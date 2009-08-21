Анонс на 22 августа 2009г.

***

В Батурине состоится открытие отстроенного дворца последнего гетмана украинского казачества Кирилла Розумовского. В мероприятии примет участие Президент Украины Виктор Ющенко. В программе пребывания: Посещение Всеукраинского фестиваля кобзарского искусства «Вересаев праздник», церемония освящения, торжественное открытие Дворца Кирилла Розумовского, которое в 13-00 начнется речью Президента, церемония вручения государственных наград ко дню Независимости и торжественный прием. Кроме того, в Батурине состоится концерт победителей Всеукраинского фестиваля кобзарского искусства имени Остапа Вересая - известного кобзаря из Черниговской области. Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире НТКУ, 5 каналом, НРКУ и Всемирной службой «УТР».

***

11-00 - Состоится презентации отреставрированного казацкого знамени XVIII ст. с изображением Национального герба - «Казак с мушкетом». В презентации примет участие Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко (Национальный исторический музей Украины, ул.. Владимирская, 2). 11-00 - В рамках Года Инициатив состоится ІІІ этап общенациональной инициативы «Школа милосердия - инвалидам равные возможности» - Чемпионат по играм ЮКА среди политиков. Организаторы: общественная организация инвалидов «Планета сильных», МБО детский оздоровительно-спортивный клуб «Малая флотилия», всеукраинское общественное объединение «Никто кроме нас» (Мариинский парк возле летней сцены спортивно-игровая площадка ЮКА).

***

12-30 - Киевский городской председатель Леонид Черновецкий откроет ежегодную выставку цветов, приуроченную к 18-й годовщине Независимости Украины. Тематика нынешней экспозиции - «Сказки народов мира». После торжественного открытия состоится концерт Олега Скрипки и Наталии Карпы. Выставка будет работать до 27 августа (Певческое поле, территория Ландшафтного парка).

***

4-00 - Начнется демонстрационный показ вооружений и военной техники Вооруженных Сил Украины по случаю празднования 18-й годовщины Независимости Украины. Показ будет длиться до 6-00 25 августа (ул. Крещатик, проезжая часть между Майданом Незалежности и Европейской площадью).

***

11-00 - Начнет работу выставка фиалок и геснериевых, посвященная Дню Независимости Украины. Организатор Клуб "Студия Фиалки". Выставка будет работать до 24 августа (Киевский зоопарк, Проспект Победы, 32, зоомагазин).

***

11-00 - Состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции по сбору пластиковых бутылок в Киеве. Цель акции - очистить город от мусора и насобирать достаточное количество бутылок для изготовления плотов на которых участники акции отправятся - от Батурина в Киев, реками Сейм и Десна (под аркой Дружбы народов за Национальной филармонией).

***

13-00 - На территории Печерского ландшафтного парка состоится торжественное открытие 54-й выставки цветов. Тематика нынешней экспозиции - «Сказки народов мира». Выставка будет работать до 27 августа включительно.

***

В с. Копачев Обуховского района на территории «Парка Киевская Русь» начнется «II Международный фестиваль культуры и истории «Парк Киевская Русь» - средневековое зрелище «Былины древнего Киева». Открытие фестиваля в 12-40. В программе: театрализованное действо Былина «Как Киев матерью городов русских стал», парад клубов исторической реконструкции и конных театров, «Богатырские потехи», корабль викингов «Насадъ драконий», Живой уголок «ЗвЪринецъ» и т.д. Брифинг для прессы в 11-40. Участники: автор идеи «Парка Киевская Русь», президент «Славянского фонда» Владимир Янченко, заместитель председателя ВР, председатель акции 7 чудес Украины Николай Томенко, научный руководитель проекта Константин Гупало, президент Гильдии киноактеров Украины Нина Ильина. Отъезд журналистов из Киева в 10-00 от станции метро „Видубычи” (автобусы ”Богдан” АА07520КА, АА07521КА, АА07557КА), выход к автостанции. Нужна аккредитация. Телефоны: 8-(063) 491-85-45, 581-77-16, e-mail: pr@imk.com.ua.

***

- 22-23 августа в Чернигове пройдет Международный рок-фестиваль «Право быть свободным/Be Free». Участники: группы "Ляпис Трубецкой" (Беларусь) и "Вопли Видоплясова" (Украина), к которым присоединятся гости из Польши ( Zero-85) и Франции (Vladivostok), а также ряд молодых и известных групп из Беларуси - B:N, Zatochka, Tarpach, Partyzon, Pomidor/OFF, LitvinTroll, Imprudence, ULIS и др., а также черниговские коллективы. Организаторы: Белорусская музыкальная альтернатива (BMA Group), студенческая инициатива "Студформат" (Беларусь), Европейское радио для Беларуси (Польша), общественные организации - Черниговский Рок-клуб и Черниговский общественный комитет защиты прав человека.