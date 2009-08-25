Эксперты: Ющенко может остаться главой государства

Политологи считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет иметь шанс остаться главой государства, только если президентские выборы будут признаны нелегитимными.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ сказал, что в принятом законе о выборах Президента, действительно, есть нормы, которые нарушают права избирателей. Это касается, в частности, и запрета на использование открепительных удостоверений, а также нормы, которая разрешает голосовать на зарубежных избирательных участках только тем гражданам Украины, которые находятся на консульском учете.

Вместе с тем, по мнению М.ПОГРЕБИНСКОГО, определенные ограничения прав избирателей существуют и будут существовать в избирательном законодательстве, как, например, существование 3-процентного барьера (он ограничивает права избирателей, голосующих за кандидатов, которые не преодолевают этот барьер).

М.ПОГРЕБИНСКИЙ соглашается, что Конституционный Суд может признать отдельные положения закона о выборах Президента не отвечающими Конституции, но тогда возобновят действие нормы предыдущего закона. «Это катастрофа? Нет!», - считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ, отмечая, что БЮТ и Партия регионов всегда смогут внести изменения в избирательное законодательство.

По его убеждению, выступая против принятого закона о выборах Президента, В.ЮЩЕНКО стремится, чтобы на этих выборах «было как можно больше проблемных моментов, чтобы были основания заявить о нелегитимности выборов», что, в свою очередь, даст основания В.ЮЩЕНКО заявить, что он остается главой государства, пока в Украине не состоятся честные президентские выборы.

В свою очередь, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА высказал мнение, что у В.ЮЩЕНКО есть только один шанс остаться в своей должности – признать выборы нелегитимными.

Вместе с тем, В.БАЛА считает, что один из реальных кандидатов – или Юлия ТИМОШЕНКО, или Виктор ЯНУКОВИЧ – в случае своего проигрыша могут пойти на временный союз с В.ЮЩЕНКО в вопросе нелегитимности выборов, чтобы таким образом не дать победить своему конкуренту. «Это очень опасно», - отметил В.БАЛА.

В то же время, политолог считает, что преодоление вето Президента на закон о выборах свидетельствует, что и Партия регионов, и БЮТ пытаются установить определенные правила игры на выборах, что уменьшает вероятность объявления их нелегитимности.

По словам политтехнолога Сергея ГАЙДАЯ, среди экспертов обсуждается версия, что сегодня В.ЮЩЕНКО играет на стороне В.ЯНУКОВИЧА.

В частности, как сказал С.ГАЙДАЙ, сейчас Партия регионов имеет больше всего ресурсов для фальсификации выборов через восстановление открепительных талонов и т.п., поэтому отмена принятого парламентом закона о выборах накануне самих выборов будет «еще одним дополнительным способом обыграть ТИМОШЕНКО» для Партии регионов.

Все участники пресс-конференции считают, что для обеспечения действительно честных и демократических выборов в Украине нужно разработать избирательное законодательство «не под выборы», ввести качественный реестр избирателей и усилить ответственность за манипуляции в ходе выборов.

Так, С.ГАЙДАЙ предложил поручить налоговой инспекции разработать реестр избирателей. Он считает, что налоговая, имея в своем распоряжении всю базу данных взрослого населения Украины (система идентификационных кодов), может сформировать реестр за достаточно короткое время.