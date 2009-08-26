ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 августа

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Металлурги обнадежили платежный баланс», в котором пишет о том, что отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Украины за июль выросло в 4,5 раза, до -355 млн. долл. При этом основная статья украинского экспорта - металлургия - в июле показала рекордную положительную динамику с начала года. Продажи украинского металла за рубеж выросли на 17%. По прогнозам экспертов, всплеск активности метпроизводителей-экспортеров ограничится июлем и двумя следующими месяцами, так как металлурги предупреждали о наличии внешних заказов только на этот период…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/metallurgi-obnadezhili-platezhnyj-balans-128975/

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Также «Дело» в материале «Евро-2012 профинансирует Нацбанк» пишет - вчера на подпись главе государства поступил закон о финансировании Евро-2012 за счет средств Национального банка. Как сообщил изданию представитель Виктора Ющенко в Верховной Раде Игорь Попов, «сейчас наши юристы изучают закон, и скорее всего, он будет направлен в Конституционный Суд для обжалования»…

http://delo.ua/dengi/banki/evro-2012-profinansiruet-nacbank-128977/

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«Дело» в публикации «Рейтинг крупнейших торговых сетей Украины» пишет - независимая консалтинговая группа GT Partners Ukraine подготовила рейтинг «Топ-50 food-ритейлеров Украины по количеству торговых точек». Безусловным лидером является сеть дискаунтеров «АТБ-маркет», которая на август 2009 года насчитывала 332 магазина. Вторую позицию держит Fozzy Group (ТМ Fozzy C&C, «Сільпо», «Фора»), состоящая из 292 магазинов. С большим отрывом отстает компания «Фуршет», в портфеле которой насчитывается всего 97 магазинов…

http://delo.ua/biznes/rynki/rejting-krupnejshih-torgovyh-setej-ukrainy-128981/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Досрочных не будет» пишет – НБУ планирует запретить досрочное снятие банковских вкладов и обязать банки выплачивать проценты по валютным депозитам в гривне. Банкиры поддерживают инициативы НБУ, ожидая, что их реализация позволит снизить давление на курс гривни. Однако эксперты опасаются, что такие новшества еще больше подорвут доверие к банковской системе и приведут к дальнейшему снижению притока депозитов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1226464

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«Коммерсант-Украина» в публикации «ЕБРР нашел свою долю в трубе» пишет - собственники крупнейшего в Украине производителя бесшовных нержавеющих труб Centravis – семья Атанасовых – решили продать долю в компании Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). В обмен на инвестиции в размере 10 млн. евро и кредит в 48 млн. евро ЕБРР может получить около 20% акций Centravis. Вхождение ЕБРР в капитал компании Centravis снизит ее кредитные риски, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1226458

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«Коммерсант-Украина» в материале «Доллар дорос до официального уровня» пишет о том, что повышение спроса на доллар заставило Нацбанк повысить его курс до рекордного уровня – 7,96 грн./долл. Вчера курс продажи на межбанке достиг 8,5 грн./долл. А на розничном рынке – 8,55 грн./долл. Основными причинами девальвации национальной валюты участники рынка называют стремление населения обезопасить свои наличные средства, а также пассивное поведение НБУ на валютном рынке. При неизменной политике регулятора курс гривни будет продолжать расти и дальше, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1226440

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«Газета по-киевски» в публикации «Цены на пригородные маршрутки «ползут» вверх» пишет – стоимость проезда в пригородных маршрутках снова поднялась. Перевозчики оправдываются подорожанием бензина, но горючее подорожало на 10%, а проезд – на 25%...

http://mycityua.com/articles/city/2009/08/26/090003.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Наши в Сибири ищут нефть и варят борщ с клюквой» рассказывает о том, что один из самых многочисленных поселков с украинскими рабочими в российской тайге имеет символическое название — Полтавский. Минимальная зарплата украинского заробитчанина в Сибири сегодня составляет полторы тысячи долларов в месяц, правда, за месяц отдыха денег не платят. Предприятие оплачивает дорогу и частично берет на себя расходы на питание. Руководители объектов получают по 3—4 тыс. долл. Для того, чтобы устроиться на работу в нефтяную компанию Российской Федерации, нужно иметь профобразование, пройти собеседование, а после медкомиссию. Спрос не падет с обеих сторон…

http://www.segodnya.ua/news/14073816.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Содержание чиновников подорожало» пишет - расходы бюджетов РФ всех уровней на содержание госаппарата продолжают расти, констатирует ФБК. И если суммарные расходы регионов на госуправление выросли за полгода всего на 3,8%, то на федеральном уровне - на 16,4%. Это результат появления у государства все новых функций, отмечают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/08/26/211477

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Издание «Известия» в публикации «Иностранная зараза оставит нас без мяса?» пишет – Россия находится во вражеском кольце. Со всех сторон на нас наступают африканская чума свиней, птичий грипп и прочие напасти. Следом за дикими животными и птицами гибнут и домашние, а побороть заразу не так-то просто. Как заявил главный ветеринарный врач РФ Николай Власов, только от одной чумы свиней государство может потерять астрономическую сумму - 125 млрд рублей. Инфекция уже подорвала животноводство в некоторых южных регионах и подбирается к центру России…

http://www.izvestia.ru/economic/article3132257/

(УНИАН)