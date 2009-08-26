Анонс на 26 августа т.г.
10:30, 26 августа 2009Разное
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Заседание Кабинета министров Украины.Брифинг Ставнийчук в Секретариате Президента."Круглый стол" на тему: «Практика антикризисного управления СК».
Заседание Кабинета министров Украины.
В Секретариате Президента Украины состоится брифинг заместителя главы СП – представителя Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марины Ставнийчук.
"Круглый стол" на тему: «Практика антикризисного управления СК». Мероприятие будет состоять из двух секций: Практика передачи страховых портфелей; Страховой консалтинг как элемент антикризисной стратегии СК.
В УНИАН пресс-конференция на тему: "Власть превращает предпринимателей в боевиков. Случай в Одессе".
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