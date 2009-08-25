Главное на 25 августа (вечер)

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) привязал ставки рефинансирования к учетной ставке. Это предусмотрено постановлением Нацбанка №415 от 21 июля 2009 года (регистрация в Минюсте 10 августа 2009 года), которым вносятся изменения в Положение о процентной политике НБУ. Постановление обнародовано на сайте Верховной Рады.

В документе предусмотрено, что ставка по кредитам овернайт без обеспечения (бланковым), предоставляемым Нацбанком коммерческим банкам, должна быть не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 5 процентных пунктов, а по кредитам овернайт под обеспечение – не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 3 процентных пункта. При этом указывается, что процентная ставка по кредитам овернайт без обеспечения (бланковым) является наивысшей процентной ставкой Национального банка и устанавливается на тендерной основе.

Ставка по кредитам, которые предоставлены НБУ банкам в случае реальной угрозы стабильности их работы, определяется в размере средневзвешенной процентной ставки рефинансирования, рассчитанной за последние 30 дней, предшествовавшие дате принятия решения о предоставлении кредита.

Стоимость пролонгированных кредитов устанавливается на уровне процентной ставки, определенной в кредитном договоре, плюс один процентный пункт.

Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции 10 августа 2009 года и вступает в силу с 20 сентября 2009 года. В нем указывается, что документ принят «с целью повышения роли процентной политики Нацбанка в управлении денежно-кредитным рынком».

Необходимый объем докапитализации банка «Надра» по состоянию на 20 июля 2009 года составлял 6,382 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, по состоянию на 17 апреля 2009 года потребность банка в докапитализации была на уровне 5,5 млрд. грн.

В сообщении, со ссылкой на временного администратора банка «Надра», отмечается, что достигнута договоренность с международными кредиторами о реструктуризации задолженности при условии принятия решения о капитализации банка при участии государства и пролонгирования срока действия моратория.

Необходимый объем докапитализации "Укрпромбанка" по состоянию на 20 июля 2009 года составляет 8,9 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Сумма, необходимая для обеспечения соблюдения банком адекватности регулятивного капитала на уровне 10%, а также выполнения обязательств ООО “Укрпромбанк” перед кредиторами, составляла 8,9 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, по состоянию на 17 апреля 2009 года потребность банка в докапитализации была на уровне 5,5 млрд. грн.

В сообщении указывается, со ссылкой на временного администратора ООО “Укрпромбанк”, что достигнута договоренность с международными кредиторами банка о реструктуризации задолженности при условии принятия решения о капитализации ООО “Укрпромбанк” при участии государства.

Сумма обязательств “Укрпромбанка” перед физическими лицами, которые могут быть переданы “Ощадбанку”, по состоянию на 1 августа 2009 года составляет 7,029 млрд. грн. (388 349 физических лиц).

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги «Индустриалбанка» (Запорожье) на уровне Е+/B3/Baa3.ua. Об этом говорится в сообщении Moody`s.

Согласно предоставленной информации, рейтинги отозваны по деловым причинам.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4525/8,4885, к 12:00 цены выросли – 8,4780/8,4980. К закрытию торгов ценовые уровни снизились - 8,4650/8,4880 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:00 Нацбанк объявил о покупке и продаже долларов США по курсу 7,8900/8,0000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2676/0,2691, к 12:00 цены поднялись - 0,2688/0,2698. К закрытию цены понизились - 0,2687/0,2696. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3795 (-0,1282).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4279/1,4281, а к 15:20 выросли до 1,4323/1,4325.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,0665/12,1120, к 12:00 цены ушли вверх – 12,0980/12,1245. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума – 12,1285/12,1640.

НБУ на 26 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 796.3300 (на 25 августа – 794.0000)

100 EUR – 1140.6631 (на 25 августа – 1137.8020)

10 RUR – 2.5245 (на 25 августа – 2.4856)

Новости ТЭК

Украина готова к переговорам о возобновлении прямых поставок газа из Туркмении в объеме до 15 млрд. куб. м в год, и одновременно видит себя транзитером одной из веток европейского газопровода "Набукко".

Об этом сказал посол Украины в Ашхабаде Виктор МАЙКО в интервью агентству Reuters.

По его словам, Киев и Ашхабад готовят намеченный на середину сентября т.г. визит президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который поднимет с туркменским лидером Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ тему поставок газа и участия украинских компаний в строительстве объектов в Туркмении.

"Туркменистан, как главный экспортер газа, и Украина, как основной импортер, могли бы инициировать переговоры о прямых поставках, как это было когда-то. Это было бы справедливо и логично", - сказал В.МАЙКО.

В 1990-е годы Украина напрямую приобретала весь экспортируемый туркменский газ в объеме около 35 млрд. куб. м в год. В начале 2000-х годов «Газпром» взял на себя роль реэкспортера. Тем не менее, конечным потребителем топлива из Центральной Азии, где Туркмения - крупнейший экспортер газа, остается Украина.

"Мы готовы к трехсторонним (с участием России) переговорам о возможности возобновления прямых закупок туркменского газа в каком-то объеме.., может быть, это будет 10-15 миллиардов кубометров газа", - сказал В.МАЙКО.

По его расчетам, на согласование этого вопроса "может уйти полгода, а то и год".

Отношения между Туркменией и РФ, покупающей весь свободный туркменский газ в объеме 45-50 млрд. куб. м в год, осложнились после взрыва на трубопроводе в апреле. Ашхабад обвинил в аварии «Газпром», который из-за снижения мировых цен и падения спроса на топливо заинтересован в продаже своего газа в Украину и на Запад. Стороны до сих пор не обговорили новые условия поставок.

Эта тема будет в центре внимания во время запланированного на 13 сентября визита президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Туркмению.

В последние годы Украина ежегодно закупала у «Газпрома» около 50 млрд. куб. м газа, однако из-за экономического кризиса и падения потребления топлива снизила прогноз импорта в 2009 году примерно до 40 млрд. куб. м, а уже весной - до 32-33 млрд. куб. м газа. В 2010 году Украина хочет сократить закупки в РФ до 25 млрд. куб. м.

В.МАЙКО назвал снижение закупок природного газа Украиной "временной мерой". "Уже сегодня идет оживление... Рецессия может какое-то время продолжится... но главные потребители энергоносителей, металлургическая и химическая отрасли Украины, уже поднимаются", - добавил он.

Также Туркмения готова направить "излишек товарного газа" по любому маршруту, в том числе в Европу через предлагаемый Евросоюзом проект газопровода "Набукко", Данный проект предусматривает строительство трубы для поставок каспийского газа через Турцию, Болгарию, Румынию и Венгрию в Австрию.

По словам посла, Украина тоже хочет стать участником "Набукко" и могла бы предложить свою территорию для транзита. "В том случае, если будут реализовываться каспийские маршруты, то Украина готова предложить серьезный пакет...", - сказал В.МАЙКО.

"Речь идет об участии Украины не как потребителя, а как активного участника проекта.. Один из вариантов - через Каспий, Кавказ по черноморскому мелководью в Феодосию", - отметил он

По его словам, в таком случае "Набукко" мог бы иметь два направления: одно - через Турцию, другое - через Украину.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в этом году цена на газ для населения повышаться не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня, обращаясь к жителям Ривненской области, присутствовавшим на церемонии открытия движения на участке дороги Киев-Чоп.

«Не будет никаких повышений для населения», - сказала Ю. ТИМОШЕНКО.

Фондовый рынок

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,37% – до 461,69 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов составил 14 млн. 809 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов вырос на 5,60% – до 1197,43 пункта. Общий объем торгов составил 16 млн. 834 тыс. грн.

(УНИАН)