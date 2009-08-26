Около 5 тыс. жителей Израиля готовы бойкотировать магазины IKEA

Шведские гипермаркеты IKEA могут пострадать от гнева израильтян после публикаций в газете Aftonbladet о том, что якобы израильские военные вырезали внутренние органы убитых ими палестинцев, сообщает Шведское радио.

Ранее официальный Тель-Авив потребовал от правительства Швеции осудить публикацию этой статьи. Около 5 тыс. жителей Израиля собрали подписи под призывом бойкотировать шведские магазины IKEA в этой стране.

Израиль также намерен отозвать аккредитации у работающих там шведских журналистов. У двух репортёров газеты Aftonbladet, опубликовавшей спорную статью, уже изъяты аккредитационные карты, передает «Газета.Ru».