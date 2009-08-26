ГЛАВНОЕ на 26 августа (день)

Финансы

Кабинет министров Украины подтверждает свои намерения участвовать в финансовом оздоровлении проблемных банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, открывая заседание Кабинета министров. По ее словам, в список таких банков входят банк «Надра», «Укрпромбанк» и еще 13 мелких банков, которые имеют проблемы с платежеспособностью. Премьер сообщила, что сегодня правительство намерено рассмотреть соответствующее письмо, которое будет направлено в Национальный банк Украины. «В этом письме мы излагаем позицию, что мы готовы включиться в программы по спасению этих банков, но в то же время, Нацбанк также должен сделать шаги навстречу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины (НБУ) вчера, 25 августа, опроверг обвинения в затягивании процесса рекапитализации «Укрпромбанка» и банка «Надра».

В распространенном в СМИ сообщении указывается, что НБУ неоднократно подавал свои предложения по рекапитализации указанных банков, последние из которых были направлены в Министерство финансов Украины 20 июля 2009 года.

Ранее исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявлял о том, что Нацбанк тормозит решение вопроса о рекапитализации банка «Надра», а именно: не подает свои предложения об условиях реструктуризации внешней задолженности.

Интерес к участию в капитале «Укрпромбанка» (г. Киев) проявили американские, российские и шведские компании.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины. «В период с июня по август на имя временного администратора поступили письменные предложения о желании принять участие в капитале ООО «Укрпромбанк» от американских, российских и шведских компаний. В настоящее время с этими компаниями проводятся встречи и предварительные переговоры по сути вопроса», - говорится в сообщении.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что 20 июля НБУ направил правительству обновленное предложение по рекапитализации «Укрпромбанка» за счет бюджетных средств.

Также, согласно документу, правление НБУ 21 июля обратилось к КМУ относительно предоставления разрешения «Ощадбанку» принять обязательства «Укрпромбанка» перед физическими лицами.

В сообщении указывается, что на 21 августа регулятивный капитал «Укрпромбанка» имел отрицательное значение на уровне 8,993 млрд. грн., тогда как активы банка составляли 14,804 млрд. грн. (без учета резервов). При этом его обязательства перед физлицами (без начисленных процентов) составляли 6,795 млрд. грн., в том числе вклады, которые подлежат компенсации через систему гарантирования, – 5,684 млрд. грн.

По информации НБУ, к началу августа клиентами банка были более 388 тыс. украинцев.

«На сегодняшний день решение относительно капитализации ООО «Укрпромбанк» при участии государства не принято. Решение относительно передачи обязательств ООО «Укрпромбанк» перед физлицами не принято», - подчеркивается в сообщении.

Страхование

Владелец страховой компании «Галактика» Максим УДОВИЧЕНКО, который также является председателем правления компании, заявил о намерении продать 70% акций СК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в беседе с журналистами. «70% (акций СК «Галактика» - УНИАН) я вынужден отдавать инвестору, чтобы выполнить свои обязательства» - сказал М.УДОВИЧЕНКО. При этом он не уточнил, кто именно будет выступать в роли инвестора.

Как сообщал УНИАН, 2 июля т.г. Госфинуслуг приостановила действие всех лицензий на осуществление страховой деятельности ЗАО «Страховая компания «Галактика» (Киев) и ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» (Киев).

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Галактика» зарегистрировано в августе 1998 года. Уставный фонд компании – 50 млн. грн.

Чистая прибыль ЗАО по итогам 2008 года составила 10,989 млн. грн. против 13,378 млн. грн. годом ранее.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, к концу 2008 года 29,7537% акций страховщика принадлежало М.УДОВИЧЕНКО, 69,81516% акций владело ООО «Промышленная группа «Русь».

На начало июня председатель правления ЗАО «Страховая компания «Галактика» (Киев) Максим УДОВИЧЕНКО сконцентрировал 99,98% акций компании.

ОАО «Страховая компания «Универсальная» подписало Договор добровольного страхования рисков при осуществлении банковской деятельности ВВВ (Bankers’ Blanket Bond) с ООО «Банк Ренессанс Капитал».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН. Согласно сообщению, договор заключен по итогам результатов тендера, проводимого банком, сроком на 1 год. Риски перестрахованы в Швейцарском перестраховом обществе через сертифицированного перестрахового брокера «Willis Limited».

«Целью нашего договора со страховой компанией было уменьшение рисков, связанных с ежедневной операционной деятельностью, - отметил Главный исполнительный директор Банка Ренессанс Капитал в Украине Себастьян РУБАЙ. – И мы верим, что наше сотрудничество с компанией «Универсальная» отвечает сегодняшним потребностям нашего бизнеса».

Курсовая хроника

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 8,4670/8,4945, к 12:00 сузился спрэд – 8,4720/8,4940 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2695/0,2708, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне - 0,2692/0,2702. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31,4275 (+0,0480).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4330/32, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,1430/12,1745, к 12:00 цены снизились – 12,1260/12,1485.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,39 грн./долл., продают – по 8,53 грн./долл. Курс почти не изменился, по сравнению с 25 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,20-8,51 грн./долл., по продаже – 8,48-8,58 грн./долл. Средний курс покупки евро в украинских банках незначительно понизился, по сравнению с 25 августа, - до 11,95 грн./евро, продажи – повысился на 0,4%, - до 12,27 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,64-12,10 грн./евро, по продаже – в пределах 12,10-12,40 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 25 августа, почти не изменился и составляет в среднем 0,2516/0,2674 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,265 грн./рубль, по продаже – 0,26-0,28 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет сегодня 8,40 грн./долл., продажи – 8,50 грн./долл., курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,30-8,45 грн./долл., по продаже – 8,48-8,58 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 11,99/12,23 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-12,06 грн./евро, по продаже – в пределах 12,17-12,37 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 25 августа, почти не изменился и составляет сегодня 0,2494/0,2696 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,263 грн./рубль, по продаже – 0,265-0,28 грн./рубль.

Курсы валют, установленные сегодня в банках Киева:

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,40/8,52 грн., евро – 12,10/12,22 грн., рубль – 0,253/0,265 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,30/8,50 грн., евро – 11,60/12,20 грн., рубль – 0,24/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,55 грн., евро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,26/0,27 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 26 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,9633, к евро – 11,406631, к российскому рублю – 0,25245.

ТЭК

Правительство сегодня на заседании внесет изменения в устав НАК «Надра Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства. «Мы будем сегодня на заседании правительства вносить изменения в устав национальной акционерной компании «Надра Украины», которые сделают деятельность этой государственной компании более подконтрольной и подотчетной государству. Система управления будет такой, что больше таких случаев, когда раздаются лицензии на добычу нефти и газа бесконтрольно на коррупционной основе, не будет», - сказал Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сегодня на заседании планируется заслушать отчет министра охраны окружающей среды Георгия ФИЛИПЧУКА о результатах инвентаризации документов НАК «Надра Украины», а также о выполнении поручения премьер-министра по передаче НАК «Нафтогаз Украины» Сахалинского месторождения природного газа.

Как сообщал УНИАН, 20 августа на экстренном заседании Кабинета министров премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила о попытке незаконного захвата здания НАК «Надра Украины» ее бывшим руководителем Эдуардом СТАВИЦКИМ.

В тот же день Кабмин восстановил и сразу же освободил Э.СТАВИЦКОГО от должности председателя правления НАК «Надра Украины». Решение о восстановлении в должности Э.СТАВИЦКОГО принято на основании соответствующего решения Киевского апелляционного суда.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания «Надра Украины» создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий. В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий. 2008 год НАК "Надра Украины" завершила с чистой прибылью 0,267 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток составил 24,004 млн. грн.

Энергопоставляющая компания запорожского региона ОАО «Запорожьеоблэнерго» (ОАО «ЗОЭ») с сентября т.г. переходит на 4-дневный график работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании со ссылкой на гендиректора «ЗОЭ» Виктора НОСУЛЬКО, 4-дневный график работы в облэнерго вводится до 1 января 2010 года. «Это связано со снижением потребления электроэнергии в Запорожской области более чем на 30%, по сравнению с 2008 годом, а также с ухудшением расчетов потребителей за поставленную электроэнергию», - сообщили в пресс-службе, отметив, что цель этого вынужденного шага – избежать сокращения персонала.

Согласно официальному заявлению руководства ОАО «Запорожьеоблэнерго», изменение графика работы компании не отразится на качестве поставляемой электроэнергии и ее бесперебойной подаче потребителям. "Новый график работы не коснется служб, которые обеспечивают реагирование на обращения потребителей и осуществляют оперативное обслуживание электроустановок. Организационно работа будет более сложная, но все мероприятия, предусмотренные в производственных планах компании, будут выполнены", - заявил В.НОСУЛЬКО.

Строительство

Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) приобрести в объектах 20 застройщиков 440 квартир на общую сумму 140,7 млн. грн. в рамках выполнения программы обеспечения льготным жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА. По его словам, средняя стоимость приобретаемого жилья будет составлять 3,957 грн. за кв. м.

Правительство планирует сегодня на заседании принять решение о выделении Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) дополнительно 149,132 млн. грн. для финансирования завершения строительства жилых домов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства. «Сегодня на нашем заседании присутствуют руководители, собственники или представители 20 строительных компаний. Мы видим, что та программа, к реализации которой мы приступили, уже набирает обороты и имеет свои результаты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер-министр прогнозирует, что уже через две-три недели завершится процедура заключения договоров со строительными компаниями о завершении строительства жилья. «На данный момент мы заключили договора и приняли правительственное решение на общую сумму в 1,1 млрд. грн.», - уточнила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что строительные компании на первом этапе получают 70% выделенных средств, а остальные 30% будут им перечисляться после сдачи объектов в эксплуатацию. По словам главы правительства, в результате реализации этой программы жильем будет обеспечено 3935 семей, состоящих на учете по получению жилья на льготных условиях, и 6894 семьи смогут вселиться в квартиры, которые они строят за счет собственных средств и которые будут достроены за счет средств ГИУ.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО гарантирует, что выделение достроенного за счет государственных средств жилья будет осуществляться открыто и прозрачно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства. «Для меня, как для премьер-министра, является обязательным, чтобы все процессы выдачи льготных квартир были прозрачными, чтобы категорически не было никакой коррупции, как обычно, среди чиновников, и чтобы для людей вся эта процедура выглядела открыто и справедливо. Есть люди, которые стоят в очереди более тридцати лет, в том числе, и инвалиды, и чернобыльцы, и многодетные семьи, и люди, которые отслужили в силовых структурах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер поручила Министерству труда и социальной политики, Министерству регионального развития и строительства, Министерству по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а также Секретариату Кабинета министров подготовить к рассмотрению на следующем заседании правительства 2 сентября проект постановления о порядке выделения жилья льготным категориям населения. При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что списки граждан, претендующих на получение жилья на льготных условиях, будут утверждаться поименно.

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 17 по 24 августа т.г. выросла на 0,6% (на 11 долл.) – до 1911 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (Киев). По мнению экспертов, данное увеличение не является устоявшимся, поскольку наблюдается локальное увеличение предложений квартир с качественным ремонтом и хорошим месторасположением. За неделю индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева вырос на 0,6% и составляет 0,6%. Такое значение индекса даёт основания прогнозировать увеличение стоимости квартир, однако не является обязательным условием. Аналитики полагают, что такая динамика индекса вызвана корректировкой стоимости жилья в начале осеннего сезона.

Индекс доходности вторичного жилья Киева за июль 2009 года снизился на 1,38%. В настоящее время он находится в положительной области и составляет +0,02%.

Землепользование

Правительство намерено упростить процедуру выдачи актов на пользование приусадебными земельными участками в сельской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства. «Мы сегодня предлагаем, на мой взгляд, стратегический документ – это упрощение всех процедур выдачи актов на землепользование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, для получения акта на землепользование будет достаточно предоставить соответствующее заявление на приватизацию, копию паспорта, идентификационный код, а также решение местного совета о выделении земельного участка в собственность.

«Все эти документы необходимо предоставить в местный или поселковый совет, и после этого, через тридцать дней, получить бесплатно акт землепользования», - сообщила премьер-министр.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, упрощение процедуры выдачи актов землепользования позволит ликвидировать коррупцию в этом направлении. По словам премьера, в настоящее время около 6,5 млн. человек не могут получить акты землепользования на уже приватизированные земельные участки.

АПК

Министерство аграрной политики Украины сохраняет прогноз производства сахара в текущем маркетинговом году на уровне 1,5 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК. По его словам, ожидается, что в 2009-2010 маркетинговом году будут работать 64 сахарных завода, за которыми закреплена соответствующая квота. По его данным, по состоянию на начало текущей недели из запасов Аграрного фонда было реализовано 24,7 тыс. тонн сахара.

Как сообщал УНИАН, «Укрцукор» прогнозирует в текущем сезоне производство 1,5 млн. тонн сахара. При этом затраты на производство сахара из сахарной свеклы нового урожая составят 5-5,5 тыс. грн. за тонну. С учетом валютного курса, сахар, произведенный из сахара-сырца, будет стоить не менее 5 грн./кг.

В то же время, МинАП снизило прогноз урожая сахарной свеклы в текущем сезоне на 25% или на 4 млн. тонн - до 12 млн. тонн против ранее прогнозируемых 16 млн. тонн, оставив прогноз производства сахара на уровне 1,5 млн. тонн.

Производство сахара в Украине в 2008/2009 МГ снизилось на 15% - до 1,575 млн. тонн (в 2007/2008 МГ - 1 млн. 859 тыс. тонн).

В прошедшем сезоне было принято на переработку 12 млн. 535 тыс. тонн сахарной свеклы (в 2007/2008 МГ – 16 млн. 370 тыс. тонн). Средняя урожайность сахарной свеклы составила 355 ц/га.

В 2008/2009 МГ в переработке участвовали 70 заводов из 104, получивших квоту. В 2007/2008 МГ свеклу перерабатывали 110 заводов из 119, получивших квоту.

19 августа Антимонопольный комитет Украины сообщил, что возбудил дело по факту необоснованного повышения цен на сахар. По информации пресс-службы АМК, с начала 2009 года темпы роста цен на сахар превысили средние темпы роста потребительских цен почти в 1,2 раза.

Один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в Киеве - компания "Киевхлеб" - планирует повысить на 5% цены на массовые сорта хлеба с 31 августа т.г.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании. Сообщается, что с 31 августа планируется 5% повышение цен на массовые сорта хлеба всеми предприятиями компании.

Справка УНИАН. ОАО "Киевхлеб" создано на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 г. В состав предприятия входят 17 хлебопекарских предприятий (девять в г.Киев и восемь - в Киевской обл.), ремонтно-монтажный комбинат, информационно-вычислительный и учебный центры и "Киевхлебпостач".

Мощность "Киевхлеба" составляет более 1,7 тыс. тонн в сутки хлебобулочных и 12,6 тыс. тонн в год кондитерских изделий, а ассортимент насчитывает 470 наименований хлебобулочных и 460 кондитерских изделий.

23,956% акций ОАО "Киевхлеб" принадлежит ЗАО "Фининвестгруп" (Киев), 17,2% - ЗАО "Хлеб Киева" (Киев), 24,227% - ООО "Гарон" (Киев), 11,122% - ООО "Проминвест-технология" (Киев), 16,748% - физлицу Виталию ЕФРОСИНИНУ.

(УНИАН)