Около 5 тыс. жителей Израиля готовы бойкотировать магазины IKEA
09:10, 26 августа 2009Разное
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После публикаций в Aftonbladet...
Шведские гипермаркеты IKEA могут пострадать от гнева израильтян после публикаций в газете Aftonbladet о том, что якобы израильские военные вырезали внутренние органы убитых ими палестинцев, сообщает Шведское радио.
Ранее официальный Тель-Авив потребовал от правительства Швеции осудить публикацию этой статьи. Около 5 тыс. жителей Израиля собрали подписи под призывом бойкотировать шведские магазины IKEA в этой стране.
Израиль также намерен отозвать аккредитации у работающих там шведских журналистов. У двух репортёров газеты Aftonbladet, опубликовавшей спорную статью, уже изъяты аккредитационные карты, передает «Газета.Ru».
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