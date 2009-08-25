ГЛАВНОЕ на 25 августа (день)

Углепром

Кабинет министров Украины до конца года намерен дополнительно направить на поддержку государственного сектора угольной промышленности 1,6 млрд. грн. за счет перераспределения средств госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО озвучила сегодня в ходе "круглого стола", посвященного вопросам развития угольной отрасли. При этом она уточнила, что 1,1 млрд. грн. из указанной суммы будут направлены на поддержку себестоимости угольной продукции, а также выплату заработной платы, 400 млн. грн. – на ввод в строй новых лав, а еще 100 млн. грн. – на решение вопросов, связанных с повышением безопасности труда на угольных предприятиях.

Справка УНИАН. На конец июня т.г. на складах государственных угледобывающих предприятий скопилось 2 млн. тонн невостребованного энергетического угля. Запас угля на складах государственных ТЭС достиг 3,43 млн. тонн. Задолженность генкомпаний НАК «Энергетическая компания Украины» за отгруженный уголь по состоянию на 12 июня составляла 570,9 млн. грн.

Несмотря на то, что Министерство угольной промышленности обеспечивает выплаты текущей зарплаты работникам госшахт в полном объеме, ее начисление происходит без учета обязательных отчислений в Пенсионный фонд. По состоянию на 1 июня т.г. задолженность государственных угледобывающих предприятий перед Пенсионным фондом составляла 1,3 млрд. грн., задолженность по выплатам в фонды социального страхования – 164 млн. грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министру топлива и энергетики Юрию ПРОДАНУ привлечь необходимый объем финансового ресурса для погашения задолженности тепловых энергогенерирующих компаний НАК «Энергетическая компания Украины» за отгруженную угольную продукцию в объеме 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение она озвучила сегодня в ходе "круглого стола", посвященного вопросам развития угольной отрасли. "Нам нужно до конца года найти все возможности, в том числе и долгосрочные кредиты, и профинансировать все, что задолжал "Энергорынок", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к министру. Кабмин намерен реструктуризировать задолженность госшахт по платежам в ПФУ и в бюджеты всех уровней

Кабинет министров Украины намерен реструктуризировать задолженность государственных угледобывающих предприятий по обязательным платежам в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и в бюджеты всех уровней, накопившуюся за период кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО озвучила сегодня в ходе круглого стола, посвященного вопросам развития угольной отрасли. По словам премьера, ей известно, что в настоящее время на руководителей государственных угледобывающих объединений осуществляется давление со стороны местных органов власти, налоговых, а также правоохранительных органов в связи с задержкой отчислений по обязательным платежам. Однако в ближайшее время, заявила Ю.ТИМОШЕНКО, правительство проведет встречи с председателями областных государственных администраций, мэрами городов, а также с представителями региональной прокуратуры для выработки «совместного подхода» к решению данного вопроса.

Премьер также отметила, что с текущего месяца государственные шахты начнут выплаты по налогу на прибыль в позволяющих им это сделать объемах, а вся задолженность перед ПФУ и бюджетами всех уровней, скопившаяся до августа, будет реструктуризирована.

Авария на шахте им. Кирова ГП «Макеевуголь» (поселок Свердлова, Донецкая обл.) произошла из-за несоблюдения инструкции реверсирования вентиляционного потока.

К таким предварительным выводам пришел Госгорпромнадзор, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, по данным ведомства, установлено, что накануне аварии, 21 августа, содержание метана в воздухе всех горных выработок шахты и, в частности, в аварийной лаве был в допустимых границах. Опасное загазирование произошло 23 августа, после реверсирования вентиляционной струи. Источником воспламенения метано-воздушной смеси, по предварительным выводам, стал пускатель лебедки в тупиковой части выработки. Комиссия, которая 24 августа обследовала этот участок, зафиксировала, что крышка на нем открыта, а характер и направление повреждений прямо указывали на то, что это место стало эпицентром аварии.

«Как именно это произошло, выясняет правительственная комиссия, но уже сейчас понятно, что руководство предприятия не выполнило в полном объеме требования нормативных документов», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Госгорпромнадзор запретил на шахте ведение всех видов работ, кроме аварийно-спасательных. Специалисты Донецкого горного округа проводят тщательную проверку состояния промышленной безопасности и охраны труда на шахтах ДП «Макеевуголь». Сейчас на всех угольных предприятиях проверяют состояние проветривания и пылегазового режима.

Работа членов комиссии, расследующей причины и обстоятельства взрыва на шахте им. Кирова в Макеевке Донецкой области, осложнена небольшими завалами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Макеевуголь» со ссылкой на заместителя министра угольной промышленности Украины Юрия ГРЯДУЩЕГО. «Взрыв повлек за собой небольшие, проходимые завалы. Пока затруднен проход для того, чтобы комиссия могла спокойно добраться до предполагаемого эпицентра взрыва. Расчистка прохода займет определенное время», - сказал заместитель министра.

Он уточнил, что выброса угля или породы в результате взрыва не было. «Думаю, что в течение двух-трех дней мы разберем завалы, доберемся до места, и тогда будут сделаны окончательные выводы», - отметил Ю.ГРЯДУЩИЙ.

На вопрос, как сработала в момент взрыва новейшая система безопасности УТАС, которую недавно презентовали на шахте, заместитель министра ответил, что пока не знает этого.

«В данный момент работают эксперты, экспертная комиссия. Они снимают показания с датчиков, со всей аппаратуры. Комиссия даст оценку того, что произошло», - констатировал он.

По словам Ю.ГРЯДУЩЕГО, в момент взрыва на аварийном участке находились работники с трех участков. «Они получили наряд и каждый занимался своим делом. Слесари, видимо, занимались наладкой пусковой аппаратуры, монтажники что-то доставляли. Сейчас идет воссоздание картины произошедшего. Непосредственно на аварийном участке было 12 человек», - сказал заместитель министра.

Он отметил, что на данный момент никакой угрозы для людей нет, проводятся аварийные работы. «На добычу шахта не работает. Лава находится в стадии восстановления. Газ в норме», - указал Ю.ГРЯДУЩИЙ.

Он также подтвердил, что семьям восьми погибших горняков будет выплачена компесация.

«Работает фонд социального страхования, все необходимые в таких случаях выплаты уточняются. Все будет сделано по закону», - сказал заместитель министра угольной промышленности.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не довольна действиями профильных министерств и ассоциации «Укркокс», которые привели к увеличению на 36% с начала года доли импорта коксующихся углей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе "круглого стола", посвященного вопросам развития угольной отрасли. «Я думаю, что «Укркокс» обязан был проверить, почему, когда у нас идет перепроизводство собственного угля, почему у нас на 36% увеличился импортный уголь. И это не объясняется вопросами качества, потому что 36% – это дополнительные объемы импорта. Просто нужно сказать честно, что наши металлургические предприятия попользовались и нашей отечественной угольной отраслью, как всегда, и поставили очень низкий уровень цен, но и, кроме того, вместо того чтобы покупать наш уголь, они пошли демпинговать в Россию… Это называется, что мы с открытым сердцем к ним, а они к нам вот с такой политикой», – сказала премьер.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ заявил, что Министерство экономики разработало проект постановления Кабмина о введении квотирования на импорт коксующихся углей. Министр не уточнил объемы квотирования, отметив только, что его планируется ввести до конца текущего года.

Он также сообщил, что, по данным Госвнешинформа, с начала года в Украину было импортировано 1,235 млн. тонн коксующегося угля. При этом, отметил министр, цена импортных углей на 40-60% превышает цену угольной продукции, предлагаемой государственными угледобывающими предприятиями.

По данным Минуглепрома, за 5 месяцев т.г. в Украину импортировано 2,6 млн. тонн коксующихся углей, что, по расчетам ассоциации «Укркокс», равно 100% балансовой потребности отечественного ГМК на этот период.

«Фактически это вытеснение украинских производителей коксующейся продукции и возложение их убытков на бюджет государства», – отметили в министрестве.

В начале июня Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики предложил ввести квотирование на импорт коксующихся углей.

Нефть. Газ

Кабинет министров Украины своим постановлением ввел лицензирование производства, хранения и реализации жидкого топлива из биомассы и биогаза.

Соответствующее постановление Кабмина (№829 от 29 июля 2009 г.) опубликовано на сайте Верховной Рады. Кабмин установил, что выполнение Министерством топлива и энергетики функций по лицензированию деятельности в сфере производства, хранения и реализации биогаза и биотоплива осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание министерства.

Также Кабмин поручил Министерству топлива и энергетики в месячный срок утвердить по согласованию с Государственным комитетом по вопросам регуляторной политики и предпринимательства лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности, связанной с производством, хранением и реализацией биогаза и биотоплива и порядок контроля за их соблюдением.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон №1114 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно содействия производству и использованию альтернативных видов топлива". Документ от 1 января 2010 года на 10 лет освобождает от уплаты 25-процентного налога на прибыль от продажи биологических видов топлива, получаемых путем брожения биомассы. Согласно закону, лицензии на производство биотоплива могут получить предприятия мощностью от 5 тыс. тонн в год.

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,4525/8,4885, к 12:00 цены выросли – 8,4780/8,4980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2676/91, к 12:00 цены поднялись – 0,2688/98. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 31,4900 (-0,0177).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4279/81, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,0665/12,1120, к 12:00 цены ушли вверх – 12,0980/12,1245.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,40 грн./долл., что на 0,2% дороже, по сравнению с 24 августа, продают – по 8,50 грн./долл., что на 0,5% дороже, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,48 грн./долл., по продаже – 8,45-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках незначительно повысился, по сравнению с 24 августа, и составляет сегодня 11,94 грн./евро, продажи – на 1,2%, - до 12,20 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,79-12,08 грн./евро, по продаже – в пределах 12,10-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 24 августа, понизился на 0,8% и составляет в среднем 0,251 грн./рубль, продажи – повысился на 1,9%, - до 0,2679 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,264 грн./рубль, по продаже – 0,257-0,28 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,41 грн./долл., продажи – 8,51 грн./долл., курс покупки/продажи немного повысился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,45 грн./долл., по продаже – 8,48-8,55 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева незначительно понизился со вчерашнего дня – до 11,99 грн./евро, продажи – повысился на 0,8% - до 12,19 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,06 грн./евро, по продаже – в пределах 12,12-12,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 24 августа, понизился на 2% - до 0,2484 грн./рубль, курс продажи – увеличился на 1,4% - до 0,2677 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,261 грн./рубль, по продаже – 0,26-0,28 грн./рубль.

Курсы валют, установленные сегодня в банках Киева:

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,37/8,47 грн., евро – 12,10/12,20 грн., рубль – 0,253/0,263 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,45 грн., евро – 11,50/12,20 грн., рубль – 0,24/0,26 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,35/8,47 грн., евро – 11,90/12,20 грн., рубль – 0,255/0,265 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 25 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,94, к евро – 11,37802, к российскому рублю – 0,24856.

Строительство

Киевская городская государственная администрация подписала меморандум с частными компаниями «Урал» и «Интерспорт» об изъятии у них земли вблизи национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО во время выездного совещания на НСК «Олимпийский». Отвечая на вопрос по поводу земли, которая прилегает к стадиону, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: «Уже решено. Подписан меморандум. Как администрация, мы с ними договорились и подписали меморандум. Относительно земельных участков, мы договорились и подписали. Те вопросы, которые относятся к компетенции КГГА, решены полностью». Как сообщал УНИАН, 25 июня Президент Виктор ЮЩЕНКО во время совещания по вопросам подготовки Киева к проведению финала Евро-2012 поручил столичной горгосадминистрации и Министерству по делам семьи, молодежи и спорта решить вопрос об изъятии у коммерческих структур из пользования двух земельных участков площадью ориентировочно 9 га, которые прилегают к территории НСК «Олимпийский».

В свою очередь, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что существуют проблемы с земельными участками коммерческих предприятий «Урал» и «Интерспорт», которые находятся на территории НСК «Олимпийский».

Как объяснил, в свою очередь, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, речь идет об отчуждении около 9 га земли у частных владельцев (ОАО «Урал» и ОАО «Интерспорт»), соглашения на аренду с которыми были подписаны в 2004 году.

Задержка со строительством стадиона к Евро-2012 во Львове вызвана адаптацией австрийского проекта к украинским стандартам строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ, отвечая на вопрос журналистов сегодня в Киеве.

Он отметил, что проект разрабатывала австрийская компания с учетом европейских норм строительства и использования строительных материалов. Строит же стадион, напомнил мэр, украинская строительная компания «Азовинтекс». Именно поэтому, по словам А.САДОВОГО, «нужно было определенное время на согласование проекта с украинскими реалиями».

По состоянию на сегодня, заверил А.САДОВЫЙ, строительство стадиона не прекращается, а все свои действия генподрядчик согласовывает с УЕФА. Как отметил мэр, таким образом, удастся избежать каких-либо отклонений от требований европейского футбольного союза.

А.САДОВЫЙ сообщил, что смета строительства стадиона на сегодня определена в пределах 610 млн. грн. Финансирование осуществляется исключительно из бюджета города. Сегодня это 300 млн. грн., полученных Львовом от реализации эмитированных городом облигаций. Он также выразил надежду, что правительство выполнит свое обещание и до конца года Львов получит 100 млн. грн. из государственного бюджета на строительство стадиона.

Подводя итоги, А.САДОВЫЙ отметил, что нынешняя задержка не является критической, в настоящее время финансирование проекта стабильно в соответствии с актами выполненных работ. Он подчеркнул, что строительство спортивной арены ведется в три смены круглосуточно, и выразил уверенность, что новый стадион к Евро-2012 во Львове будет готов до конца 2010 года.

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 17 по 23 августа т.г. снизилась на 0,20% (7 долл.) – до 3 730 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development». По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Обуховском – на 0,59% (26 долл.) – до 4456 долл./сотка, Броварском – на 0,77% (22 долл.) – до 2826 долл./сотка, Бориспольском – на 0,25% (10 долл.) – до 3858 долл./сотка, Вышгородском – на 0,10% (3 долл.) – до 2866 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,01% (1 долл.) – до 1323 долл./сотка, Васильковском – на 0,32% (8 долл.) – до 2397 долл./сотка, Бородянском – на 0,77% (13 долл.) – до 1727 долл./сотка, Фастовском – на 0,04% (1 долл.) – до 1100 долл./сотка, Иванковском – на 0,36% (4 долл.) – до 991 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,32% (3 долл.) - до 977 долл./сотка и Барышевском районе – на 0,19% (2 долл.) - до 1030 долл./сотка.

При этом рост стоимости земли наблюдался в Макаровском – на 0,20% (3 долл.) – до 1741 долл./сотка, Киево-Святошинском на 0,01% (1 долл.) – до 6229 долл./сотка и Белоцерковском районе – на 0,02% (1 долл.) - до 1085 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в июле т.г. выросла на 1,66% (61 долл.) - до 3 729 долл. за сотку; за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,76% (442 долл.) - до 3 668 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.

Промышленность

Харьковский тракторный завод (ХТЗ) им. С.Орджоникидзе возобновит производство 1 сентября этого года.

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил директор по персоналу завода Виктор ЛАГАЧОВ. “С сентября мы начинаем производство. Объем будет не очень большой, но он будет”, - сказал В.ЛИГАЧОВ, не назвав точных данных. Как сообщал УНИАН, Харьковский тракторный завод остановился 1 июля текущего года. Сотрудники предприятия были отправлены в оплачиваемый отпуск на месяц. Работу планировалось возобновить 3 августа, однако из-за отсутствия средств отпуск продлили до 1 сентября.

Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе начал работу в 1931 году. На сегодняшний день это крупнейшее и единственное в Украине и странах СНГ предприятие по производству унифицированных гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов общего назначения. За годы работы ХТЗ выпустил более 2,5 млн. тракторов различных моделей и модификаций.

В 2007 году основным акционером ХТЗ стала группа ГАЗ (Россия), принадлежащая российскому бизнесмену Олегу ДЕРИПАСКЕ. Государственный пакет акций ОАО «ХТЗ» составляет 27,3%.

Политика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ «О вынесении на всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины», в соответствии с которым всенародное обсуждение должно состояться до 1 декабря 2009 года.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, до 15 декабря Национальный институт стратегических исследований, с привлечением представителей правозащитных и других общественных организаций, ведущих ученых в отрасли конституционного права, в сфере общественно-политических наук и др., представит обобщенные предложения, поступившие в процессе всенародного обсуждения, к законопроекту «О внесении изменений в Конституцию Украины».

(УНИАН)