В Европе более тысячи новых случаев заражения гриппом А

В Европе за минувшие сутки зарегистрировано 1 тыс. 48 новых случаев заражения человека гриппом А(H1N1), передает Би-би-си со ссылкой на Европейское агентство по здравоохранению.

Согласно опубликованному отчету, 585 новых случаев выявлено в Германии, 223 - в Португалии, 207 - в Греции, а остальные - в Чехии, Болгарии, Румынии и Финляндии.

В Европе зарегистрировано 43 тыс. 152 случая заражения человека гриппом А(H1N1), в том числе в Германии - 14 тыс. 325 случаев, Великобритании - 12 тыс. 957, Португалии - 2 тыс. 210, Греции - 1 тыс. 631, Испании - 1 тыс. 538, во Франции - 1 тыс. 125 случаев.