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий. Президент предлагал также закрепить в Законе Украины «О выборах Президента Украины» равную для всех граждан Украины, независимо от местожительства их в Украине, возможность входить в состав избирательных комиссий во время проведения выборов Президента Украины, что оправдало себя во время организации и проведения последних общенациональных выборов в Украине. Глава государства также считал, что закон не должен содержать нормы относительно возможности внесения изменений в список избирателей на избирательном участке в день выборов, а также изложил свои претензии в отношении денежного залога в размере 2,5 млн. грн. для регистрации кандидата в Президенты и др. ВР не поддержала эти замечания.

Украина и НАТО подписали дополнение к Хартии об особом партнерстве

21 августа 2009 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе была подписана Декларация о дополнении Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического Договора от 9 июля в 1997 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, от украинской стороны подпись под документом поставила глава Миссии Украины при НАТО Игорь САГАЧ, от Альянса - Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАССМУСЕН.

Подписание Декларации стало очередным практическим шагом по реализации решений, принятых в ходе встречи Североатлантического совета НАТО и поддержанных на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел в декабре прошлого года.

В документе отображены изменения в отношениях между Украиной и НАТО, произошедшие со времени подписания Хартии об особом партнерстве в 1997 году, в частности, в контексте решений, принятых в 2008 году о будущем членстве нашего государства в Альянсе и практических механизмах приближения к этой цели.

Декларация формализировала ведущую роль Комиссии Украина-НАТО в процессе углубления в Украине реформ, которые будут реализовываться в рамках выполнения Годовых национальных программ.

Первая Годовая национальная программа на 2009 год по подготовке Украины к обретению членства в Организации Североатлантического договора утверждена Президентом Украины 7 августа этого года.

Бюджет: Дефицит текущего счета платежного баланса в июле достиг 1,2 млрд.долл.

По предварительным данным, отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Украины в июле 2009 года увеличилось на 355 млн. долл. против 78 млн. долл. в июне (за январь-июль дефицит текущего счета составил 1,218 млрд. долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, кумулятивный (за последние 12 месяцев) дефицит текущего счета в июле несколько увеличился и составил 6,9 млрд. долл. (в июне – 6,7 млрд. долл.).

Отрицательное сальдо торговли товарами в июле увеличилось до 717 млн. долл. (в июне – 167 млн. долл.) в основном за счет роста объемов импорта (на 23,4% против июня).

Дефицит финансового счета в июле составил 589 млн. долл. по сравнению с 654 млн. долл. в июне (за январь-июль – 7 млрд. долл.).

Чистое погашение внешних обязательств банковским сектором увеличилось до 1 млрд. долл. против 0,7 млрд. долл. в июне. В июле коэффициент покрытия внешних выплат по долговым обязательствам новыми привлечениями для банков составил 74,8%. В то же время чистые привлечения других секторов экономики по кредитам и облигациям составили 290 млн. долл., чистые погашения сектора госуправления – 119 млн. долл. В целом отрицательное сальдо по статье «кредиты и облигации» составило 831 млн. долл.

За январь-июль отрицательное сальдо по долговым операциями частного сектора составило 4,5 млрд. долл. по сравнению с 10,2 млрд. долл. притока за аналогичный период 2008 года.

Объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину оставались на достаточно низком уровне – 317 млн. долл., хотя и увеличились по сравнению с предыдущим месяцем – 239 млн. долл. (за январь-июль – 2,4 млрд. долл.).

Объемы оттока наличной валюты из банковского сектора увеличились до 1,1 млрд. долл. по сравнению с 153 млн. долл. в июне (за январь-июль – 5,4 млрд. долл.).

В июле 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 944 млн. долл. по сравнению с 732 млн. долл. в июне (за январь-июль – 8,2 млрд. долл.). Однако получение третьего транша от Международного валютного фонда по кредиту stand-by в размере 3,3 млрд. долл. позволило увеличить резервные активы на 2,3 млрд. долл. Объем международных резервов по состоянию на 1 августа 2009 года составил 29,6 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,9 месяця.

Финансы, банки: НБУ на спецаукционе продал 0,9 млн. швейцарских франков

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе продал 928 тыс. швейцарских франков по курсу 7,45 грн. за один швейцарский франк.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие шесть банков: АКБ «Укрсоцбанк», АКИБ «УкрСиббанк», АО «ОТП Банк», АО «Укрэксимбанк», ОАО «БМ Банк» и ПАО «Универсал Банк».

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.

НБУ отозвал лицензии у банков “Европейский” и “Национальный стандарт”.

Правление Национального банка Украины (НБУ) с 21 августа отозвало банковскую лицензию и начало процедуру ликвидации АКБ “Европейский” и ОАО “Национальный стандарт”.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, ликвидатором ОАО “Национальный стандарт” назначен физлицо-независимый эксперт Юрий ЖУРБУС, АКБ “Европейский” – Игорь ЕВСЕЕНКО.

Также сообщается, что с 21 августа прекращены полномочия временных администраторов, правления, наблюдательного совета и общего собрания акционеров банков.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Национальный банк Украины ввел временные администрации в ОАО КБ «Национальный стандарт» (временным администратором назначен Георгий ШУШПАНОВ) и в АКБ «Европейский» (временный администратор Роман КУДРИЦКИЙ).

Временные администрации в обоих банках введены сроком на один год.

В указанных банках также введен с 15 мая 2009 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

Справка УНИАН. АКБ «Европейский» зарегистрирован Национальным банком Украины 3 марта 1993 года.

Банк «Европейский» по итогам первого полугодия 2009 года получил убыток 141,411 млн. грн. по сравнению с прибылью 5,011 млн. грн. годом ранее.

ОАО Коммерческий банк «Национальный стандарт» (г. Киев) стало правопреемником ОАО КБ «Славутич», которое работало на финансовом рынке с 1992 года.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком - 227,074 млн. грн

ТЭК: НКРЭ снизила объемы поставки электроэнергии для «Укринтерэнерго» до 7 млрд. кВт/ч

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) снизила максимальные лицензионные объемы поставки электроэнергии по нерегулируемому тарифу для госпредприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» с 12,8 млрд. кВт/ч до 7 млрд. кВт/ч в год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании 20 августа т.г.

«Укринтерэнерго» имеет лицензию на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу сроком до октября 2013 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июле текущего года сократила экспорт электроэнергии на 57,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,882 млрд. кВт/ч.

В настоящее время Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на Оптовом рынке электроэнергии по тарифу, установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики.

За неделю бензин в Украине подорожал на 2,3%

С 14 по 21 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 2,0-2,7% (в среднем на 2,3%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 14 по 21 августа 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – увеличились на 2,1% - с 6,53 грн./литр до 6,67 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 2,4% - с 6,96 грн./литр до 7,13 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 2,0% - с 7,37 грн./литр до 7,52 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 2,7% - с 6,01 грн./литр до 6,17 грн./литр

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. США в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Приватизация: ФГИ презентовал конкурс по продаже ОПЗ

Сегодня, 21 августа, Фонд государственного имущества Украины (ФГИ), Министерство промышленной политики и Министерство иностранных дел провели в Киеве презентацию конкурса по продаже государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) для дипломатических представителей 12 стран.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Как отметили в пресс-службе, презентация проведена согласно плану подготовки к продаже пакета акций ОПЗ. В мероприятии приняли участие министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ, исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, заместитель министра иностранных дел Александр КУПЧИШИН и другие.

Во время презентации ФГИ и Минпромполитики предоставили дипломатическим представителям информацию о приватизации Одесского припортового завода, об условиях инвестиционной деятельности в Украине и пригласили инвесторов к участию в конкурсе.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 15 июля т.г. объявил конкурс по продаже 99,567% государственного пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод». Начальная цена пакета составляет 4 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после его объявления.

Евро-2012: ВР запретила КМУ нецелевым способом использовать средства на Евро-2012

Верховная Рада Украины поручила Кабинету министров Украины обеспечить неуклонное выполнение Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" в части порядка определения перечня объектов, мер и объемов бюджетных средств, которые будут направлены на их выполнение за счет бюджетной программы "Реализация Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления “О некоторых вопросах обеспечения реализации Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины» проголосовали 385 народных депутатов из 408 зарегистрированных в сессионном зале.

ВР постановила обратить внимание Кабинета министров Украины на недопустимость нецелевого использования бюджетных средств, предусмотренных Законом Украины “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины» от 21 августа 2009 года. С целью обеспечения системного контроля над использованием бюджетных средств, предусмотренных для выполнения бюджетной программы "Реализация Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, строительства, реконструкции, развития и содержания сети автомобильных дорог, в том числе строительства и реконструкции мостов государственной и коммунальной собственности (включая строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве в сумме 650 000 тыс. гривен), а также строительства метрополитенов в городах Днепропетровске, Донецке, Киеве и Харькове", Государственному казначейству Украины ежеквартально (не позже 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) поручено предоставлять Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины и Счетной палате информацию об использовании указанных бюджетных средств в разрезе соответствующих главных распорядителей средств государственного бюджета, мероприятий и объектов. Счетной палате поручено обеспечить постоянный контроль над использованием отмеченных бюджетных средств и ежеквартально информировать Верховную Раду Украины о его результатах.

Постановление вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины» от 21 августа 2009 года.

ЧП: На одесском рынке произошла массовая драка

В Одессе на рынке "Северный" возник конфликт между предпринимателями, арендующими торговые места, и новым руководством рынка. В ходе конфликта между предпринимателями и охраной руководства возникла массовая драка.

Как сообщают очевидцы, по меньшей мере, один человек пострадал и доставлен в больницу в критическом состоянии.

Ряд интернет-изданий сообщает также о стрельбе из автоматического оружия по предпринимателям. В настоящий момент предприниматели рынка "Северный" перекрыли одну из улиц Одессы - Николаевскую дорогу - и требуют приезда на место конфликта мэра города Эдуарда Гурвица.