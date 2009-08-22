События в Украине развиваются неправильно

Киев. 22 августа. УНИАН. Подавляющее большинство украинцев убеждены, что события в стране развиваются в неправильном направлении. При этом положительные изменения по сравнению с 1991 годом большая часть граждан Украины видит только в повышении уровня демократии в стране.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова накануне 18-й годовщины независимости Украины, которые публикует еженедельник «Зеркало недели» (№31 от 22-28 августа 2009 года).

Так, 78% граждан Украины считают, что в целом события в стране развиваются в неправильном направлении. 15% - не определили собственной позиции, а 7% - поддерживают курс событий в стране.

39% опрошенных уверены, что по сравнению с 1991 годом уровень демократии в стране повысился, 37,5% - убеждены в обратном, а 13,9% - не видят изменений.

В том, что уровень жизни населения за годы независимости повысился, уверены 22,4% населения. 61,6% украинцев считают, что уровень жизни ухудшился, а 9,1% - считают, что существенных изменений не произошло.

По мнению 18,5% украинцев, общая экономическая ситуация в стране за последние 18 лет улучшилась, 64,1% - придерживаются противоположного мнения, а 8,9% - не видят изменений в этой сфере.

Скептически относятся украинцы к изменениям в уровне социальной защищенности населения. В частности, лишь 13,6% опрошенных констатируют его повышение, 64,6% - убеждены, что уровень социальной защищенности снижается, а 14,2% - не видят изменений в данной области.

Наиболее пессимистично оценивают украинцы ситуацию с коррупцией в стране. Только 5,2% граждан считают, что ее уровень по сравнению с 1991 годом снизился, в то время как 79,1% - констатируют ухудшение ситуации, а 9,3% - считают ее неизменной.

Опрос проведен социологической службой Центра Разумкова 20-28 июля 2009 года. Опрошено 2006 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.