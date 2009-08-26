Ахметов: Будущие планы связаны с благотворительностью

Президент ФК «Шахтер», народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ заявляет, что его будущие планы связаны с благотворительностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Донецке.

Р.АХМЕТОВ напомнил, что когда 10 лет назад было завершено строительство учебно-тренировочной базы футбольного клуба «Шахтер», он уже думал о строительстве новой современной гостиницы «Донбасс Палас», когда же и она была сдана в эксплуатацию – наметил строительство нового стадиона. Теперь, когда 29 августа будет торжественно открыт стадион европейского класса «Донбасс Арена», Р.АХМЕТОВ свою дальнейшую деятельность связывает с благотворительностью.

«Будущие планы связаны с благотворительностью, потому что мы должны бороться и все делать для того, чтобы победить онкологию, мы должны бороться и все делать для того, чтобы победить туберкулез, - объяснил он. - Мы должны все сделать для того, чтобы в нашей стране не было детей-сирот, чтобы в нашей стране люди не болели».