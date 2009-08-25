Анонс на 25 августа т.г.
Тимошенко примет участие в заседании круглого стола по вопросам углепрома. Совещание по вопросам подготовки инфраструктуры городов к Евро-2012. Заседание комиссии Киевсовета по вопросам земотношений, градостроения и архитектуры.
Тимошенко примет участие в заседании круглого стола по вопросам развития угольной отрасли.
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Выездное заседание по подготовке инфраструктуры принимающих городов к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.
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Осмотр хода реконструкции НСК «Олимпийский» и прилегающей к стадиону территории.
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Совещание по вопросам подготовки инфраструктуры принимающих городов Украины к проведению финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу согласно требованиям УЕФА.
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Пресс-конференция участников совещания.
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Пресс-конференция на тему: «Итоги внеочередной сессии Верховной Рады. Судьба Закона «О выборах Президента Украины».
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Пресс-конференция на тему: «Сколько стоит сегодня сыр-фальсификат?».
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Всеукраинское объединение «Молодежь – надежда Украины» и Гражданская кампания «Общественное сопротивление Украины» проведут предупредительное пикетирование Киевской городской государственной администрации.
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Заседание постоянной комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры.
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Пресс-конференция, посвященная старту онлайн-трансляции реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский" - ключевой арены, на которой запланировано проведение финального матча чемпионата Европы 2012 года по футболу.
(УНИАН)