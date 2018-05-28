Труба как символ украинской экономики. Дню Независимости посвящается...

В СССР была традиция - к ноябрьским праздникам рапортовать о достижениях народного хозяйства. С телеэкранов и страниц газет лился поток позитива, измеряемый тоннами зерна и стали, кубометрами леса, тысячами тракторов, миллионами литров молока и т.д. и т.п. В Украине место 7 ноября заняло 24 августа – День Независимости, к этой праздничной дате и была приурочена конференция на тему: «Независимость Украины: экономические итоги». Несмотря на столь монументальную тему, как-никак нашей независимой экономике стукнуло 18 - совершеннолетие, мероприятие прошло в духе кризисных времен – никакой торжественности и минимум участников. Высказав свое мнение по глобально-стратегическим вопросам, эксперты, не сговариваясь, сосредоточились на энергетической безопасности. Видимо поэтому они практически единогласно и назвали наиболее ярким достижением украинской экономики за последние 18 лет строительство нефтепровода «Одесса-Броды». Хоть смейся, хоть плачь, ведь нам остается гордиться трубой, которая даже не начала перекачивать нефть в нужном направлении. Может эксперты забыли о чем-то важном, о том, что могло бы действительно стать достойным символом экономических достижений нашей страны за 18 лет?

Плохо все

Оценивая ситуацию в отечественной экономике, эксперты разделились на два лагеря – оптимисты и пессимисты. Такой расклад по идее должен был придать конференции большей остроты, но что-то видимо пошло не так, остроты, а точнее, свежих идей замечено не было.

Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий отметил, что сегодня Украина превратилась в технологический придаток других стран, и кризис только усугубил эту ситуацию. «Экономически сильные государства выйдут из кризиса за счет стран-неудачниц, к которым сегодня можно отнести и Украину. В первую очередь, это произойдет потому, что сегодня в мире формируется новая экономическая модель – побеждает экономика, которая является верхней ступенью процесса воспроизводства, а первичные ступени будут перенесены в периферийные страны. И одной из таких периферийных стран окажется Украина», - сказал В.Новицкий, добавив при этом: «Сегодня уже никто не помнит, что в 1980-е годы Украина была одним из мировых лидеров в разработке и внедрении новых технологий. Если в начале 1990-х годов Украина была очень интересна с экономической точки зрения для России, США и Европы, то сегодня этот интерес потерян. Все знают, что наша экономика – это уже практически руины. Поэтому пришло время подумать о том, как формировать новую парадигму развития нашей экономики. Пора переходить к программно-целевым основам развития, долгосрочному планированию, так как это делают Китай и США. Необходимо развивать передовые технологии».

Не все так плохо

В отличие от своего коллеги директор Международного института приватизации, собственности и инвестиций Александр Рябченко считает, что «стакан наполовину полный, а не наполовину пустой».

«Я не хочу сравнивать сегодняшнее экономическое положение с последним годом Советского Союза, так как считаю, что в основном такие сравнения не корректны и глубоко ошибочны. Хочу подчеркнуть, что у нас создана национальная экономика, которая может существовать и жить. В Украине создан достаточно эффективный крупный бизнес. Правда, средний бизнес развит заметно хуже, а мелкий бизнес до сих пор практически не создан. В любом случае мы можем существовать как государство, благодаря существованию частного бизнеса и его доминирующему положению среди всех остальных видов собственности», - отметил А.Рябченко.

Будущее украинской экономики он оценивает достаточно позитивно, хотя и подчеркивает определенные проблемы. «У нас есть национальный капитал, который будет существовать и развиваться. К сожалению, наш большой бизнес не очень социально ориентированный, наша главная внутренняя проблема в том, что государство не создало эффективной социальной системы. Экономика у нас развивается по европейскому типу, а социальная система остается советской. Яркие проявления этой советской модели мы видим в нашей энергетической сфере, когда тот, кто больше потребляет газа, больше за него и платит, а население пользуется льготами. С точки зрения рыночной экономики это абсурд – экономика не может существовать, когда оптовая цена больше розничной. Но именно такой принцип продолжает сохраняться в Украине, благодаря популизму любого украинского правительства. Нам давно пора отказаться от советских элементов социальной защиты, что в итоге приводит к низкому уровню жизни населения», – убежден эксперт.

А.Рябченко посетовал, что Украина слишком долго ждет появления эффективной власти, «как только мы изберем эффективную власть, Украина начнет стремительно развиваться, при сохранении сегодняшних условий экономика не сможет развиваться ускоренными темпами».

После таких заявлений экспертов все становится предельно просто и ясно – нужно правильно голосовать и инвестировать в инновационные проекты. Беда только в том, что об этом говорят уже 18 лет, а толка нет…

И снова энергетика

Третьим приглашенным на конференцию экспертом был уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Именно его присутствие перевело дискуссию с общеэкономических вопросов на тему энергетической безопасности. «У нас есть и определенные успехи, и, конечно, проблемы», - сдержанно констатировал представитель Секретариата Президента. Он первым из собравшихся экспертов назвал строительство нефтепровода «Одесса-Броды» самым большим позитивом в экономике Украины за годы независимости, остальные с ним согласились. Правда, Б.Соколовский тут же оговорился: «Беда только в том, что этот нефтепровод не в ту сторону используется, но это проблема, о которой мы уже многократно говорили».

Тут стоит напомнить, идея строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса–Броды–Плоцк–Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы. В 2002 году Украина самостоятельно завершила строительство нефтепровода, однако в 2004 году нефтепровод был запущен в реверсном режиме, то есть, задом наперед. Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в реверсном режиме происходит следующим образом – российская нефть, перекачиваемая через белорусский участок нефтепровода «Дружба», идет до Бродов, где «Дружба» стыкуется с нефтепроводом «Одесса-Броды» и уже по нему поступает в сторону Одессы на нефтетерминал «Южный», откуда она транспортируется покупателю по морю танкерами. Тогда как проектный, аверсный режим, предполагал движение нефти в прямо противоположном направлении из Одессы в Броды. Несмотря на недавние заверения азербайджанской стороны в заинтересованности поставлять свою нефть через украинский нефтепровод в Европу, «Одесса-Броды» по-прежнему работает в режиме реверса. Умные люди видят в этом руку Москвы, которая не заинтересована в конкуренции с азербайджанской нефтью на европейском рынке и всеми силами удерживает украинское правительство от форсирования этого вопроса. А рычаги влияния на наш Кабмин у России, как известно, есть и весьма разнообразные…

Продолжая тему энергетики, Б.Соколовский вспомнил о достройке двух атомных реакторов на украинских АЭС. Позволим себе заметить, что данный факт остается весьма спорным достижением, так как отношение к атомной энергетике далеко не у всех позитивное и тому есть объективные причины. Кроме того, Б.Соколовский в очередной раз озвучил тезис, что энергетика должна работать вне политики, затронув таким образом больную тему украинско-российских газовых взаимоотношений. Говоря о слишком тесной связи политики и экономики, Богдан Иванович констатировал, что каждый раз с приходом нового правительства Кабмин практически сразу превращается в избирательный штаб для той или иной политической силы.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

В своих выступлениях эксперты пользовались уже многократно озвученными тезисами о том, что Украине необходимо бороться за энергетическую независимость от России, развивать инновационные технологии и минимизировать влияние политики на экономические процессы. Все это уже тысячу раз было проговорено на бесчисленных круглых столах и конференциях. Однако результаты подобных разговоров минимальны, так как не менее известным является тот факт, что отечественный бизнес абсолютно не заинтересован инвестировать в украинскую науку, которая пока еще в состоянии выдавать на-гора перспективные разработки в отдельных отраслях. Дело это хлопотное, годы уходят на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, не меньше времени требуется на внедрение технологии или изделия в производство, а потом жди пока многомиллионные вложения окупятся. Наши бизнесмены крайне нетерпеливы, они убеждены, что вложенные деньги должны приносить отдачу уже сегодня, в крайнем случае - завтра, но уж никак не через 5-10 лет. А если ситуация на рынке настоятельно требует совершенствования, то они скорее готовы приобрести проверенное оборудование и испытанные технологии за рубежом, а не заморачиваться с доморощенными кулибиными. Последние в результате пасутся в основном на иностранных грантах, так как со стороны государства давно не ждут никакой помощи. Редкие исключения, конечно, есть, но они единичны и Госагентство по инвестициям и инновациям на сложившуюся ситуацию никак не повлияло. Следствием всего вышеперечисленного и стало практически полное отсутствие достижений в сфере высоких технологий за все годы независимости.

Все, начиная от ракет-носителей КБ «Южное» и заканчивая печально знаменитой РЛС «Кольчугой», было построено на базе еще советских наработок. Все прошедшие 18 лет Украина только теряла свои позиции в авиации, приборостроении, космической и военной технике и даже металлургии, которая у нас в основном занимается производством полуфабрикатов с низкой добавленной стоимостью.

P.S. Вот и остается нам в 18-ю годовщину независимости признать, что апофеозом экономического развития огромной страны за все эти годы стала 700 километровая труба. Но утешимся тем, что, несмотря на отсутствие эффективной власти, правовой хаос и коррупцию, а также на отсутствие символов экономической мощи у нас нет проблем с «покушать». То, что рядовой украинец сможет выпить и неплохо закусить 24 августа, наверное, и есть наиболее ощутимый прорыв нашей экономики. Вспомните прилавки наших магазинов в 1991 году, и вам сразу станет веселее… С праздником!

Петр Черных (УНИАН)