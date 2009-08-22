ВТО нужны разъяснения по поводу Таможенного союза

Страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) хотят большей ясности по поводу инициативы о скоординированном вступлении туда России, Казахстана и Белоруссии, сказал РИА Новости заместитель генерального директора этой организации Харша Вардхана Сингх.

"Когда встал этот вопрос, люди попросили больше информации и больше ясности на счет российских инициатив", - сказал Сингх, который находится в Нью-Дели для подготовки министерской встречи стран-членов ВТО в рамках Дохийского раунда переговоров о либерализации международной торговли 3-4 сентября.

Главы правительств России, Белоруссии и Казахстана в июне 2009 года решили уведомить ВТО о вступлении в нее в качестве единой таможенной территории. В дальнейшем они договорились сформировать единую переговорную группу по присоединению в ВТО, которую возглавил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков. Как пояснил журналистам в августе суть этой инициативы первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, "переговорная группа будет вести переговоры по вступлению Таможенного союза в ВТО, а также о вступлении России, Белоруссии и Казахстана в ВТО на приемлемых условиях, которые будут согласованы".

Говоря о перспективах успешного завершения Дохийского раунда, который длится уже восемь лет, Сингх сказал, что при благоприятном развитии событий это может произойти уже в 2010 году. Среди предпосылок для достижения компромисса он назвал сближение позиций развитых и развивающихся стран после неудачных переговоров в 2008 году.

Замгендиректора ВТО сообщил, что в рамках Дохийского раунда переговоров будут широко обсуждаться вопросы, ставшие камнем преткновения между развитыми и развивающимися странами - это проблема субсидирования сельского хозяйства и других нетарифных ограничений.

"Проблему субсидирования сельхозпроизводителей в развитых странах нельзя решить на двусторонних переговорах, ее можно решить только на многосторонних переговорах", - сказал Сингх.