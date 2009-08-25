Россия ищет повод, чтобы принять против Украины крайние меры

Создается впечатление, что по неизвестным причинам руководство России ищет повод для того, чтобы принять против Украины “резкие, а может быть, даже крайние меры”.

Так в интервью Би-Би-Си прокомментировал последние заявления высшего руководства России в отношении Украины председатель программ России и Евразии в Королевском институте международных отношений Великобритании Джеймс ШЕРР.

По словам эксперта, "нужно выйти за пределы стандартных толкований той риторики, которую мы слышим из Москвы, и задуматься, не идет ли здесь речь о чем-то большем, чем простые попытки повлиять на выборы в Украине". "И было бы очень предусмотрительно спросить, зачем это делается, и готовиться к любому повороту событий", - отметил он. "В конечном итоге, до 8 августа прошлого года (начало грузинско-российской войны - УНИАН) все ключевые истеблишменты западного мира, да и самой Украины, были убеждены, что использование российских вооруженных сил непосредственно против соседнего государства, против суверенного государства, выходит за пределы реального. А затем, вы видите, что произошло", - сказал Д.ШЕРР.

По мнению эксперта, руководство РФ имеет собственный взгляд на независимость Украины. "Когда читаешь обращение Президента МЕДВЕДЕВА, то можно увидеть, что он четко утверждает, будто независимость Украины означает особую обязанность Украины действовать в унисон с Россией. Это не независимость - это нечто совсем другое", - отметил британский эксперт.

По словам Д.ШЕРРА, "именно Россия пытается представить Украину на международной арене как государство, которое не состоялось и находится в хаосе. Кремль утверджает, что Киев не способен справиться с чем-либо и поэтому это должны вместо него делать другие ради безопасности самой Украины и безопасности Европы. Эта риторика очень опасна и не отвечает действительности".

В то же время, по мнению эксперта, вместо того, чтобы формулировать свою взвешенную, единую для государства политику, Киев, скорее, реагирует на политику других стран в отношении Украины. "И самое главное - Украине не хватает способности реализовать свою внешнюю позицию и воплощать ее в реальность", - отметил Д.ШЕРР.