Скоро следует ожидать громких дел в отношении крымской "верхушки"

Новый начальник Главного управления МВД в Крыму Геннадий МОСКАЛЬ обещает войну криминалитету на полуострове и убежден, что в ближайшее время следует ожидать возбуждения громких уголовных дел в отношении высокопоставленных крымских чиновников.

Об этом он сказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№ 140 от 26 августа).

«Тут есть люди, наглости которых даже я удивляюсь, хотя за свою милицейскую карьеру успел многое повидать. Вроде бы уже все нормально было в конце 90-х, а сейчас опять повылазили откуда-то. Им голову отрубишь, а отрастают три – как у Змея Горыныча», - сказал Г.МОСКАЛЬ. Вместе с тем, он не назвал фамилии тех, кого имел ввиду, порекомендовав следить за милицейскими сводками.

Основной причиной своего назначения на должность руководителя крымской милиции Г.МОСКАЛЬ считает то, что «криминалитет на полуострове опять поднял голову». Одним из влиятельнейших людей Крыма, по его словам, считается криминальный авторитет, депутат Верховного совета Автономной республики Крым. «Каким еще в этой ситуации могло быть решение правительства? Я работал в Крыму в 1997-2000 годах и хорошо знаю местную ситуацию. Возможно, поэтому и назначили именно меня», - добавил он.

Г.МОСКАЛЬ также подтвердил , что у милиции есть материалы в отношении высших должностных лиц Крыма. «Крым уникальный в этом плане регион. В Советском Союзе был так называемый "синдром завскладом" – заведующий складом всегда получал самую маленькую зарплату, рублей 70, никогда не ходил в отпуск, но все рвались на эту должность. И текучка кадров на этой должности была колоссальная: одного посадят – сразу же приходит другой, и его тоже через некоторое время сажали. Так и в Крыму: бандит обязательно лезет в политику, как раньше – в заведующие складом. Если в некоторых регионах партийные вожди пытаются не допустить таких людей к власти, как-то следят за чистотой своих рядов, то тут все наоборот: чем человек хуже, чем больше на нем клейм, тем выше у него должность и место в партийном списке. Это ненормально, и Крым необходимо от этого лечить. Терапия тут уже не поможет, необходимо лечение исключительно хирургическим методом», - рассказал Г.МОСКАЛЬ.

Он также подтвердил, что в первую очередь намерен сосредоточиться на расследовании старых «расстрельных» дел, а также убийств с использованием взрывчатки. «Практически во всех этих делах живыми остались те, кто стрелял последним, – остальные уже давно в могилах. Те, кто стрелял последним, и являются заказчиками этих убийств. А то, что они сейчас припудрились, приоделись в Brioni и выдают себя за респектабельных бизнесменов или депутатов, еще не значит, что они не являются бандитами. Для меня вполне очевидно: за каждым расстрелом 90-х годов торчат кровавые руки некоторых нынешних "наиболее влиятельных" людей Крыма», - отметил Г.МОСКАЛЬ.

«Любви и согласия между нами не будет. Антагонизм между милицией и бандитами заложен по определению. Поэтому между нами будет только жесткая конфронтация и война. В рамках действующего законодательства, естественно», - добавил новый начальник ГУ МВД в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Кабинет министров Украины назначил народного депутата от НУ-НС Г.МОСКАЛЯ начальником Главного управления МВД Украины в Крыму – заместителем министра внутренних дел страны.

23 августа министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО представил крымской милиции нового начальника.