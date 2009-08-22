Украине бороться с кризисом мешает политическая нестабильность

Разработка и принятие антикризисных мер в Украине осложняется не только слабой правовой системой, но и перманентной политической нестабильностью.

Об этом сказал директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№31 от 22-28 августа 2009 года).

Он убежден, что по этой причине адаптация к кризису обходится Украине значительно дороже, чем развитым странам и происходит болезненнее.

«Можно долго сетовать на то, что в Украине бизнесмены, в том числе и банкиры, могут быть менее законопослушны, нежели в европейских или других развитых странах. Можно сравнивать отдельные законы и говорить, что они менее или более жесткие. Однако правда и в том, что правовая система в целом в Украине значительно слабее, чем в тех же Швейцарии или Германии, что она дает возможность уходить от наказания. Суды здесь не являются настолько независимыми, и уровень коррупции тоже намного выше», -заявил он.

М.РАЙЗЕР отметил, что и в западных странах есть коррупция, но там она и близко не имеет таких масштабов, как в Украине.

«К сожалению, за одну ночь ситуация не изменится - потребуется длительный период», - констатировал он.

Негативно оценивает М.РАЙЗЕР и механизм формирования официальной позиции украинских властей.

«К сожалению, у украинских властей нет одного человека, который бы выражал позицию государства в отношении программы реабилитации финансового сектора. Каждый чиновник является спикером, комментируя едва ли не любой вопрос. Это неправильно. Именно это вызывает замешательство, принося больше вреда, чем пользы», - считает он.