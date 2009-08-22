Обама ушел в десятидневный отпуск

Президент США Барак Обама отправился в десятидневный отпуск.

Сообщается, что накануне американский лидер и его семья покинули Белый Дом на военном вертолете и отправились в резиденцию Кемп-Дэвид, откуда позднее они вылетят в одно из частных имений в штате Массачусетс.

Ожидается, что большую часть своего отпуска глава США проведет в кругу семьи. По словам пресс-секретаря Белого Дома Роберта Гиббса, на эти дни не запланировано ни одного официального мероприятия.

Сообщается, что снятая на время отдыха вилла обойдется американскому президенту в 35 тыс. долл. в неделю, передает Associated Press.