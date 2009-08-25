ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 августа

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Эксперты: Рынок земли может достигнуть дна осенью», в котором пишет о том, что после десяти месяцев падения цены на землю в Киевской области стали расти – в июле земельные наделы подорожали на 0,13%. Однако эксперты не считают, что это подорожание свидетельствует о начале восстановления рынка недвижимости…

http://delo.ua/biznes/rynki/eksperty-rynok-zemli-mozhet-dostignut-dna-osenju-128902/

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Также «Дело» в материале «За 17 лет долг Украины увеличился в 10 раз» пишет - прямой и гарантированный государственный долг Украины на сегодня составляет почти 270 миллиардов гривень, или около 35 миллиардов в долларовом эквиваленте. Таким образом, за период с 1992 года, когда он составлял около 3 млрд долларов, госдолг вырос более чем в 10 раз. Эксперты указывают, что больше половины транша МВФ пойдет на возврат долгов Украины…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/za-17-let-ukrainy-uvelichilsja-v-10-raz-128905/

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«Дело» в публикации «Все больше сотрудников предпочитают увольнение, не выдерживая увеличения нагрузок» пишет - Ужесточение требований со стороны работодателей, которые хотят большего за прежние деньги, приводит к увеличению числа тех, кто задумывается о смене работы...

http://delo.ua/rabota/personal/vse-bolshe-sotrudnikov-predpochitajut-uvolnenie-ne-vyderzhivaja-nagruzok-128908/

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«Газета по-киевски» в публикации «У истоков истории» задается вопросом, сколько же лет шахтерскому краю? Наверное, в ответ на этот вопрос многие, вспомнив уроки истории, назовут эпоху Петра 1, а большинство вторую половину ХIХ века. Но не стоит торопиться. Потому что шахтерский труд в Донбассе уходит своими корнями в глубокую древность. Но узнали об этом совсем недавно…

http://narod.mycityua.com/articles/2009/08/25/080433.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Гривни много. Она дешевеет» пишет: прогнозы финансовых экспертов сбываются - доллар продолжает расти, и пока ничто его не может остановить…

http://www.segodnya.ua/news/14073430.html

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Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Труба как символ украинской экономики. Дню Независимости посвящается...» пишет - все прошедшие 18 лет Украина только теряла позиции в авиации, приборостроении, космической и военной сферах и даже металлургии, которая у нас занимается производством полуфабрикатов с низкой добавленной стоимостью. Остается признать, что апофеозом экономического развития огромной страны за все эти годы стала 700 километровая труба "Одесса-Броды", правда, работающая задом наперед...

https://economics.unian.net/rus/detail/19614

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «У банкротов поменяется имя» пишет о том, что несостоятельные должники будут благодарить Олега Дерипаску: скоро в РФ станет возможно (примут закон) не платить по долгам до пяти лет, часть их списать, а кредиторов разбивать на группы, чтобы было проще договариваться…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/25/211235

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Издание «Известия» в публикации «Америка на дне» пишет – 21 августа глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке провозгласил победу над кризисом. Рынки как будто только этого и ждали. В итоге неделя закончилась тотальным подъемом - уже в пятницу котировки на нефть и акции во всем мире достигли наилучших значений за последние 10 месяцев. Российские чиновники даже успели подсчитать, какими доходами это обернется бюджету. На самом деле для окончательного выхода из экономического кризиса может потребоваться еще три года, предупреждают эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3132159/

(УНИАН)