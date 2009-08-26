Анонс на 26 августа т.г.

Заседание Кабинета министров Украины.

В Секретариате Президента Украины состоится брифинг заместителя главы СП – представителя Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марины Ставнийчук.

"Круглый стол" на тему: «Практика антикризисного управления СК». Мероприятие будет состоять из двух секций: Практика передачи страховых портфелей; Страховой консалтинг как элемент антикризисной стратегии СК.

В УНИАН пресс-конференция на тему: "Власть превращает предпринимателей в боевиков. Случай в Одессе".